После Олимпиады в наших танцах на льду хаос – не осталось ни уважения, ни результатов

Российские танцы на льду переживают самый мощный кризис за полвека.

В 1969-м советская пара впервые взяла медаль ЧМ, и с тех пор лишь 12 раз наш дуэт не стоял на подиуме. Но даже когда завоевать медаль не получалось, российские танцоры финишировали высоко, а в топ-10 попадала хотя бы одна пара. На Евро расклады еще убедительнее: за пределами тройки наши оказались лишь однажды – в 2000-м году (Лобачева / Авербух закончили 4-ми).

Представить хоть кого-то из россиян в топ-3 предстоящего Евро – допусти нас туда ISU – затруднительно. Шанаева / Дрозд и Пасечник / Некрасов не набрали на чемпионате России даже 200 баллов, при этом опыта совместных международных стартов у них просто нет: обеим парам меньше года.

203,46 победителей Худайберидевой и Базина выглядят чуть лучше, но сомнительно, что три грубые ошибки (две из которых – падения) смогли бы в той же мере очаровать иностранных арбитров.

Кроме того, никакого международного веса и опыта нет и у них – на единственном в карьере Гран-при Лиза с Егором финишировали последними, а победу над венгерской, латвийской и азербайджанской парами на Volvo Open-2021 сложно назвать серьезным достижением.

Наши танцы переживали разные кризисы: обвинения в судейском сговоре в Солт-Лейк-Сити и в оскорблении аборигенов перед оригинальным танцем в Ванкувере; мельдониевый допинг-скандал; обмен партнерами между Синициной / Жиганшиным и Ильиных / Кацалаповым; недопуск Степановой и Букина в Пхенчхан-2018 и их же едва не сорвавшаяся из-за коронавируса поездка в Пекин-2022.

Но еще ни разу беда не была настолько масштабной – она не коснулась отдельных пар, а захлестнула вид целиком.

Чем запомнится это поколение? Падениями, сменами партнеров, обвинениями и программами-повторами

Советские танцы на льду – это легендарная «Кумпарсита» Пахомовой и Горшкова, яркая «Кармен» Бестемьяновой и Букина, утонченный золотой вальс Климовой и Пономаренко.

90-е – рекордные две олимпийские победы Грищук и Платова (повторить удалось только Вирчу и Моиру), блюз Усовой и Жулина и снова фантастическая «Кармен» – теперь в исполнении Крыловой и Овсянникова.

Оксана Грищук и Евгений Платов – первые двукратные олимпийские чемпионы в танцах

Нулевые и 2010-е – олимпийская победа Навки и Костомарова, выстраданная бронза Домниной и Шабалина, взлет Ильиных и Кацалапова, а затем путь Никиты к олимпийскому серебру уже с Синициной.

Чем запомнится нынешнее поколение российских танцев на льду?

Чемпионами страны, падающими на каждом турнире, и их тренером, предлагающим критикам поискать свое место на свалке истории?

Бесконечной сменой партнеров (Морозов и Нарижный за год успели уйти сначала от прежних партнеров, а потом – друг от друга), причем порой по совершенно надуманным поводам в духе отказа готовиться к российским турнирам в США?

Программами, дежавю от которых пора оценивать по отдельной шкале в компонентах? Непонятно, во что поверить труднее – в то, что Худайберидиева и Базин не видели вог американского дуэта под «Sweet Dreams», или в то, что Александр Жулин ни разу не вспомнил о Синициной и Кацалапове, когда ставил произвольный Тютюниной и Багину под Рахманинова.

Обвинениями друг друга в нечестном судействе? Кажется, это становится доброй традицией чемпионатов России: в прошлом сезоне Худайбердиева и Базин намекали на лояльность арбитров к Дэвис и Смолкину, а в этом – под подозрением уже они сами.

А может быть, тем, что за год 8 из топ-10 дуэтов прошлого чемпионата России перестали существовать, а номинально первая (с учетом приостановки карьеры двумя другими дуэтами-участниками Олимпиады) пара страны не выступала за сезон нигде, кроме американского местечкового шоу?

Диана Дэвис и Глеб Смолкин не едут у Россию

От остальных фигурных дисциплин российские танцы отличает не только катастрофическое падение результатов, но и гнетущая атмосфера тотального неуважения. Нарижный без предупреждения уходит от Шанаевой, а Хавронина умудряется покинуть группу, не выходя с больничного.

Худайбердиева, публикуя в соцсети фото с пьедесталом ЧР, не отмечает на нем серебряных призеров; Шанаева на следующий день отвечает ей тем же. Кажется, что случись в танцах драма в духе мужского финала чемпионата России с одинаковыми баллами Гуменника и Семененко – драка Нарижного и Багина была бы не единственной в сезоне.

Конфликты в российских танцах случались и раньше: Моисеева и Миненков обижались на Тарасову за то, что та сделала ставку на Бестемьянову и Букина; Жулин изменял Усовой без отрыва от подготовки к Олимпиаде; о напряжении на тренировках Грищук и Платова ходили легенды.

Но к этим внесоревновательным драмам прилагалось кое-что другое, отличающее те танцы от нынешних – результаты.

Международный бан, спорное судейство и игнорирование со стороны федерации – держаться за партнеров теперь бессмысленно

Проще всего списать распады пар на международный бан.

Перспектив поехать на крупные старты нет – зато есть время попробовать себя в новом сочетании. Расставание из взвешенного решения превращается в простейший способ урегулирования конфликтов, а вдумчивый подбор партнера – в постоянный кастинг.

Аннабель Морозов и Девид Нарижный уже не вместе

Отчасти такому поведению потворствует и сам ISU: тенденции в правилах, которые обесценивают совместный опыт катания и упрощают танцы, постепенно делают долгосрочное сотрудничество атавизмом.

Но российские танцы взрывает изнутри и другая проблема: судейство, которому зачастую нет объяснений – даже у Жулина и Бестемьяновой. Вернее, они есть – у Худайбердиевой и Базина, но дуэт не спешит делиться ими с аудиторией.

«С одной стороны, это, конечно, давит. Когда ты не был первой парой в стране и вдруг ей становишься – это тяжело. С другой стороны, я вполне отдаю себе отчет: если бы ребят судили максимально строго, при таком прокате, как в Красноярске, они могли бы оказаться где угодно. Такие вещи способны вообще разрушить пару. Или как минимум сильно ударить по самооценке», – считает тренер Лизы с Егором Денис Самохин.

Жаль, что в эту логику совсем не вписываются интересы всех пар, которые остаются позади. Видимо, их самооценка и перспективы должны оставаться за рамками интересов федерации – тем более, квота на первый чемпионат мира, куда допустят сборную, будет всего одна.

Не исключено, что скоропалительное расставание Хаврониной с Чиризано связано в том числе и с впечатлениями Ирины от судейства в первой половине сезона. Если арбитры намекают на то, что твой дуэт не входит в топ-3 даже на нынешнем выжженном поле российских танцев, соблазн встать в пару с симпатичным тебе и свободным партнером становится слишком велик. Это, разумеется, не оправдывает то, как обставлен уход для тренера и Дарио.

Происходящее в танцах, судя по всему, угнетает даже федерацию. Тенденция к обесцениванию вида наметилась еще на прошлом Кубке Первого канала: состав танцоров урезали с 6 дуэтов до 2, а в этом году до соревнований их просто не допустили. Победителям и серебряным призерам чемпионата страны разрешили выступить, но вне конкурса.

Своего аналога прыжкового турнира у танцоров, разумеется, тоже нет. Вся их вторая половина сезона сводится к одинокому финалу Гран-при в начале марта и потенциальной возможности участвовать в турнире шоу программ. Хотя есть ощущение, что если заявок будет слишком много, от непопулярных танцоров снова избавятся первыми.

Это вопрос не только престижа вида, но и призовых. В конце концов, в отсутствие международных соревнований деньги становятся важным мотивационным фактором – тем более, в дорогие ледовые шоу большинству дуэтов вход пока закрыт.

На место танцев в иерархии российского фигурного катания намекает даже расписание турниров: внушительный перерыв между первым видом и основной программой на этапах внутреннего Гран-при – подтверждение того, что даже федерация не ждет зрителей к началу соревнований.

Стремительное превращение одной из главных дисциплин в незатейливый разогрев для сильнейших – одно из самых печальных последствий сумасшедшего года в российских танцах.

Воспрять им не поможет даже допуск сборной к международным стартам: если пары, женщины и даже, вероятно, мужчины легко вернут себе три квоты, то большинству танцоров еще долго придется искать мотивацию в чем-то помимо престижных турниров.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Максим Богодвид, Александр Вильф; Gettyimages.ru/John Tlumacki/The Boston Globe; Instagram/di__davis