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После Олимпиады в наших танцах на льду хаос – не осталось ни уважения, ни результатов

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Ирина Хавронина Ирина Хавронина
Фигурное катание Фигурное катание

Российские танцы на льду переживают самый мощный кризис за полвека.

В 1969-м советская пара впервые взяла медаль ЧМ, и с тех пор лишь 12 раз наш дуэт не стоял на подиуме. Но даже когда завоевать медаль не получалось, российские танцоры финишировали высоко, а в топ-10 попадала хотя бы одна пара. На Евро расклады еще убедительнее: за пределами тройки наши оказались лишь однажды – в 2000-м году (Лобачева / Авербух закончили 4-ми).

Представить хоть кого-то из россиян в топ-3 предстоящего Евро – допусти нас туда ISU – затруднительно. Шанаева / Дрозд и Пасечник / Некрасов не набрали на чемпионате России даже 200 баллов, при этом опыта совместных международных стартов у них просто нет: обеим парам меньше года.

203,46 победителей Худайберидевой и Базина выглядят чуть лучше, но сомнительно, что три грубые ошибки (две из которых – падения) смогли бы в той же мере очаровать иностранных арбитров.

Кроме того, никакого международного веса и опыта нет и у них – на единственном в карьере Гран-при Лиза с Егором финишировали последними, а победу над венгерской, латвийской и азербайджанской парами на Volvo Open-2021 сложно назвать серьезным достижением.

Почему Худайбердиева с Базиным падают, но выигрывают? Есть только два объяснения – и оба печальные

Наши танцы переживали разные кризисы: обвинения в судейском сговоре в Солт-Лейк-Сити и в оскорблении аборигенов перед оригинальным танцем в Ванкувере; мельдониевый допинг-скандал; обмен партнерами между Синициной / Жиганшиным и Ильиных / Кацалаповым; недопуск Степановой и Букина в Пхенчхан-2018 и их же едва не сорвавшаяся из-за коронавируса поездка в Пекин-2022.

Но еще ни разу беда не была настолько масштабной – она не коснулась отдельных пар, а захлестнула вид целиком.

Чем запомнится это поколение? Падениями, сменами партнеров, обвинениями и программами-повторами

Советские танцы на льду – это легендарная «Кумпарсита» Пахомовой и Горшкова, яркая «Кармен» Бестемьяновой и Букина, утонченный золотой вальс Климовой и Пономаренко.

90-е – рекордные две олимпийские победы Грищук и Платова (повторить удалось только Вирчу и Моиру), блюз Усовой и Жулина и снова фантастическая «Кармен» – теперь в исполнении Крыловой и Овсянникова.

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Оксана Грищук и Евгений Платов – первые двукратные олимпийские чемпионы в танцах

Нулевые и 2010-е – олимпийская победа Навки и Костомарова, выстраданная бронза Домниной и Шабалина, взлет Ильиных и Кацалапова, а затем путь Никиты к олимпийскому серебру уже с Синициной.

Чем запомнится нынешнее поколение российских танцев на льду?

Чемпионами страны, падающими на каждом турнире, и их тренером, предлагающим критикам поискать свое место на свалке истории?

Бесконечной сменой партнеров (Морозов и Нарижный за год успели уйти сначала от прежних партнеров, а потом – друг от друга), причем порой по совершенно надуманным поводам в духе отказа готовиться к российским турнирам в США?

Программами, дежавю от которых пора оценивать по отдельной шкале в компонентах? Непонятно, во что поверить труднее – в то, что Худайберидиева и Базин не видели вог американского дуэта под «Sweet Dreams», или в то, что Александр Жулин ни разу не вспомнил о Синициной и Кацалапове, когда ставил произвольный Тютюниной и Багину под Рахманинова.

Обвинениями друг друга в нечестном судействе? Кажется, это становится доброй традицией чемпионатов России: в прошлом сезоне Худайбердиева и Базин намекали на лояльность арбитров к Дэвис и Смолкину, а в этом – под подозрением уже они сами.

А может быть, тем, что за год 8 из топ-10 дуэтов прошлого чемпионата России перестали существовать, а номинально первая (с учетом приостановки карьеры двумя другими дуэтами-участниками Олимпиады) пара страны не выступала за сезон нигде, кроме американского местечкового шоу?

Диана Дэвис и Глеб Смолкин не едут у Россию

От остальных фигурных дисциплин российские танцы отличает не только катастрофическое падение результатов, но и гнетущая атмосфера тотального неуважения. Нарижный без предупреждения уходит от Шанаевой, а Хавронина умудряется покинуть группу, не выходя с больничного.

Худайбердиева, публикуя в соцсети фото с пьедесталом ЧР, не отмечает на нем серебряных призеров; Шанаева на следующий день отвечает ей тем же. Кажется, что случись в танцах драма в духе мужского финала чемпионата России с одинаковыми баллами Гуменника и Семененко – драка Нарижного и Багина была бы не единственной в сезоне.

Конфликты в российских танцах случались и раньше: Моисеева и Миненков обижались на Тарасову за то, что та сделала ставку на Бестемьянову и Букина; Жулин изменял Усовой без отрыва от подготовки к Олимпиаде; о напряжении на тренировках Грищук и Платова ходили легенды.

Но к этим внесоревновательным драмам прилагалось кое-что другое, отличающее те танцы от нынешних – результаты.

Международный бан, спорное судейство и игнорирование со стороны федерации – держаться за партнеров теперь бессмысленно

Проще всего списать распады пар на международный бан.

Перспектив поехать на крупные старты нет – зато есть время попробовать себя в новом сочетании. Расставание из взвешенного решения превращается в простейший способ урегулирования конфликтов, а вдумчивый подбор партнера – в постоянный кастинг.

Аннабель Морозов и Девид Нарижный уже не вместе

Отчасти такому поведению потворствует и сам ISU: тенденции в правилах, которые обесценивают совместный опыт катания и упрощают танцы, постепенно делают долгосрочное сотрудничество атавизмом.

Но российские танцы взрывает изнутри и другая проблема: судейство, которому зачастую нет объяснений – даже у Жулина и Бестемьяновой. Вернее, они есть – у Худайбердиевой и Базина, но дуэт не спешит делиться ими с аудиторией.

«С одной стороны, это, конечно, давит. Когда ты не был первой парой в стране и вдруг ей становишься – это тяжело. С другой стороны, я вполне отдаю себе отчет: если бы ребят судили максимально строго, при таком прокате, как в Красноярске, они могли бы оказаться где угодно. Такие вещи способны вообще разрушить пару. Или как минимум сильно ударить по самооценке», – считает тренер Лизы с Егором Денис Самохин.

Жаль, что в эту логику совсем не вписываются интересы всех пар, которые остаются позади. Видимо, их самооценка и перспективы должны оставаться за рамками интересов федерации – тем более, квота на первый чемпионат мира, куда допустят сборную, будет всего одна.

Не исключено, что скоропалительное расставание Хаврониной с Чиризано связано в том числе и с впечатлениями Ирины от судейства в первой половине сезона. Если арбитры намекают на то, что твой дуэт не входит в топ-3 даже на нынешнем выжженном поле российских танцев, соблазн встать в пару с симпатичным тебе и свободным партнером становится слишком велик. Это, разумеется, не оправдывает то, как обставлен уход для тренера и Дарио.

Происходящее в танцах, судя по всему, угнетает даже федерацию. Тенденция к обесцениванию вида наметилась еще на прошлом Кубке Первого канала: состав танцоров урезали с 6 дуэтов до 2, а в этом году до соревнований их просто не допустили. Победителям и серебряным призерам чемпионата страны разрешили выступить, но вне конкурса.

Своего аналога прыжкового турнира у танцоров, разумеется, тоже нет. Вся их вторая половина сезона сводится к одинокому финалу Гран-при в начале марта и потенциальной возможности участвовать в турнире шоу программ. Хотя есть ощущение, что если заявок будет слишком много, от непопулярных танцоров снова избавятся первыми.

Это вопрос не только престижа вида, но и призовых. В конце концов, в отсутствие международных соревнований деньги становятся важным мотивационным фактором – тем более, в дорогие ледовые шоу большинству дуэтов вход пока закрыт.

На место танцев в иерархии российского фигурного катания намекает даже расписание турниров: внушительный перерыв между первым видом и основной программой на этапах внутреннего Гран-при – подтверждение того, что даже федерация не ждет зрителей к началу соревнований. 

Стремительное превращение одной из главных дисциплин в незатейливый разогрев для сильнейших – одно из самых печальных последствий сумасшедшего года в российских танцах.

Воспрять им не поможет даже допуск сборной к международным стартам: если пары, женщины и даже, вероятно, мужчины легко вернут себе три квоты, то большинству танцоров еще долго придется искать мотивацию в чем-то помимо престижных турниров.

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Максим Богодвид, Александр Вильф; Gettyimages.ru/John Tlumacki/The Boston Globe; Instagram/di__davis

34 комментария

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Настя Розова
Остается только молиться, чтобы Василечки-Ангелочки не развалились. ИМХО, из наших сохранившихся пар они наиболее достойно выглядят.
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Оз
Группа Жук Свинин вообще не понятно чем занимается: были у них подающие надежды юниоры ШС, ШЕ, ШН, а они никого нормально не смогли вывести во взрослые. Та же самая ситуация у Горшкова: УН развалились, ХЧ тоже.
Вот и не будет у нас пары уровня ПС: Габи и Гийом с 13-14 лет катались вместе, прошли через все трудности, катались как единое целое, потому что работали вместе с подросткового возраста. А у нас тренеры не стремятся удержать пары, устраивают какой-то конструктор из вида!
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Kovka Gnutik
Да, в общем-то, всё правильно, кроме одного.
Если и когда нас допустят до международных соревнований, то туда, не умствуя лукаво, пошлют СК, чтобы они практически наверняка, попав в первую тройку, вернули нам три квоты.
С женщинами и парами тоже проблем не будет.
А вот мужчинам, кого не пошли, в первую тройку попасть будет очень непросто.
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Мэри-Сью
Ответ alexander bakulin
где гогиевна наша пролезла, там скандалы, судейский произвол, тлен и гниение. как только гогиевна пролезла в танцы, так всё и накрылось сами знаете чем.
При всем отношении к Тутберидзе, но наши танцы потеряли лидерство не вчера, а 17 лет назад, после победы Навки и Костомарова в Турине и их ухода из спорта. Диша тогда еще под стол пешком ходила да и Этери даже близко не было на ФК небосклоне..
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Elenavasilevna
Ответ Евгения Гринева
Ну, почему же, как раз соблюдается очередь, юниоров и новоделов не пустили вперед "опытных", хоть и с кучей падений
Так Худайбердыеву то с Базиным тоже опытными можно с большой натяжкой назвать. ))) Каждого по отдельности - может быть, а вместе тоже не так уж и давно. А вообще при таком количестве косяков вряд ли бы очередь где то кого то спасла.
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Allbee
Ответ Е...С
Были ли эти косяки.Некоторые падали, пол программы догоняли и все элементы были на месте. А у ХЧ для судей растанцовки между элементами не хватало.
Так если один раз не хватило, то почему ко второму и третьему старту не добавили. Про Худайбердиеву смысла нет говорить. Речь о том, почему тренеры не учли этот косяк. У ангелополов же убрали "падение" .
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alexander bakulin
где гогиевна наша пролезла, там скандалы, судейский произвол, тлен и гниение. как только гогиевна пролезла в танцы, так всё и накрылось сами знаете чем.
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fk_pairs
А почему спортивных пар нет ни в одном шоу и минимум на коммерческих турнирах? Самарин, Алиев, Мозалев - все катают, а МГ или БК нет даже на Питерских шоу.
С парами что не так или им подзаработать не нужно для мотивации? Самый широкопредставленный в региональном смысле вид. Чем пермяки хуже 9 номера одиночников, что их бортанули?
По моему, федра просто решила экономить бюджет на парных видах, что бы одиночникам больше досталось. Но ведь порушить можно легко, а как восстановить потом школы?
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Tatiana Klm
Ответ Dizzod
Ну вот и развалилось мировое ФК без россиян.
Мы и сами постарались)
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Евгения Гринева
Ответ Elenavasilevna
Досадно смотреть на наши танцы. Раньше хоть какая то очередь и возможность продвинуться и поехать на международные старты, сейчас только внутренние разборки с судейством по понятиям. Непонятки иногда возникают и в других видах, но там всё же есть смысл пахать, упереться рогом и попасть на пьедестал при косяках соперников, в танцах же, хоть умри, назначенцев вытянут даже если те со льда не встанут до финальной позы.
Ну, почему же, как раз соблюдается очередь, юниоров и новоделов не пустили вперед "опытных", хоть и с кучей падений
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Dina2
Когда Жулин в течении многих последних лет по примеру Авербуха начал разрываться между шоу, пиаром, креативом и т.д и т.п., едва вспоминая о спортивной, тренерской составляющей своей работы, это кого-то по-настоящему волновало? Хотя, по большому счёту, дело то и не в Жулине. Сам подход в работе с фигуристами надо менять в корне. Иначе - труба.
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Dizzod
Ну вот и развалилось мировое ФК без россиян.
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Tatiana Klm
Ответ Этери горячая
Хозяйки и тетки шипят на Худайбердиеву, потому что завидуют ее красивой фигуре.
Все мы одинаково в основе имеем скелет, при желании к нему можно стремиться и в жизни) Лиза стала похожа на скелет, понимаете? Это НЕКРАСИВО.
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tanya_1111
Ответ закрыт по беспределу
Дианы с Глебом не хватает канеш
Ага, вишенкой на торте.
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Irina Kistler
Ответ Этери горячая
Хозяйки и тетки шипят на Худайбердиеву, потому что завидуют ее красивой фигуре.
Вы её реально близко видели? Мне хотелось обнять и заплакать, да ещё глаза закрыть, чтобы халувиновский макияж не пугал
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tanya_1111
Ответ шампион
Впереди были ОИ, и сезон до Игр судился честно для всех претенденток. Юниорки с квадами могут идти на юниорские турниры.
Тогда это уже не честно получается )))
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Этери горячая
Хозяйки и тетки шипят на Худайбердиеву, потому что завидуют ее красивой фигуре.
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шампион
Ответ tanya_1111
Щербакова с падением и кривым каскадом обошла чистых юниорок с квадами, так что про честное до ОИ тоже вопрос.
Впереди были ОИ, и сезон до Игр судился честно для всех претенденток. Юниорки с квадами могут идти на юниорские турниры.
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Elenavasilevna
Ответ Анна Лисина
Проблема не в талантливых ребятах и даже не в судействе, большая проблема в тренерах. Замшелые, образца прошлого века, постановки Жулина, хронические некатайки и постоянные распады у Жуков, непомерное ЧСВ не соответствующие результатам Самохина, в вечных поисках партнера папа Николя с дочкой. итд, итп. Отсюда всё, отсюда.
Мне тоже кажется, что и у тренеров наших глаз замылился, пападакисов у нас делать некому по большому счету, даже если у кого то и есть задатки. Да и элементарной дисциплины нет, сбежались- разбежались, поменялись..... А когда скатываться, усложняться? Сейчас без ГС и отбора на них это будет сильно заметно, будет ровный средний уровень и заоблачные баллы при этом у тех, кто в ФФКР на особом положении.
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закрыт по беспределу
Дианы с Глебом не хватает канеш
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Elenavasilevna
Досадно смотреть на наши танцы. Раньше хоть какая то очередь и возможность продвинуться и поехать на международные старты, сейчас только внутренние разборки с судейством по понятиям. Непонятки иногда возникают и в других видах, но там всё же есть смысл пахать, упереться рогом и попасть на пьедестал при косяках соперников, в танцах же, хоть умри, назначенцев вытянут даже если те со льда не встанут до финальной позы.
+7
0
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tanya_1111
Ответ Allbee
Мне не понятно почему им по программе косяки не убирали, как можно из раза в раз без элемента оставаться? Диверсия тренеров?
Некоторым на три падения глаза закрыли, думаю тут диверсия не от тренеров.
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Denkaaaa
в танцах полная неразбериха .
а самое что ужасное пары сами способствуют этому.взять ту же самую Хавронину Иру.дура!без обид,но она дура!взяла и ушла от катучего Чиризано к Нарижному.тащит на лед отношения.вот ее родители когда встречались кто то из них тоже уволился с работы и пошел на работу к парню/девушке?
Дэвис/Смолкин именно ФФКР продолжает обеспечивать их,хотя им Россия вовсе не нужна!
Худайбердиева/Базин!лучшая пара России!серьезно?да они на ровном месте падают!
в танцах хаос!и уже скорее всего ничего не сможет впринцпе их спасти, все очень запущено!
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Е...С
Ответ Allbee
Мне не понятно почему им по программе косяки не убирали, как можно из раза в раз без элемента оставаться? Диверсия тренеров?
Были ли эти косяки.Некоторые падали, пол программы догоняли и все элементы были на месте. А у ХЧ для судей растанцовки между элементами не хватало.
+4
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tanya_1111
Ответ шампион
Неваляшке Худабердыевой нарисовали баллы олимпийских чемпионов - это было знаком: ребята, расходимся. Честно вам здесь не дадут ничего выиграть. Что удивительно - до олимпиады судейство было вполне честным. По крайней мере, Щербакова обыгрывала чудесную девочку Валиеву. То есть фидра может, когда захочет. В танцах не захотела - получите развал вида. Очень сложно почему-то это понять - нужна честная конкуренция. Если вы по блату раздаете места, это уже не спорт. При том, что танцы изначально к спорту были не так уж близки
Щербакова с падением и кривым каскадом обошла чистых юниорок с квадами, так что про честное до ОИ тоже вопрос.
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