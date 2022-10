10 главных фигуристок мира без России: лидеру уже 22 года, Луна Хендрикс вне тройки, а одна наша все-таки есть. Рейтинг Sports.ru

В фигурном катании приближается серия Гран-при ISU – увы, без российских спортсменов и без традиционного московского этапа в расписании.

Считается, что женское катание в отсутствие Трусовой, Валиевой и Щербаковой (которая пропускает и внутренние турниры из-за травмы) потеряло всю привлекательность, но это не так.

Новый международный сезон дарит интриги: пока Хендрикс и Сакамото будут бороться за звание лучшей фигуристки мира против вчерашних юниорок, Кихира, Теннелл и Голд попробуют вернуться на прежний уровень после травм и неудач.

Ниже – рейтинг иностранных одиночниц, к которым точно следует присмотреться.

Как мы считали

Всех фигуристок мы оценивали по пяти параметрам по шкале от 1 до 10: техника, компонентность, стабильность, результативность и популярность (максимальный балл по последнему критерию – наименее важному в контексте спорта – 6).

Важная оговорка: так как Кихира и Теннелл продолжают карьеру, но пропустили прошлый год из-за травм, мы учитывали их показатели в сезоне-2020/21. Поскольку их форма далека от идеальной (Рика не слишком удачно стартовала на Japan Open, а Брэди и вовсе снялась из-за очередных проблем со здоровьем), мы умножали их баллы на коэффициент 0,8.

Чтобы оценить техничность, мы вычислили среднюю базовую стоимость программ, показанных на международных стартах. Надбавки за качество учтены в параметре «стабильность» – для него мы рассчитали соотношение прыжков с положительным и отрицательным GOE.

Рейтинг компонентности основан на средней второй оценке в обеих программах по итогам международных соревнований. Еще один важный параметр – результативность. Мы воспользовались системой начисления очков, принятой на Гран-при. За победу на турнирах давали 15 очков, за второе место – 14 и далее по убыванию. Результаты с челленджеров умножили на коэффициент 0,5, поскольку уровень конкуренции на них ниже, чем на чемпионате мира и этапах чемпионской серии.

Медали национальных стартов не учитывались.

Наконец, последний критерий – популярность. Поскольку не все участницы рейтинга имеют официальный аккаунт в инстаграме, мы учли дополнительные показатели: просмотры соревновательных видео на ютубе, а также наличие крупных спонсоров. Пять спортсменок с наихудшими показателями по этому критерию мы не сравнивали между собой, а выставили им минимальный балл – 1.

Как и в рейтинге российских одиночниц, мы определили суперсилу каждой участницы. Сакамото покоряет мощным скольжением, Ен – грациозностью, а главное оружие Хендрикс – целеустремленность, которая не дала ей бросить спорт, несмотря на проблемы со здоровьем и финансированием.

10. Ли Хэ Ин (Южная Корея)

Она начала кататься только в 8 лет, когда сверстники уже разучивали комбинированные вращения и каскады из одинарных прыжков. Но это не помешало кореянке к 14 годам попасть в юниорский мировой топ, а к 16 – во взрослый.

Предыдущий сезон – один из самых удачных в карьере. Ли взяла серебро на чемпионате четырех континентов, пару медалей на небольших международных турнирах и бронзу на первенстве страны. На Игры в Пекине она не попала, потому что у Южной Кореи было только две квоты для девушек, но считалась первой запасной.

И это уже большая удача, потому что Ли одна из самых нестабильных фигуристок нашего рейтинга. В прошлом году почти на каждом старте она теряла баллы из-за недокрутов, упрощала программу на ходу или падала. Отчасти – из-за желания сделать элементы ультра-сложности: трижды заходила на тройной аксель, но приземлялась неудачно. А возможно, причина ошибок в неправильной технике: недокруты – хроническая проблема Ли.

Компоненты до сих пор были низковаты для нашего топ-10, но в этом году они наверняка вырастут. Кореянка начала работу с хореографом Ше-Линн Бурн, с чьими программами побеждали на Олимпийских играх Юдзуру Ханю и Нэтан Чен. Ше-Линн сделала для нее произвольную под композиции из мюзикла Уэббера «Призрак оперы».

Кореянка часто выбирает для постановок бессмертную классику. Важное преимущество Ли – умение тонко чувствовать музыку. Она каталась под Ave Maria Шуберта и «Ноктюрн» Шопена, а в этом сезоне взяла для короткой «Шторм» Эрика Редфорда. Два года назад под нее выступала Камила Валиева, и кореянка в этом образе невероятно ее напоминает.

9. Анастасия Губанова (Грузия)

Начав кататься за Грузию, Губанова выиграла дважды: без труда отобралась на Олимпиаду и стала редкой фигуристкой с российским паспортом, сумевшей открыть новый международный сезон.

Плата за не самый выгодный в фигурном катании флаг и практически пустую зачетку на зарубежных турнирах – удручающе низкая вторая оценка. По этому показателю Губанова – худшая среди всех участниц рейтинга и 28-я в мире в прошлом сезоне.

Насте не слишком повезло с распределением на Гран-при: в Великобритании – Ен и Михара, в Финляндии – все та же Маи, а также Хендрикс. За скобками – Теннелл и Кихира, чья форма в начале сезона вызывает вопросы: первая снялась с Japan Open, а вторая крайне неудачно выступила на нем и еще хуже – на внутреннем японском турнире в Нагое.

Впрочем, серия Гран-при для Губановой – тренировка перед чемпионатом Европы, на котором она (если ситуация с отстранением российской сборной не изменится) претендует на пьедестал. Сейчас главная задача Насти – заставить судей наконец обратить на себя внимание, хотя пока кажется, что ее новая произвольная – не самое удачное для этого решение.

8. Ким Йе Лим (Южная Корея)

Она стартовала в сезоне с побед на челледжерах – US Classic и Finlandia Trophy. А еще успела поставить два личных рекорда – по баллам в произвольной программе и по итогам соревнований. Однако прошлый год у нее получился не таким удачным, поэтому в нашей рейтинге она пока не у вершины.

Лучшее выступление Ким случилось на чемпионате четырех континентов (3-е место впервые в карьере). На всех остальных международных турнирах кореянка оставалась далека от пьедестала, поэтому у нее такой низкий показатель результативности.

Причина поражений – относительно невысокий уровень сложности: Ким не владеет четверными и тройным акселем. Когда-то у нее получался каскад 3 лутц + 3 риттбергер + 2 риттбергер, но она не заходила на него уже 5 лет.

Иногда судьи снижают Ким уровень вращений и дорожки шагов до третьего или второго. Кажется, что 1,5-2 балла – небольшая потеря в базе, особенно с учетом того, что кореянка катается чисто. Но и эта разница может быть критичной, потому что Ким сильно уступает соперницам во второй оценке. По этому показателю она обходит лишь трех иностранок из топа: Анастасию Губанову, Изабо Левито и Ли Хэ Ин. Уже несколько лет судьи выдают Ким очень средние компоненты – 7,25-8,50 – вне зависимости от формы, постановки и качества презентации. Однако это вопрос, скорее, к работе арбитров.

Чем точно примечательна Ким – узнаваемым почерком и стилем к 19 годам: обычно она выбирает для программ лиричные, инструментальные композиции, которые подчеркивают легкость ее катания.

А еще они напоминают некоторые постановки Ю-На Ким, чемпионки Игр 2010 года. Особенно ее олимпийские короткие программы сезонов-2009/10 и 2013/14. И понятно почему: Ким Йе Лим пришла в спорт, вдохновившись победой Ю-На Ким в Ванкувере. Ей было уже 7 лет – вообще, в этом возрасте поздно начинать кататься, но она справилась.

7. Брэди Теннелл (США)

Несколько лет назад казалось, что Теннелл вырастет в звезду сборной на Играх-2022. Брэди взяла бронзу командных соревнований в Пхенчхане-2018 (хотя ее вклад в общую медаль не слишком велик), а на первом же турнире прошлого олимпийского цикла приобрела символичный статус первой иностранной фигуристки, обыгравшей Медведеву.

Февраль 2020-го – бронзовая медаль чемпионата четырех континентов, январь 2021-го – второе золото национального чемпионата. Казалось, все идет к пьедесталу ЧМ, но в Стокгольме американка откатала неудачно.

Олимпийский сезон у Брэди не задался: снятие со всех стартов из-за травмы ноги. Теннелл надеялась поучаствовать в отборе на Олимпиаду, но накануне чемпионата США призналась, что проблема со здоровьем сохраняется: «Я периодически думала: о, все становится лучше. А потом приступала к тренировкам на льду и думала: «О боже, я даже ходить не могу, и мы возвращаемся к исходной точке».

Брэди не смогла вовремя начать и новый сезон, в последний момент снявшись с Japan Open. Но она все еще намерена продолжать карьеру: восстановила 3 лутц – 3 тулуп (правда, это было до обострения проблем с ногой) и сменила тренера, перейдя к любимому постановщику – Бенуа Ришо.

Затянувшиеся проблемы со здоровьем и неочевидный выбор нового наставника (все же Ришо в первую очередь хореограф, а не специалист по технике) не дают строить прогнозы о перспективах Теннелл. Но понаблюдать за ней определенно стоит – хотя бы как за спортсменкой, преодолевающей демотивацию от пропуска Олимпиады и хронических травм.

Если у Брэди получится, ее успех, возможно, вдохновит Косторную и Кихиру, оказавшихся в похожих ситуациях.

6. Рика Кихира (Япония)

Она ворвалась в мировой топ 4 года назад, когда Загитова и Медведева еще делили между собой пьедестал.

Японка легко справлялась с тройным акселем, ставила мировые рекорды и выигрывала почти все турниры, в которых участвовала, но в 2020 году ее карьера пошла на спад. Кихире жутко не везло: она пропустила Олимпиаду в Пхенчхане, потому что родилась в конце июля, и провела лишний сезон в юниорах.

Потом из-за пандемии сорвался переход к Брайану Орсеру – Рика перестроила планы и обратилась к Стефану Ламбьелю.

Затем она выучила четверной сальхов, но потеряла стабильность, а в завершении сломала лодыжку и выбыла на несколько месяцев. Чего у Кихиры точно в избытке к 20 годам – так это опыта, положительного и печального. Возможно, это даже преимущество.

Два главных козыря из прошлого – тройной аксель и четверной сальхов – Рика пока не восстановила. На Japan Open и Chubu Regional в этом сезоне ее сопровождал сверхлегкий контент: все прыжки двойные, кроме тулупа и сальхова – но это пока. По словам Брайана Орсера, в группу которого она все-таки перешла, еще беспокоит травма. А пока у Кихиры снизились и компоненты – в среднем на 5-7 баллов.

Одна из слабых сторон японки – психология: даже на пике она срывала важные прокаты.

Так было на чемпионате мира-2019 – с бабочкой на трикселе в короткой программе (в итоге 4-е место); то же самое случилось через два года в Стокгольме, только уже в произвольной – Кихира была близка к медалям, но трижды ошиблась и заняла 7-е место. Помимо этого она стала допускать недокруты и степ-ауты, поэтому показатель стабильности низкий, результативность, соответственно, тоже.

При этом ни травма, ни пауза не повлияли на стиль и катание: Рика по-прежнему скользит легко, грациозно, на высокой скорости. А еще она вернула короткую программу-2020/21 «Огонь внутри» с оригинальными выездами и колесом в начале дорожки шагов.

Удивлять Кихира умеет, поэтому у нее довольно много просмотров на ютубе и в текущем сезоне станет еще больше. Японка заявлена на два этапа Гран-при – канадский и финский, так что ее мы увидим совсем скоро.

5. Ю Ен (Южная Корея)

Ен – лидер рейтинга по технике и аутсайдер по стабильности. И хотя на тренировках она показывала четверные лутц и риттбергер еще в 2020-м, на соревнованиях ее единственным ультра-си остается тройной аксель, и то кореянка исполняет его чисто менее чем в половине прокатов.

Новый цикл Ю тоже начала неудачно: сорвала произвольную и проиграла сопернице по сборной Ким на U.S. International Classic. Впрочем, для Ен долгий набор формы довольно типичен: примерно те же баллы она получила и на старте олимпийского сезона, что не помешало ей разогнаться до 213 на Играх.

Неидеальные прокаты отдаляют Ю от топовых компонентов: по этому показателю она в середине рейтинга, хотя активно работает с именитыми хореографами – от Зуевой до Бурн и Диксона.

Ен достаточно популярна на родине, пусть ей не удалось пока стать второй Ким, чьи прокаты и привели Ю в фигурное катание. Ен – самая молодая чемпионка страны в истории (выиграла в 11 лет), лицо корейского подразделения adidas и местного бренда спальных принадлежностей best sleep.

4. Луна Хендрикс (Бельгия)

В фигурном катании, кажется, нет человека целеустремленней Луны.

На протяжении почти всей карьеры она боролась за спонсоров, потому что федерация не оплачивала ее подготовку. Хендрикс рисковала пропустить Игры в Пекине из-за финансовых проблем, но попросила помощи у болельщиков: начала сбор средств на своем сайте и взамен на донаты отправляла фанатам открытки с автографом.

Еще был риск не добраться до ЧМ-2022 из-за травмы, но Хендрикс рискнула и взяла серебро – первое в истории Бельгии.

И это не единственная травма Луны: были переломы позвоночника и лодыжки, но она всегда восстанавливалась.

С технической точки зрения Хендрикс уступает многим соперницам, потому что совсем не владеет ультра-си. Она пробовала учить и триксель, и четверные, но получила травму и теперь не готова рисковать здоровьем ради сложности. Даже Олимпиада не подтолкнула к новым попыткам.

К технике исполнения у судей регулярно возникают вопросы: Луна грешит недокрутами и неясными ребрами на лутце. В прошлом сезоне абсолютно чистыми у нее получились только прокаты на итальянском этапе Гран-при (бронза). Низкая база и мелкие ошибки мешают ей брать медали на международных турнирах, поэтому результативность у Хендрикс средняя.

Однако благодаря высокой второй оценке она держится в топ-10 среди иностранок – компонентно впереди Луны только Сакамото и Кихира (если смотреть на результаты двухлетней давности).

Бельгийку, конечно, выделяют харизма и женственность: она одна из самых взрослых и элегантных фигуристок нашего рейтинга. И образы ей всегда подбирают соответствующие: восточные мотивы, Adagio Лары Фабиан, «Памяти Карузо» и Mi Gente в стиле реггетон.

Текущий сезон Луна начала с уверенной победы на Nebelhorn Trophy и серебра на Japan Open в составе европейской команды. Дальше ждем на Гран-при во Франции и в Финляндии, где ее наверняка поддержат не только бельгийские болельщики. Хендрикс – одна из самых популярных фигуристок сейчас, в соцсетях уж точно.

Она прославилась не только достижениями и историей с донатами, но и необычным костюмом для произвольной программы в олимпийском сезоне – платьем с эффектом голого тела и золотым сиянием. В движении ее силуэт выглядел так, будто его окутывает сноп искр.

3. Изабо Левито (США)

Левито – один из главных бенефициаров отстранения нашей сборной от международного фигурного катания: в апреле 2022-го она стала первой за 6 лет чемпионкой мира среди юниоров не из России.

Впрочем, с Россией Изабо связывает многое: победу она одержала под Чайковского; для нового сезона выбрала вальс из советского фильма «Мой ласковый и нежный зверь»; а еще она работает с русскоязычным тренерским штабом и называет одной из своих жизненных целей объятия с Медведевой.

По результативности Левито делит первое место с Каори Сакамото: в прошлом сезоне она попадала на пьедестал всех соревнований, в которых участвовала, причем трижды уезжала с золотом. При этом контент Изабо – шаг назад по сравнению с набором Трусовой, Щербаковой, Косторной и Валиевой в их первый взрослый год. Самый сложный элемент американки – каскад лутц-риттбергер, который, правда, она не боится ставить в бонусную зону короткой программы.

У Изабо неплохая для вчерашней юниорки вторая оценка (94,09 на недавнем Мемориале Непелы, 93,80 в среднем на международных стартах прошлого сезона), но этого мало для борьбы со взрослыми соперницами.

Пока сила Левито – не в контенте или компонентах, а в подростковой стабильности: она катается достаточно чисто, хотя техническая бригада периодически отмечает неясное ребро как на лутце, так и на флипе.

В новом сезоне Левито выступила уже трижды и ни разу не проиграла, но с действительно серьезными соперницами пока не встречалась. Подспорье для Изабо – неофициальный статус первого номера сборной: в отсутствие Белл и Лью, завершивших карьеру, а также на фоне хронических травм Теннелл, Левито становится главной звездой женской команды.

2. Маи Михара (Япония)

Хрупкая японка – самая взрослая фигуристка нашего рейтинга, в августе ей исполнилось 23 года.

Ее суперсила – упорство. Маи могла бы давно закончить карьеру из-за заболевания, несовместимого со спортом – ювениального идиопатического артрита, который разрушает суставы. Она терпела боль, боролась со стремительной потерей веса и выносливости, но снова вышла на пик.

Если отбросить результаты россиянок, то Михара войдет в международный топ-3 по сложности программ. Она уступает всего 0,43 балла Ю Ен с тройным акселем в арсенале. Маи же не владеет ультра-си, но собирает вполне боевой контент из тройных прыжков. А еще делает дорожки и вращения максимального – четвертого – уровня.

Но что по-настоящему выделяет ее, так это чистота исполнения. Катание Михары близко к идеалу: она почти не допускает недокрутов и неверных (даже неясных) ребер. На прыжках высоко поднимается и мягко приземляется, на вращениях не теряет скорость и хорошо держит центровку. Судьи не скупятся и ставят ей достойные GOE: от +2 до + 4.

По компонентам Маи тоже держится в пятерке сильнейших (без России).

Статистику стабильности Маи портят только ошибки, которые она порой допускает в ответственный момент.

Почти весь прошлый сезон Михара провела надежно, но именно на предолимпийском чемпионате Японии не справилась с произвольной: вместо каскада 2 аксель + 3 тулуп сделала два одинарных прыжка. Вдобавок судьи нашли несколько недокрутов, и Михара упустила путевку в Пекин. А через месяц выиграла чемпионат четырех континентов, установив три личных рекорда.

1. Каори Сакамото (Япония)

Она провела фантастический прошлый сезон: дважды выиграла бронзу на Олимпиаде (в личном и командном турнирах), а после завоевала золото ЧМ, хотя до 2022-го ни разу в карьере не поднималась даже на его пьедестал.

Можно спорить о медальных перспективах Каори, если бы ISU допустил в Монпелье россиянок, а Валиева не угодила бы в пекинский скандал, но прямо сейчас Сакамото – главная фигуристка мира.

Тарасова критиковала японку за старомодный контент – и он действительно практически идентичен тому, что делала Медведева 4 года назад. 22-летняя Сакамото – фигуристка того поколения, которое еще не задумывалось об активном изучении ультра-си, а ее единственная соревновательная попытка исполнить квад-тулуп (неудачная) – скорее дань моде, нежели серьезная претензия на включение в гонку четверных.

Сила Каори в другом: в широком эффектном скольжении, в презентации образов, в запоминающихся постановках – от переосмысления «Матрицы» до женского манифеста No More Fight Left In Me.

Чтобы сделать программы своим оружием, Каори много работает (даже над показательными) с иностранными хореографами – Ришо, Бурн, Дюбрей. С короткой нового сезона ей помог Роуэн Уорд – ключевой постановщик в карьере Джейсона Брауна.

Эту работу заметили судьи: по средней второй оценке в прошлом сезоне Сакамото уступила только Валиевой и Щербаковой, причем отставание от Ани – всего 0,38 балла. По сложности контента Каори проигрывает многим соперницам даже в отсутствие россиянок, но берет чистотой – за исключением периодических претензий от судей к ребру на лутце.

Помимо тех десяти фигуристок, которые вошли в рейтинг, есть еще несколько спортсменок, за которыми точно стоит следить в новом сезоне. Вместе с Изабо Левито на взрослый лед вышла американка Линдси Торгрен – бронзовый призер юниорского чемпионата мира-2022. Она получила два этапа Гран-при – в Канаде и в Финляндии – и, вероятно, попробует исполнить там тройной аксель, с которым боролась на протяжении всего прошлого сезона.

На этих же турнирах выступит лидер канадской сборной Мадлен Скизас. Она сильно уступает соперницам из топ-10 по технике и компонентам, но наверняка запомнится благодаря программам. В короткой у нее «Черный лебедь» под музыку из одноименного фильма, а в произвольной – «Вестсайдская история». Обе постановки напоминают театр на льду.

На Skate America в ближайшие выходные выступит бронзовый призер Игр в Сочи-2014 в команде Грейси Голд. Несколько лет назад она потеряла форму и выпала из мирового топа, но теперь постепенно восстанавливается.

На американском этапе мы увидим также польку Екатерину Куракову. До 2018 года она каталась за Россию, так что ее история во многом созвучна с историей Анастасии Губановой. Куракова стала пятой на чемпионате Европы-2022, проиграв только россиянкам и Луне Хендрикс.

Фото: globallookpress.com