Без недокрутов
Блог

Наши фигуристы боятся экспериментов: почему Валиева повторяется, а у Трусовой – заезженный хит?

женское катание
пары
танцы на льду
Дмитрий Алиев Дмитрий Алиев
контрольные прокаты контрольные прокаты
сборная России сборная России
Софья Самоделкина Софья Самоделкина
Александра Трусова Александра Трусова
Дарья Павлюченко Дарья Павлюченко
Денис Ходыкин Денис Ходыкин
Камила Валиева Камила Валиева
Фигурное катание Фигурное катание

Российское фигурное катание в новом сезоне оказалось в уникальной ситуации.

Последние 6 лет оно развивалось (и продавалось) само по себе – через пять квадов Трусовой, полные пьедесталы в парном катании, противостояние Медведевой – Загитовой, космос Валиевой и другие аттракционы естественного происхождения.

Федерации практически не нужно было предпринимать усилий, чтобы заполнить «Мегаспорт» или даже «Трактор» в ранее далеком от твиззлов и акселей Челябинске – разве что вовремя напечатать афиши с самым громким именем и проследить, чтобы большинство звезд доехало до турниров.

В межсезонье-2022 все изменилось.

Топовые фигуристы оказались на грани потери мотивации – кто-то из-за завершения олимпийского цикла, кто-то – из-за бана сборной без внятных перспектив его скорого окончания. Зависшая медаль олимпийского командного турнира и неразрешенный допинговый вопрос Валиевой тоже вряд ли добавляли энтузиазма.

Как ни странно, кризис действительно помог федерации заново придумать сезон в фигурном катании. Этапы Кубка России (переименованного в Гран-при и синхронизированного по датам с официальной серией) раскидали по крупным городам, вернув соревнования в Москву, которую обходили стороной в прошлом году.

Первый сезон нашей фигурки в изоляции: турниры с миллионными призовыми и форматы, где ждут даже Загитову

Призовые, ранее ограниченные подарками от спонсоров и грамотами, выросли до сопоставимых с международными турнирами размеров.

Понятно, что идентичных сумм быть не могло: все же победа над Уно, Аймо и Малининым дастся сложнее золота в компании Коляды, Самарина и Яблокова. В танцах на льду (особенно в отсутствие всех трех олимпийских дуэтов) уравнивать призовые с международными было бы еще более удивительно.  

Но, учитывая то, что на российских этапах сохранится правило «не больше двух турниров на одного спортсмена», призовой фонд распределится достаточно равномерно, а зимой и весной дополнится призовыми с Кубка Первого канала, прыжкового чемпионата и шоу-баттла.

Последний пока выглядит самой необычной затеей – если соревнования по прыжкам как часть командного турнира уже тестировались, то битва показательными номерами – реверанс в сторону профессиональных стартов 90-х – начала нулевых.

Участие Волосожар – Транькова, Липницкой и даже Ягудина с Плющенко будет интересным бонусом само по себе, но для сборников шоу-турнир – шанс на сотрудничество с новым хореографом или в новом для себя стиле. Пока российское фигурное катание замкнуто внутри себя, даже обмен опытом в духе «Жулин поставил показательный Валиевой» или «Морозов поработал с Щербаковой» будет полезным.

Федерация разрешила фигуристам эксперименты, но они сами боятся рисковать: берут избитую музыку и возвращают старые программы

Парадокс в том, что сами спортсмены, похоже, не слишком готовы к экспериментам даже в сезоне, который не ставит перед ними никаких медальных ожиданий и дедлайнов. Не нужно стремиться угодить большой международной бригаде, не нужно бояться быть непонятым с русскоязычной программой в условной Японии. Даже не успеть набрать форму к сентябрю не так страшно, потому что на горизонте не маячит Олимпиада.

Более того, не окажись этот сезон таким специфичным для российской сборной, он все равно располагает к самовыражению больше любого другого. Чем дальше от следующих Игр – тем больше шансов раздвинуть рамки собственного стиля, пока ставки ниже обычного.

Композиции в духе «El Tango De Roxanne» и «I put a spell on you» – проверенный десятками фигуристов безопасный вариант. Есть референсы для стильных костюмов, есть готовые музыкальные нарезки с правильно подобранными акцентами, есть примеры удачной хореографии. Не нужно часами ходить по музыкальным магазинам, как в известной истории про поиск саундтрека для олимпийской короткой Ягудина и искать собственную «Зиму».

Именно поэтому танго Роксаны звучит на каждом втором старте, а «I put a spell on you» на одном из гала-вечеров чемпионата России включали трижды. Но та же Трусова заслуживает более интересной музыки, чем один из главных хитов фигурного катания начала 2010-х.

Банальные хиты требуют интересных хореорешений, но тут их тоже не случилось – даже юниорский блюз Саши был самобытнее. Травма спины и недостаток тренировок оправдают отсутствие ультра-си в произвольной – никто не ждет технической мощи на контрольных прокатах – но вряд ли коррелируют с отсутствием вдохновения у постановщика.

В похожую ловушку попала и Камила Валиева. Ее «Интерстеллар» – третья серия короткой «Шторм», которая в прошлом сезоне переродилась в олимпийскую «In Memoriam». Общение в начале программы на азбуке Морзе – такого действительно раньше не было – не делает более оригинальными остальные 95% постановки.

Можно было бы предположить, что это не самоцитирование, а развитие собственного уникального стиля. Но тренерский штаб так не считает: два месяца назад Тутберидзе говорила, что им наконец-то удалось увести Камилу «от привычного образа в подаче». Глейхенгауз и вовсе называл работу над «Интерстелларом» лучшим моментом лета.

«Этого мне не хватило на Олимпиаде». Шифр Валиевой – слово, которое она отказывается называть

Сама программа неплохая (хотя точно не лучшая в карьере Валиевой-фигуристки и Глейхенгауза-постановщика) – ее проблема не в этом. Те же Тарасова и Морозов или Кондратюк тоже катают новые короткие, не выходя за границы своей зоны комфорта. Но есть большая разница между собственным стилем и самоцитированием: «Интерстеллар» пока во второй плоскости.

В результате наблюдать за короткой Петросян, которая уступает Камиле и в подаче, и в технических навыках, интереснее, чем за очередной реинкарнацией «Шторма». В прошлом сезоне Даниил уже задействовал плейлист Евровидения-2021 для Мориса Квителашвили (он катался под «Tout l’univers» от швейцарца Gjon’s Tears), в этот раз – французская «Voilà» для Аделии.

Удивляет и количество программ, оставленных на второй год: произвольные Тарасовой – Морозова и Павлюченко – Ходыкина, короткие Акатьевой и Коляды. Возвращать лучшую программу четырехлетия на Играх – нормальная практика, но постолимпийский цикл обычно открывается новыми постановками.

Возможно, впрочем, программы сменят по ходу сезона: Акатьевой поработать над новой короткой могла помешать травма, а Тарасовой и Морозову – постпекинская усталость.

У Коляды возвращение старой короткой, судя по всему, завязано на нескольких причинах. Первую озвучил Мишин – произвольная настолько сложная и глубокая, что нужно «посвятить ей всего себя». На вторую намекает контент: тройной лутц первым прыжком, видимо, должен в какой-то момент превратиться в четверной. Возможно, была еще одна: «Щелкунчик» пропустил Евро, Олимпиаду и – как и вся сборная – ЧМ, поэтому на соревнованиях не успел примелькаться.

Павлюченко и Ходыкин продолжают заочный спор с Траньковым: их короткая программа – главное открытие прокатов

Главными экспериментаторами в итоге оказались те, с кем не связаны максимальные медальные ожидания – Алиев, Самоделкина, Павлюченко и Ходыкин. Танцоры стоят особняком: во-первых, заданные ISU ритмы сильно ограничивают размах оригинальности, во-вторых, бессмысленно предъявлять повышенные требования к парам, половина из которых образовалась только в межсезонье.

Отправная точка программ Алиева и Самоделкиной похожа: драматичный кавер на известные песни – «I Will Always Love You» у Димы и «Can’t Help Falling In Love With You» у Сони. В остальном подход отличается: если Алиев неоднократно катал подобные программы с упором на эмоциональную составляющую, то с Самоделкиной скорее ассоциируется ее юниорская «Метель».

Особняком стоит короткая Павлюченко и Ходыкина – программа-эксперимент по нескольким причинам. Во-первых, они четко ориентируются именно на внутренние старты: не столько из-за самого русского языка в песне, сколько из-за того, что вся постановка завязана на тексте.

«Непохожи на других, и значит, сразу фрики» – это фактически ответ всем, кто критиковал не самый классический подход к программам Дениса и Даши. Заочный спор на эту тему у них случился, например, с Траньковым: год назад Ходыкин сказал в интервью, что традиционное парное катание кажется ему скучным, на что Максим ответил: «В цирке точно веселей».

Курьез российской пары на Гран-при: программа полна трюков, но схватили штраф за падение – на нем у партнерши порвались колготки

Дело не только в музыке, но и в наполнении программы – акробатическая стартовая поза; небанальные костюмы, которые Алина Загитова сначала приняла за тренировочные; рискованный выход из подкрутки в мини-поддержку. Рискованный с точки зрения не только исполнения, но и правил, поскольку такой подход отличается от общепринятого варианта «подбросить партнершу в воздух – опустить на лед», а значит, попадет на пересмотр арбитрам.

Возможные вопросы со стороны судей – сознательный выбор, о чем накануне прокатов говорил сам Ходыкин: «Это вообще вне формата. Мы идем против правил, жертвуем уровнями, нарочно делаем так, чтобы элемент вылетал из распечатки».

И если в российском фигурном катании вынужденно начался самый нетипичный сезон в истории, такие эксперименты в нем хочется видеть намного чаще.

Больше о фигурном катании – в телеграм-канале автора

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные