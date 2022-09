Наши фигуристы боятся экспериментов: почему Валиева повторяется, а у Трусовой – заезженный хит?

Российское фигурное катание в новом сезоне оказалось в уникальной ситуации.

Последние 6 лет оно развивалось (и продавалось) само по себе – через пять квадов Трусовой, полные пьедесталы в парном катании, противостояние Медведевой – Загитовой, космос Валиевой и другие аттракционы естественного происхождения.

Федерации практически не нужно было предпринимать усилий, чтобы заполнить «Мегаспорт» или даже «Трактор» в ранее далеком от твиззлов и акселей Челябинске – разве что вовремя напечатать афиши с самым громким именем и проследить, чтобы большинство звезд доехало до турниров.

В межсезонье-2022 все изменилось.

Топовые фигуристы оказались на грани потери мотивации – кто-то из-за завершения олимпийского цикла, кто-то – из-за бана сборной без внятных перспектив его скорого окончания. Зависшая медаль олимпийского командного турнира и неразрешенный допинговый вопрос Валиевой тоже вряд ли добавляли энтузиазма.

Как ни странно, кризис действительно помог федерации заново придумать сезон в фигурном катании. Этапы Кубка России (переименованного в Гран-при и синхронизированного по датам с официальной серией) раскидали по крупным городам, вернув соревнования в Москву, которую обходили стороной в прошлом году.

Призовые, ранее ограниченные подарками от спонсоров и грамотами, выросли до сопоставимых с международными турнирами размеров.

Понятно, что идентичных сумм быть не могло: все же победа над Уно, Аймо и Малининым дастся сложнее золота в компании Коляды, Самарина и Яблокова. В танцах на льду (особенно в отсутствие всех трех олимпийских дуэтов) уравнивать призовые с международными было бы еще более удивительно.

Но, учитывая то, что на российских этапах сохранится правило «не больше двух турниров на одного спортсмена», призовой фонд распределится достаточно равномерно, а зимой и весной дополнится призовыми с Кубка Первого канала, прыжкового чемпионата и шоу-баттла.

Последний пока выглядит самой необычной затеей – если соревнования по прыжкам как часть командного турнира уже тестировались, то битва показательными номерами – реверанс в сторону профессиональных стартов 90-х – начала нулевых.

Участие Волосожар – Транькова, Липницкой и даже Ягудина с Плющенко будет интересным бонусом само по себе, но для сборников шоу-турнир – шанс на сотрудничество с новым хореографом или в новом для себя стиле. Пока российское фигурное катание замкнуто внутри себя, даже обмен опытом в духе «Жулин поставил показательный Валиевой» или «Морозов поработал с Щербаковой» будет полезным.

Федерация разрешила фигуристам эксперименты, но они сами боятся рисковать: берут избитую музыку и возвращают старые программы

Парадокс в том, что сами спортсмены, похоже, не слишком готовы к экспериментам даже в сезоне, который не ставит перед ними никаких медальных ожиданий и дедлайнов. Не нужно стремиться угодить большой международной бригаде, не нужно бояться быть непонятым с русскоязычной программой в условной Японии. Даже не успеть набрать форму к сентябрю не так страшно, потому что на горизонте не маячит Олимпиада.

Более того, не окажись этот сезон таким специфичным для российской сборной, он все равно располагает к самовыражению больше любого другого. Чем дальше от следующих Игр – тем больше шансов раздвинуть рамки собственного стиля, пока ставки ниже обычного.

Композиции в духе «El Tango De Roxanne» и «I put a spell on you» – проверенный десятками фигуристов безопасный вариант. Есть референсы для стильных костюмов, есть готовые музыкальные нарезки с правильно подобранными акцентами, есть примеры удачной хореографии. Не нужно часами ходить по музыкальным магазинам, как в известной истории про поиск саундтрека для олимпийской короткой Ягудина и искать собственную «Зиму».

Именно поэтому танго Роксаны звучит на каждом втором старте, а «I put a spell on you» на одном из гала-вечеров чемпионата России включали трижды. Но та же Трусова заслуживает более интересной музыки, чем один из главных хитов фигурного катания начала 2010-х.

Банальные хиты требуют интересных хореорешений, но тут их тоже не случилось – даже юниорский блюз Саши был самобытнее. Травма спины и недостаток тренировок оправдают отсутствие ультра-си в произвольной – никто не ждет технической мощи на контрольных прокатах – но вряд ли коррелируют с отсутствием вдохновения у постановщика.

В похожую ловушку попала и Камила Валиева. Ее «Интерстеллар» – третья серия короткой «Шторм», которая в прошлом сезоне переродилась в олимпийскую «In Memoriam». Общение в начале программы на азбуке Морзе – такого действительно раньше не было – не делает более оригинальными остальные 95% постановки.

Можно было бы предположить, что это не самоцитирование, а развитие собственного уникального стиля. Но тренерский штаб так не считает: два месяца назад Тутберидзе говорила, что им наконец-то удалось увести Камилу «от привычного образа в подаче». Глейхенгауз и вовсе называл работу над «Интерстелларом» лучшим моментом лета.

Сама программа неплохая (хотя точно не лучшая в карьере Валиевой-фигуристки и Глейхенгауза-постановщика) – ее проблема не в этом. Те же Тарасова и Морозов или Кондратюк тоже катают новые короткие, не выходя за границы своей зоны комфорта. Но есть большая разница между собственным стилем и самоцитированием: «Интерстеллар» пока во второй плоскости.

В результате наблюдать за короткой Петросян, которая уступает Камиле и в подаче, и в технических навыках, интереснее, чем за очередной реинкарнацией «Шторма». В прошлом сезоне Даниил уже задействовал плейлист Евровидения-2021 для Мориса Квителашвили (он катался под «Tout l’univers» от швейцарца Gjon’s Tears), в этот раз – французская «Voilà» для Аделии.

Удивляет и количество программ, оставленных на второй год: произвольные Тарасовой – Морозова и Павлюченко – Ходыкина, короткие Акатьевой и Коляды. Возвращать лучшую программу четырехлетия на Играх – нормальная практика, но постолимпийский цикл обычно открывается новыми постановками.

Возможно, впрочем, программы сменят по ходу сезона: Акатьевой поработать над новой короткой могла помешать травма, а Тарасовой и Морозову – постпекинская усталость.

У Коляды возвращение старой короткой, судя по всему, завязано на нескольких причинах. Первую озвучил Мишин – произвольная настолько сложная и глубокая, что нужно «посвятить ей всего себя». На вторую намекает контент: тройной лутц первым прыжком, видимо, должен в какой-то момент превратиться в четверной. Возможно, была еще одна: «Щелкунчик» пропустил Евро, Олимпиаду и – как и вся сборная – ЧМ, поэтому на соревнованиях не успел примелькаться.

Павлюченко и Ходыкин продолжают заочный спор с Траньковым: их короткая программа – главное открытие прокатов

Главными экспериментаторами в итоге оказались те, с кем не связаны максимальные медальные ожидания – Алиев, Самоделкина, Павлюченко и Ходыкин. Танцоры стоят особняком: во-первых, заданные ISU ритмы сильно ограничивают размах оригинальности, во-вторых, бессмысленно предъявлять повышенные требования к парам, половина из которых образовалась только в межсезонье.

Отправная точка программ Алиева и Самоделкиной похожа: драматичный кавер на известные песни – «I Will Always Love You» у Димы и «Can’t Help Falling In Love With You» у Сони. В остальном подход отличается: если Алиев неоднократно катал подобные программы с упором на эмоциональную составляющую, то с Самоделкиной скорее ассоциируется ее юниорская «Метель».

Особняком стоит короткая Павлюченко и Ходыкина – программа-эксперимент по нескольким причинам. Во-первых, они четко ориентируются именно на внутренние старты: не столько из-за самого русского языка в песне, сколько из-за того, что вся постановка завязана на тексте.

«Непохожи на других, и значит, сразу фрики» – это фактически ответ всем, кто критиковал не самый классический подход к программам Дениса и Даши. Заочный спор на эту тему у них случился, например, с Траньковым: год назад Ходыкин сказал в интервью, что традиционное парное катание кажется ему скучным, на что Максим ответил: «В цирке точно веселей».

Дело не только в музыке, но и в наполнении программы – акробатическая стартовая поза; небанальные костюмы, которые Алина Загитова сначала приняла за тренировочные; рискованный выход из подкрутки в мини-поддержку. Рискованный с точки зрения не только исполнения, но и правил, поскольку такой подход отличается от общепринятого варианта «подбросить партнершу в воздух – опустить на лед», а значит, попадет на пересмотр арбитрам.

Возможные вопросы со стороны судей – сознательный выбор, о чем накануне прокатов говорил сам Ходыкин: «Это вообще вне формата. Мы идем против правил, жертвуем уровнями, нарочно делаем так, чтобы элемент вылетал из распечатки».

И если в российском фигурном катании вынужденно начался самый нетипичный сезон в истории, такие эксперименты в нем хочется видеть намного чаще.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф