Черные выходные «Арсенала»: поражение, победы «Сити» и «Ливерпуля», букмекеры понижают шансы на трофеи

«Арсенал» недолго красовался на первом месте хотя бы в линии букмекеров на титул в чемпионате Англии. Поражение от «Борнмута» вместе с успешными играми прямых конкурентов снова меняет расстановку сил.

После шестого тура «Арсенал» получил от аналитиков коэффициент 2.25 и впервые в сезоне возглавил чемпионскую гонку у букмекеров, хотя на первом месте в турнирной таблице пока еще ни разу не был. Через три недели – клуб Артеты уже ставят не просто ниже «Манчестер Сити», а сомневаются в перспективах лондонцев конкретно в соперничестве с «Ливерпулем».

«Ливерпуль» – главный прогресс по коэффициентам: вероятность титула возросла почти в три раза

«Красные» в стадии перестройки, с новым тренером и загадочным статусом Мохамеда Салаха не рассматривались на уровне первых двух команд лиги. Коэффициент на «Ливерпуль» предлагали в среднем в диапазоне 9.00-10.00.

Победа над «Челси» – уже не осторожный сигнал, а звонок о чемпионских амбициях для букмекеров. Коэффициент рухнул с 9.00 до 3.50. Семь побед в восьми матчах и лидерство убеждают аналитиков в серьезности намерений.

Вокруг «Ливерпуля» сплошной позитив. Например, победа над «Челси» была украшена и статистическим достижением Мо Салаха: египтянин догнал в списке бомбардиров АПЛ всех времен Джермейна Дефо и поднялся на девятое место в истории; до клубной легенды Робби Фаулера остался один мяч.

«Манчестер Сити» – снова фаворит, болельщики издеваются над Артетой

Поражение «Арсенала» от «Борнмута» само по себе было неприятным ударом. К сожалению для лондонцев, воскресенье усилило послевкусие. Если бы «Манчестер Сити» споткнулся в игре с «Вулверхэмптоном», то расклад в гонке бы глобально не изменился. А теперь получился эмоциональный удар – победа на 95-й минуте, да еще и на фоне спорного судейского решения.

«Манчестер Сити» машет ручкой всем тем, кто не успел взять титул «горожан» в АПЛ за 2.80 – теперь только максимум 2.40. Зато у некоторых букмекеров можно поймать «Арсенал» за 3.50, но поверит ли теперь кто-то в такое счастье Микеля Артеты?

Букмекеры предполагают, что «Арсенал» снова может ничего не выиграть – вероятность около 40%. В АПЛ расклад сил разобрали выше; в Лиге чемпионов в приоритете стоят «Реал» и «Манчестер Сити»; в Кубке Англии – только 7.00 на трофей. Триумф в Кубке Лиги вероятнее – 6.00. Сосредоточится ли «Арсенал» на этом турнире?

Такие неудачные выходные запустили безумие в социальных сетях. Пожалуй, самое безобидное – фото Микеля Артеты в 2047 году: «Продолжайте верить в процесс».

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27 октября «Арсенал» примет «Ливерпуль» дома. Время перезапускать цикл веры в большие титулы. За неделю до матча хозяева пока еще идут фаворитами за 2.40.

Ставочная вики Спортса

Фото: Gettyimages.ru /Mike Hewitt, Carl Recine; Natalie Mincher/Keystone Press Agency/Global Look Press