«Сити» вырвал победу на 90+5. Но к голу Стоунза есть вопросы – справедливые?

Тренер «Вулвс» подавлен.

«Сити» вырвал победу у «Вулвс» на 95-й минуте (2:1). Режим спасителя снова врубил защитник Джон Стоунз – правда, не все довольны, что гол засчитали.

Победа «Сити» – благодаря защитникам. Гвардиол вообще забивает регулярно

Матч сразу пошел не по сценарию «Сити» – неожиданно пропустили уже на 8-й минуте. Нелсон Семеду идеально навесил, Якоб Бруун Ларсен замкнул. За восемь туров АПЛ команда Пепа Гвардиолы пустила уже шесть мячей до 30-й минуты – и только еще три за оставшийся час.

«Сити» отыгрался еще в первом тайме усилиями Йошко Гвардиола – крайний защитник с нерабочей ноги бахнул в девятку. У хорвата уже пять голов в последних семи гостевых матчах чемпионата – безумная результативность для его роли!

Но самое жаркое случилось перед финальным свистком. На 90+5 другой защитник «Сити» Джон Стоунз головой замкнул навес Фила Фодена с углового. При этом рядом с голкипером Жозе Са находился Бернарду Силва – он был в пассивном (?) офсайде.

Главный арбитр Крис Кавана сначала отменил победный мяч «Сити», но затем изучил видеоповтор – решил, что Силва не мешал вратарю и изменил решение – 2:1.

Стоунз – главный козырь «Сити» в концовках. У него два гола в этом сезоне АПЛ – и оба такие важные. На 98-й минуте против «Арсенала» спас ничью, теперь принес победу над «Вулвс».

«Был уверен, что решение окажется не в нашу пользу». АПЛ объяснила логику, но тренер «Вулвс» и так все понимал

Вердикт судьи позволил «Сити» вырвать победу – из-за важности эпизода логику объяснили в соцсетях АПЛ.

«Гол Стоунза был отменен решением судьи на поле из-за нахождения Бернарду Силвы в положении вне игры и в зоне видимости вратаря. Видеоассистент посчитал, что Силва был вне зоны видимости голкипера и не оказывал на него влияния, и рекомендовал арбитру на поле ознакомиться с повтором. Судья [Крис Кавана] изменил первоначальное решение и засчитал гол», – говорится в сообщении Премьер-лиги.

«Конечно, я не понял [отмены гола Стоунза], – заявил Пеп Гвардиола после матча. – Не понимаю, почему лайнсмен посчитал иначе, но Бернарду Силва не мешал вратарю. В первый момент было сложно разобраться. В современном футболе вратаря держат на голодном пайке. В тот момент, когда все произошло, Жозе Са прекрасно все видел. Навес Фодена и удар Стоунза головой были прекрасны».

Главный тренер «Вулвс» Гари О′Нил ждал, что решение примут в пользу «Сити»:

«Я пытаюсь сохранять спокойствие. Уже не раз сталкивался с подобным и редко когда решения принимались в нашу пользу, поэтому ожидал такого исхода. Есть некоторая неопределенность, когда решение может быть принято в любую сторону, и как только это произошло, я был уверен, что оно будет не в нашу.

Это было похоже на наш отмененный гол в матче с «Вест Хэмом» в прошлом сезоне. Мы отправили судье изображение с доказательством того, что вратарь «Вест Хэма» мог видеть мяч, но нам сказали, что игрок находился слишком близко. Здесь можно привести тот же аргумент, но нам просто приходится с этим мириться», – отметил О′Нил.

Пеп бьет свои же рекорды: «Сити» не проигрывает в АПЛ 31 матч подряд

Что еще важно.

● 31 матч без поражений в АПЛ – лучшая серия в истории «Сити». Пеп обновил своей же рекорд из 2018-го. В последний раз «Сити» уступал еще в декабре 2023-го – «Астон Вилле» (0:1) в гостях.

● Иногда «Сити» все-таки ошибается: в этом сезоне АПЛ шесть побед и две ничьих – с «Арсеналом» (2:2) и «Ньюкаслом» (1:1).

● «Сити» вернулся на первое место , но «Ливерпуль» может обогнать, если удержит победу над «Челси» (пока 2:1).

У «Сити» простая неделя: домашний матч Лиги чемпионов со «Спартой» и встреча АПЛ против предпоследнего «Саутгемптона».

Фото: Gettyimages.ru /Shaun Botterill