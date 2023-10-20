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Махачев или Порье? Волкановски или Холлоуэй? Угадайте бойца UFC по его статистике в википедии

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UFC UFC
Махачев – Волкановски Махачев – Волкановски
Ислам Махачев Ислам Махачев
Александр Волкановски Александр Волкановски
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Разминаемся перед UFC 294.

21 октября в Абу-Даби пройдет титульный бой в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски. Они подерутся второй раз за год.

И Махачев, и Волкановски – обладатели мощнейших серий в UFC: Ислам выиграл 12 боев подряд, а Алекс ни разу не проигрывал в полулегком весе.

А как хорошо вы знаете статистику важных бойцов UFC? Проверьте по скринам из википедии. А еще забирайте бонус до 100 000 рублей от БЕТСИТИ для новых клиентов.

3 комментария

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Tima_Milan
Махачев или ворье?
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Tima_Milan
8/8 махаете как Махач Гаджиев
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Vanek1411
Скучный тест. Правильный ответ – либо россиянин, либо участник предстоящего турнира.
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