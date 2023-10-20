Махачев или Порье? Волкановски или Холлоуэй? Угадайте бойца UFC по его статистике в википедии

Разминаемся перед UFC 294.

21 октября в Абу-Даби пройдет титульный бой в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски. Они подерутся второй раз за год.

И Махачев, и Волкановски – обладатели мощнейших серий в UFC: Ислам выиграл 12 боев подряд, а Алекс ни разу не проигрывал в полулегком весе.

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