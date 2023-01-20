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Танцы, сальто и фирменные жесты. Угадаете футболиста по празднованию гола?

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Футбол Футбол

В современном футболе у многих игроков есть праздничные ритуалы: танцы, кульбиты или фирменные жест. Уверены, вы не раз видели эти движения. А сможете узнать футболиста по празднованию, если мы оставим лишь силуэт? Проверьте себя, ответив на 10 вопросов. 

16 комментариев

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Nuraly Amirov
Ответ Vanek1411
Так же и с Левандовски. Угадывается по силуэту, а не по празднованию, потому что на месте двух сведённых кулаков равнозначно может находиться и сердечко Бэйла.
У Бейла локти чуть вниз смотрят, у Лёвы параллельно земле, потому что не сердце
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Nuraly Amirov
Все угадал, кроме сальтухи, которые Клозе знатно крутил
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hwttm264n2
Роналду не угадал😅
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Н.Ф.
На 9-м фото должен был быть Заза Джанашия.
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Эмиль Летичевский
Не поверите, но я ошибся на Роналду. 9/10
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AlexLushkin
Ответ Андрей Иванов
Это было легко как и все другие)
спрорить не буду, возможно, помутнение было какое-то))
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Андрей Иванов
Ответ AlexLushkin
9/10 - ошибся только в тройке Лэмпард - Месси - Кака, потому что все трое так праздновали)
Это было легко как и все другие)
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Утка из Центрального Парка
Ответ Vanek1411
Так же и с Левандовски. Угадывается по силуэту, а не по празднованию, потому что на месте двух сведённых кулаков равнозначно может находиться и сердечко Бэйла.
Это единственный пункт не отгадал. Решил что таки да, середечко Бейла.
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Димаш Тулегенов
10/10. Многих действительно узнаешь, не глядя на варианты ответа
+1
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Vanek1411
Ответ K2pac
Многое по фону можно узнавать а например кульбит это намного более культовое празднование для Клозе, чем кого либо, в том числе Обамеянга
Так же и с Левандовски. Угадывается по силуэту, а не по празднованию, потому что на месте двух сведённых кулаков равнозначно может находиться и сердечко Бэйла.
+4
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+4
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AlexLushkin
9/10 - ошибся только в тройке Лэмпард - Месси - Кака, потому что все трое так праздновали)
+1
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+1
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Egobrain junior
тупо по силуэту угадываются игроки
единственное, с Обамой промахнулся, но только потому, что для Клозе сальтуха - фирменное празднование, а у Обамы есть другие празднования, которые ассоциируются именно с ним, те же Бэтмен и Робин
+1
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Утка из Центрального Парка
Ответ Trash Talking
Многих узнал по прическе и форме головы, а не по празднованию)
Ну или по форме клуба на заднем плане
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Trash Talking
Многих узнал по прическе и форме головы, а не по празднованию)
+6
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+6
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Aziz Sadyrov
кульбит, на заднем фоне Джеймс.
+1
0
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K2pac
Многое по фону можно узнавать
а например кульбит это намного более культовое празднование для Клозе, чем кого либо, в том числе Обамеянга
+19
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+19
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