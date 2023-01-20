Танцы, сальто и фирменные жесты. Угадаете футболиста по празднованию гола?

В современном футболе у многих игроков есть праздничные ритуалы: танцы, кульбиты или фирменные жест. Уверены, вы не раз видели эти движения. А сможете узнать футболиста по празднованию, если мы оставим лишь силуэт? Проверьте себя, ответив на 10 вопросов.