Спецпроект
Танцы, сальто и фирменные жесты. Угадаете футболиста по празднованию гола?
В современном футболе у многих игроков есть праздничные ритуалы: танцы, кульбиты или фирменные жест. Уверены, вы не раз видели эти движения. А сможете узнать футболиста по празднованию, если мы оставим лишь силуэт? Проверьте себя, ответив на 10 вопросов.
единственное, с Обамой промахнулся, но только потому, что для Клозе сальтуха - фирменное празднование, а у Обамы есть другие празднования, которые ассоциируются именно с ним, те же Бэтмен и Робин
а например кульбит это намного более культовое празднование для Клозе, чем кого либо, в том числе Обамеянга