10 комментариев

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«Бавария» нашла нового спортивного директора, сменщика для уволенного Хасана Салихамиджича.

Им внезапно – без предварительных слухов и намеков – стал спортивный директор «Ред Булл Зальцбурга» Кристоф Фройнд. 46-летний австриец, некогда подмастерье Ральфа Рангника, всю свою карьеру проработал в том же клубе, за который в юности играл и болел на фанатской трибуне – с одним небольшим нюансом, для него, в отличие от подавляющего большинства, никакого значения не имевшим.

Кто такой Кристоф Фройнд? Как складывалась его работа в «Зальцбурге»? Что он может принести «Баварии» и почему в последние годы к нему стояла очередь из крупных клубов серьезных лиг? Рассказываем и отвечаем на все эти вопросы.

Вообще-то Кристоф Фройнд совсем не должен был оказаться там, где он есть сейчас. Сын столяра, он с юных лет готовился когда-нибудь унаследовать семейную мастерскую в крохотной горной деревне Леоганг в часе езды от Зальцбурга. Свободное время от освоения ремесла у него уходило на наименее популярное из двух доступных в регионе развлечений: футбол, в отличие от горных лыж столь колоссальной народной любви не имевший, но свою аудиторию все же собиравший. Сначала в деревенском клубе «Заальфельден» по соседству, а потом в молодежке зальцбургской «Аустрии» – в девяностые один из известнейших клубов страны был в лучшей своей форме в истории и даже играл в финале Кубка УЕФА в 1994 году, где уступил «Интеру».

За золотыми годами «Аустрии» Фройнд наблюдал изнутри, по будням тренируясь со старшими классами академии и дублем, а по выходным стоя на фанатской трибуне «Леэнер-Штадиона». Однажды его даже позвали поучаствовать в товарищеском матче основы во время предсезонной подготовки под руководством легендарного тренера Отто Барича, и даже сейчас, почти тридцать лет спустя, он с придыханием рассказывает о том дне – любовь к «Аустрии», которую он пронесет в себе сквозь годы, будет служить фоном для многих его принципов и выборов впоследствии.

Большой карьеры у Фройнда не случилось: он не забрался выше второго по силе дивизиона со «Сваровски Ваттенсом», тогда бывшим де-факто дублем того самого черчесовского «Тироля» (история многоликого и тысячеименного главного клуба «Тироля» настолько запутанна и нелинейна, что без инфографики не разберешься). А в 24 года и вовсе пришлось оставить мечты о профессиональной карьере – внезапная смерть его отца Готтфрида Фройнда в 2002 году заставила его вернуться в Леоганг и прямо на ходу учиться управлять разросшейся уже до размеров небольшого предприятия столярной мастерской. Сначала полностью в одиночку – лишь спустя год управление было передано более опытному менеджеру. Но принцип learning by doing уже тогда стал частью его философии.

Кристоф Фройнд в середине 2000-х

А затем наступил 2005-й год. Переломный момент как для футбольного Зальцбурга, так и для австрийского футбола в целом. Концерн «Ред Булл», давно использовавший спортивные мероприятия в маркетинговых целях, решает прийти наконец-то в футбол – и сделать это максимально эффектно. Зальцбургская «Аустрия», погрязшая в начале нулевых, как и многие другие крупные австрийские клубы, в колоссальных долгах, нуждалась в спасении и просто не имела возможности позволить себе отказаться от заманчивого предложения прихода крупного мажоритарного инвестора. По рукам ударили очень быстро, и 6 апреля 2005 года 100% «Аустрии» перешло во владение «Ред Булла».

Клуб был спасен, но чудовищной, как оказалось, ценой: ставивший во главу угла маркетинговые задачи концерн попросту стер всю семидесятилетнюю историю команды, проведя полный ребрендинг со сменой названия, логотипа, цветов, отказом от даты основания в 1933 году и даже запретом на проход на стадион в старых фиолетовых футболках и шарфах.

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Абсолютное большинство тех, кто имел отношение к «Аустрии», от ультрас до случайных гостей на полутора матчах за сезон, от нового конструкта отвернулись и начали работу над созданным фанатами новым клубом по принципу «Юнайтед оф Манчестер». Но осталась малая толика тех, кто все еще видел за пеленой коммерческого смрада тот самый клуб, который они любили и поддерживали годами – и потому небольшой процент болельщиков уничтоженной команды все же попробовал дать этим переменам шанс. В эту немногочисленную группу попал и Кристоф Фройнд.

В структуру клуба он пришел – а на самом деле вернулся спустя десятилетие – на второй год «Ред Булл»-эры, в 2006 году. Сначала он работал в должности командного администратора и «мальчика на побегушках», но с годами его сфера обязанностей начала распространяться и на более серьезные вещи: документы, контракты, кадровые вопросы. Зимой 2012 года его повысили до спортивного координатора, но, по собственному признанию, еще на несколько месяцев его роль в клубе сменила лишь формальное название, но не суть.

Все изменилось летом 2012 года, когда в клуб пришел Ральф Рангник. Проект «Ред Булл Зальцбурга» к тому моменту находился в затяжном кризисе: изначальные мечты о «европейском суперклубе в Альпах и Лиге чемпионов на окраине Зальцбурга» еще несколько лет назад разбились о реальность, звезды ехали неохотно, клуб из года в год запарывал квалификацию ЛЧ (что молва быстро стала называть проклятием клуба за уничтожение «Аустрии»), а тренерская карусель навевала уныние и демонстрировала полное отсутствие концепции развития. Буквально в первые же недели работы Рангника клуб стал героем громких заголовков: проигрыш люксембургскому «Дюделанжу» все в той же квалификации ЛЧ до сих пор остается одной из самых позорных страниц в истории австрийского футбола. После этого фиаско Рангник не оставил камня на камне: за пару недель пересобрал с нуля состав специально под игровые идеи Рогера Шмидта, легшие в основу всего узнаваемого теперь «Ред Булл»-стиля (к примеру, среди новоприбывших были такие игроки, как Садио Мане, Кевин Кампль и Валон Бериша), перепахал кадровую политику и бизнес-модель и перетряс всю молодежную систему. С этого дня – 24 июля 2012 года – отсчитывается новая эра как для «Ред Булл Зальцбурга», так и для всей австрийской лиги.

Кристоф Фройнд сразу же приглянулся Рангнику: и как способный менеджер с отличным пониманием новой философии клуба, и как человек с сильной идеологической привязкой к «Зальцбургу». С первых же месяцев он стал его «правой рукой» и активно участвовал во всех перестановках и реформах, впитывая идеи и делясь своими соображениями.

Ральф Рангник и Кристоф Фройнд в 2015 году

Поэтому когда спустя три года Рангник логичным образом решил переключить свое внимание на становившийся все более важным для футбольной империи «Ред Булла» проект в Лейпциге, подбиравшийся уже к высшему уровню, имя его преемника не стало сюрпризом ни для кого. В 37 лет, без полноценного опыта профессиональной карьеры и с резюме с одним только клубом среди предыдущих мест работы, Кристоф Фройнд получил в свои руки полное управление над одним из самых интересных проектов Европы. Второй раз в жизни, как и со столярной мастерской отца, учиться всему пришлось на лету.

Как нетрудно догадаться, скептицизма было немало. Пресса и фанаты перемывали ему косточки все первые месяцы, с лупой изучали его биографию, разбирали все его первые появления в СМИ в новом статусе, не стесняясь громко выражать сомнения в компетенциях Фройнда. Спортивный фон был соответствующим: «Зальцбург» начал сезон 2015/16 с двух поражений в лиге, традиционно вылетел из квалификации ЛЧ от «Мальме», затем напоролся в отборе Лиги Европы на минское «Динамо» и проиграл по пенальти, и ставка на тренера Петера Цайдлера была признана объективно провальной, в результате чего он стал единственным на данный момент уволенным посреди сезона тренером клуба с момента прихода «Ред Булла». Параллельно с этим Фройнду приходилось проявлять чудеса пиара, чтобы минимизировать последствия все учащавшихся алкогольных эскапад Мартина Хинтерэггера, просачивавшихся в прессу. Никому не пожелаешь такой старт в руководящей должности, когда все изначально настроены против тебя.

Проверку на прочность Кристоф Фройнд выдержал. Уже к весне, после прихода на бровку Оскара Гарсии (тренера, максимально далекого от «Ред Булл»-философии в общечеловеческом понимании, но тем не менее все равно выигравшего с клубом все доступные домашние трофеи), дела пошли в гору, ситуация стабилизировалась, а голоса критиков поутихли. С тех пор уже семь лет «Зальцбургу» удается избежать крупных кризисов и турбулентности – редкая для современного футбола характеристика.

Когда мы говорим про Ральфа Рангника, то мы всегда подразумеваем его роль как патриарха всей футбольной империи «Ред Булла». Но в отличие от «РБ Лейпцига», где его влияние было многолетним и плотным, с «Зальцбургом» ситуация вышла иной: он пришел, оценил масштабы трагедии, за пару лет переделал все по своему концепту и потихоньку начал отпускать клуб в свободное плавание, передавая управление своему молодому сменщику. Эра Рангника была яркой и короткой – но эра Фройнда продлилась восемь лет, за которые рангниковские базовые идеи были переработаны и донастроены. Именно Кристофу Фройнду, а также работавшим параллельно с ним генеральным директорам Йохену Зауэру (с которым он, кстати, встретится снова в «Баварии») и Штефану Райтеру, дававшим ему полную свободу действий, «Зальцбург» обязан своим нынешним статусом.

Три вещи, которые характеризуют «Зальцбург» Фройнда и делают его столь стабильным и успешным со спортивной и экономической точки зрения клубом, можно сформулировать так: жесткий футбольный концепт в рамках одной конкретной идеологии, завязанная на подготовку к этому концепту четко отлаженная молодежная система и проработанная бизнес-модель, позволяющая клубу, являющемуся формальной частью концерна, генерировать прибыль и существовать независимо, не требуя инвестиций от хозяев.

Футбольный концепт «Зальцбурга» давно уже синонимичен понятию философии «Ред Булла»: какой бы личный стиль ни приносил с собой каждый новый тренер, неизменными фирменными элементами остаются скорость, вертикальность и высокоинтенсивный прессинг и контрпрессинг. « Если поставить две команды играть друг против друга в одинаковых нейтральных футболках, скажем, черных и белых, без опознавательных знаков, то за пару-тройку минут должно быть очевидно, которая из команд – “Ред Булл Зальцбург”. Так мы видим нашу главную задачу », – неоднократно формулировал эти принципы Кристоф Фройнд.

Реализовывать эти требования можно разными методиками и решениями: команды Марко Розе и Маттиаса Яйссле всегда делали акцент на владение, но не скатываясь в перепасовку ради перепасовки, Джесси Марш же больше любил выстраивать игру без мяча. Но в любом случае каждый тренер, который оказывался на бровке – Оскар Гарсия не в счет, да и его кандидатура в первый раз начала звучать еще до ухода Рангника, – изначально полностью разделял редбулловские базовые требования и мировоззрение. Именно поэтому Кристоф Фройнд всегда говорил о подборе тренеров как о таком же процессе, как и скаутинг игроков.

« Тренерский скаутинг у нас считается одним из главных приоритетов клуба. Тренеры – одни из важнейших людей в команде, потому что они влияют как на индивидуальное развитие игроков, так и на всю команду. Поэтому мы ищем молодых тренеров, следим за ними и, как и в случае талантливых игроков, пытаемся как можно раньше наладить с ними контакт и пригласить к нам в молодежную систему, чтобы дать шанс для дальнейшего развития. У нас есть списки наблюдения не только для игроков, но и для тренеров самого разного уровня », – из интервью для Spox.at от ноября 2020 года.

Результат этой системы очевиден: три последних тренера «Зальцбурга» появились в клубе именно таким образом. Марко Розе и Маттиас Яйссле были приглашены в статусе перспективных молодых специалистов и быстро получили заслуженные повышения, а Джесси Марш пришел из общередбулловской системы и специально стажировался у Ральфа Рангника в Лейпциге перед переездом в Зальцбург. Еще одного уже отлично зарекомендовавшего себя в топ-лиге тренера в процессе подобного пути перехватил другой клуб (речь о Бо Свенссоне из «Майнца»), а еще несколько небезынтересных тренеров, прошедших ту же школу, пользуются спросом в Европе и мире (к примеру, Томас Летч из «Бохума» или отдыхающий нынче Герхард Штрубер).

Но все-таки в основе реализации этой футбольной концепции лежит скаутинг самих игроков – причем у «Зальцбурга» он выстроен так же, как и с тренерами, с правилом как можно более раннего обнаружения и перевоза в академию или дубль. Оставленные Рангником принципы молодежного скаутинга при Фройнде получили четкие рамки: до 14 лет фокус идет на отбор талантов по земле Зальцбург, с 14 до 16 – по всей Австрии, другим академиям и маленьким футбольным школам, с 16 до 18 – по Евросоюзу, а с 18 лет – по всему миру. Эти границы обусловлены юридическими ограничениями, но на практике в системе «Зальцбурга» они означают, что к моменту попадания игрока в категорию, делающую его доступной, он должен быть уже идентифицирован, просмотрен, одобрен и утвержден после контакта с ним самим и его представителями. Поэтому нередки случаи, когда де-факто сотрудничество юного таланта с клубом начинается задолго до официального подписания: так, перешедший недавно в «Ливерпуль» Доминик Собослаи до своего 16-летия по будням ездил в Зальцбург неофициально тренироваться с U16 клуба, а на выходных возвращался в Венгрию играть за МТК в чемпионате соответствующего возраста. А многие из юных африканцев, оказывающихся в системе «Зальцбурга», приезжают в академию за полгода до 18-летия для психологического и физического упрощения адаптации и плавного ввода в команду нужного уровня без требований выступать на все 100% с первого же дня.

Те же, кто приезжает в клуб около 18 лет в статусе уже показавшего себя в родном клубе таланта, но еще полностью не адаптировавшегося ко взрослому уровню, получают возможность «обкататься» в профессиональной лиге за счет «Лиферинга», фактического дубля «Зальцбурга» во втором по силе дивизионе страны, оформленного как отдельный клуб всего лишь в кооперации с «Ред Буллом». За считанные месяцы игр против суровых взрослых футболистов из деревенских клубов молодые игроки обрастают мясом и становятся готовыми выходить за основу даже в матчах Лиги чемпионов без дрожащих коленок. Такой дорогой прошли почти все приехавшие извне крупные таланты «Зальцбурга» последних лет – Карим Адейеми, Беньямин Шешко, все тот же Доминик Собослаи, Лука Сучич, Мохамед Камара и многие другие. Перестройка на игру за старшую команду для всех из них вышла бесшовной.

« У нас есть контакты по всей Европе, очень хорошие связи в Африке и Южной Америке. Для наших скаутов есть четкие правила, что мы ищем, какие типажи игроков, с каким психологическим профилем, в каком возрастном сегменте. Для нас это решающие факторы. Игроков везде очень много, поэтому мы сфокусировались на сегменте от 17 до 19-20 лет. Футболисты должны подходить нашему футбольному стилю: быстрая игра с резкими переходами между фазами, агрессивностью, высокой интенсивностью. Мы прекрасно понимаем, кого конкретно мы ищем », – из интервью «Кикеру» от ноября 2021 года.

«Мы планируем на 24 месяца вперед», – не раз говорил Кристоф Фройнд. Эта цифра для клуба является важной уже много лет. Во-первых, действительно для каждого попадающего в систему игрока на этот срок намечается план. А во-вторых, для молодежи в «Лиферинге» существует негласное правило: за дубль никто не может играть дольше этого срока. Либо ты показываешь, что соответствуешь уровню, и переходишь в основу, либо прости, но дальше тебе с «Зальцбургом» не по пути.

Налаженный как часы механизм «фабрики юных звездочек» Кристофа Фройнда за последние годы практически не дает осечек. Скаутинг по региону и стране стабильно поставляет игроков, доходящих как минимум до основы «Лиферинга» из сезона в сезон (а некоторые, вроде Николаса Зайвальда, становятся ключевыми элементами первой команды), скаутинг совсем юных и неокрепших талантов имеет довольно низкий процент осечек, и больше половины из них доходят до места в старте основы, а грамотно подведенные к высшему уровню молодые таланты каждое окно пачками уезжают в топ-лиги за приличные деньги.

Для иллюстрации этого приведем всего пару цифр: за восемь лет самостоятельной работы Кристофа Фройнда «Зальцбург» заработал 586,57 млн евро, а потратил всего 169,09 млн. 400 млн чистой прибыли – за последние годы «Зальцбург» стал одним из самых прибыльных клубов планеты. Гроссмейстерский уровень по продажам на 100 млн за сезон Фройнду удалось достичь дважды, в 2019/20 и 2022/23. И это при том, что самую крупную свою скаутинговую удачу – Эрлинга Холанна – он потерял за сравнительно смешные деньги, 20 млн, из-за излишне осторожных отступных в его контракте. Теперь же урок выучен: ни у кого из по-настоящему перспективных игроков основы «Зальцбурга» отступные заранее не прописаны.

Но бизнес-модель по продаже игроков в топ-клубы за двузначные суммы – это лишь итоговый результат длинного процесса. Кристоф Фройнд никогда не ставил себе задачу создать исключительно механизм, выдающий на конвейере удачные трансферы на выход – основой все же остается футбол. Сочетание отличной подготовки желторотых пацанов и точечных трансферов более опытных (но все равно как правило молодых) игроков, возможности для подписания которых появились за счет растущих трансферных доходов, позволило достичь главной мечты всех, кто приложил руку к «Ред Булл Зальцбургу»: сыграть в основном турнире Лиги чемпионов.

На преодоление проклятия ЛЧ потребовалось 11 попыток, среди которых были страницы и позорные (тот же «Дюделанж» и с натяжкой «Риека»), и поистине душераздирающие (овертайм во второй попытке с «Мальме» или два пропущенных за 77 секунд от «Црвены Звезды» дома). Но снять порчу удалось собственными же усилиями: успешные выступления в Лиге Европы и, в частности, полуфинал 2018 года, где неверно назначенный Сергеем Карасевым угловой привел к решающему голу на последних минутах дополнительного времени и лишил последних шансов на финал, позволили «Зальцбургу» единолично заработать для Австрии прямую путевку чемпиона в группу ЛЧ в 2019 году. Мечта была исполнена.

«Когда я был в Монако в последний раз 20 лет назад, на Гран-при Формулы-1, мы с друзьями несколько дней спали на пляже и чистили зубы на улице, а теперь мы здесь, в отельном номере с видом на яхты», – с улыбкой вспоминал на своей первой жеребьевке Лиги чемпионов Кристоф Фройнд в 2019 году в документальном сериале «Каждый» (Jedermann, посмотреть с английскими субтитрами можно здесь). Действительно, с тех пор много воды утекло и для клуба: за несколько лет «Зальцбург» прошел ту же трансформацию, от глупых вылетов от более слабых соперников до успехов вроде 6:2 с «Генком» в дебютном матче, геройств на «Энфилде» или выхода в плей-офф в сезоне 2021/22 с составом со средним возрастом 22,07 года.

Сейчас «Зальцбург» – постоянный участник Лиги чемпионов, который в этом сезоне начнет свой путь в группе из третьей корзины. Клуб за считанные годы улучшил свою репутацию на международной арене, и теперь многие пользующиеся спросом молодые таланты даже не моргая выбирают переходы в Австрию с четким планом на собственное развитие, а не туманные перспективы на лавках «Барселоны» или любого из «Манчестеров». Это же отразилось и на репутации всей лиги, лет 5-7 назад считавшейся потерянным заштатным чемпионатом, в котором не происходит ничего интересного – теперь же трансферы на выход в приличные места случаются у «Штурма», «Рапида» и даже клубов поменьше вроде «Вольфсберга». Понятно, что с конкуренцией в домашней лиге ничего не сделаешь из-за финансовой пропасти между «Зальцбургом» и остальными, но уровень чемпионата заметно растет в целом, так как другие клубы тоже начинают по мере своих возможностей подражать вечному чемпиону и вводить в свои концепты элементы функционирования зальцбургской системы.

Вследствие комплексного подхода и успехов последних лет на международном уровне начали налаживаться и по понятным причинам прохладные отношения с болельщиками: на домашних матчах за годы эры Фройнда средняя посещаемость выросла с 5 тысяч до 11-12, большинство международных матчей собирают аншлаг на 30 тысяч, а на фанатской трибуне то и дело мелькают не только красно-белые цвета, но и фиолетовые, с которыми так активно боролись в начале пути. И поговаривают, что к примирению с историей, старыми цветами и датой основания в 1933 году приложил руку не только приветствовавший это нынешний генеральный директор Штефан Райтер, но и сам Кристоф Фройнд, не видящий для себя различий между главной командой города до 2005 года и после него – этакий парадокс корабля Тесея, разгадка которого для него отличается от общепринятой.

Разумеется, такая безупречная системная работа не могла остаться незамеченной: к Фройнду годами приходят стучаться в дверь разные европейские клубы. Сначала это были команды масштабов «Айнтрахта» и «Шальке», но со временем спрос на него дошел и до топ-клубов. Прошлой осенью он чуть было не оказался в «Челси» в рамках акции Тодда Боули «утащим все, что плохо лежит» (и теперь явно должен благодарить судьбу, что отвела его от удовольствия участвовать в этом шапито). Все эти годы он неизменно твердил одно и то же: нигде больше в мире он не получит таких условий работы, где у него есть абсолютно все возможности делать то, что кажется ему нужным, ни перед кем не отчитываться, и одновременно с этим жить в любимом городе и ездить на работу на велосипеде. Но нынешний момент на самом деле кажется логичным для ухода Кристофа Фройнда из главного проекта его жизни.

Прошедший сезон «Зальцбурга» оставил неоднозначное впечатление. С одной стороны, все основные механизмы работают безупречно: фабрика талантов продолжает работать, шестеренки вертятся, на подходе новые звезды, даже несмотря на довольно неудачное поколение в «Лиферинге» (запомните одно имя: Карим Конате). С другой, Маттиас Яйссле весь год мучился от синдрома второго сезона, намудрил с зимней подготовкой и перелопатил тактику на весеннюю часть, в результате чего «Зальцбург» показывал непривычно угрюмый по своим меркам футбол без интенсивности, усугубленный еще и внешними факторами вроде кучи травм. Клуб впервые за пять лет остался лишь с одним домашним титулом, проиграв кубок «Штурму». Тем не менее, Яйссле работу сохранил, а вместо грандиозных перестановок в составе пока можно наблюдать лишь точечные изменения. Сочетание излишней стабильности системы и операционного застоя – явно не лучший фон для настолько вовлеченных в свое дело и эмоционально к нему привязанных людей, как Кристоф Фройнд.

Поэтому именно этим летом для него наступил момент «сейчас или никогда»: предложение «Баварии» выглядит куда более подходящим и многообещающим, чем «Челси» и все, кто были до этого, намечающиеся процессы дадут возможность попробовать адаптировать привычные схемы к одному из крупнейших клубов планеты, да и Мюнхен всего в часе с небольшим от родных мест. Для велосипеда далековато, но все лучше, чем полеты через пол Европы.

Что может дать Кристоф Фройнд «Баварии»? Многие могут поспорить, что его опыт лишь с одним клубом в резюме не выглядит столь убедительным для настоящей топ-команды со звездами мирового класса. Но «Баварии» сейчас в первую очередь необходима системность. Системность планирования состава основы, где есть откровенные дыры и очень сомнительные решения последних лет, системность работы академии, давно функционирующей максимально неэффективно, несмотря на исключения вроде Йосипа Станишича, системность в налаживании международных связей, где «Бавария» явно показывает намеренность больше взаимодействовать с регионом и при этом одновременно искать сильно удаленных географически партнеров (вспомните недавнее соглашение с «Лос-Анджелесом»). И системность – это именно то, что может дать «Баварии» Фройнд.

К тому же, его будут окружать люди, разделяющие его подход и философию. Томас Тухель никогда не был частью мира «Ред Булла», но многое в его идеях и моделях поведения перекликается с принципами футбольного отдела концерна. Кампусом же в клубе уже шесть лет управляет бывший босс Фройнда Йохен Зауэр (чья судьба тоже решалась до последнего, а руки были довольно сильно связаны; продление контракта с ним явно связана с нынешним кадровым решением), поэтому любые перемены в работе молодежной системы будут явно встречены с энтузиазмом. Так что если получится избежать любимых в «Баварии» палок в колеса от высшего руководства и их бесчисленных советников (проблема, которой сложно избежать любому по-настоящему крупному клубу), то плоды работы могут быть видны уже совсем скоро.

А если этих аргументов недостаточно, то стоит еще добавить, что в лице Фройнда клуб среди прочего получит великолепного заводилу для командных празднований (и в целом начальника, чертовски любящего теплые и приятельские взаимоотношения с подчиненными). Количество трофеев «Зальцбурга» при нем перевалило за все разумные рамки, но ни один из них не растаскивался на мемы о кислых выражениях физиономий уставших побеждать игроков, как часто бывало и с той же «Баварией»: когда ваш спортдиректор – рок-звезда, Partytiger и главный фанат команды, помнящий еще свое прошлое на трибунах, любое празднование становится лучше втройне. Ну что, можно снова готовиться к секступлю?

Но что станет с «Зальцбургом» после ухода главного человека в своей современной истории? За последние годы Кристоф Фройнд не только выстроил безупречную и бессбойную систему, но и смог собрать вокруг себя сплоченную команду, которой можно было делегировать любые обязанности и быть в них на сто процентов уверенным. Да, его «правая рука» Йоханнес Янс тоже покинул клуб летом, получив пост спортдиректора в родном «Вердере», но под ним есть еще несколько человек, парочка из которых уже быть готова выйти на передний план.

Ровно такое решение и было принято. Несмотря на попытки головного офиса «Ред Булла», где за спортивную стратегию уже несколько месяцев отвечает всем известный по работе в «РБ Лейпциге» Оливер Минтцлафф, вмешаться и настоять на «опытном внешнем решении», клуб выбрал свой собственный путь. Новым спортдиректором станет Бернхард Зеонбухнер — 40-летний специалист в последние годы руководил академией клуба, а в целом с 2010 года успел поработать в разных должностях в академии и в «Лиферинге».

И это настоящее наследие эры Кристофа Фройнда, вместе со Штефаном Райтером превратившего брошенный боссами клуб, обреченный на судьбу сателлита, в самостоятельный проект, стоящий за себя и идущий своей дорогой. В «Зальцбурге» продолжат работать по схемам и чертежам, оставленным столяром из Леоганга, который ко всем проектам в жизни относился по одним и тем же принципам.

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Фото: Gettyimages.ru/Andreas Schaad / Stringer; EIBNER/EXPA/Juergen_Feichter, firo Sportphoto/Marcel Engelbrec/Global Look Press; East News/BARBARA GINDL / APA / AFP; redbullsalzburg.at; as33.at