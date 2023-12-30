Клип «Swish Swish» – попытка Кэти Перри превзойти Тейлор Свифт при помощи баскетбола

Вышло так себе.

При всей динамичности и внешней выразительности процесс игры в баскетбол не так-то просто интегрировать в поп-культуру. Отдельные и самые очевидные моменты типа слэмданков и триумфальных побед после затяжных серий поражений – да, безусловно, но не игру.

На это не претендовали режиссеры серьезных фильмов («Его игра», «Тренер Картер», «Хузьерс», «Вне игры»), где баскетбол был больше фоном для личных драм и основной линии сюжета. Не говоря уже о представителях комедийного жанра («Космический джем», «Эдди», «Как Майк»), которые изначально преследовали сугубо развлекательные цели.

Всем им в той или иной степени удавалось выдерживать почтительную дистанцию, не превращая баскетбол в фарс.

В отличие от поп-дивы Кэти Перри, изначально задавшейся целью сделать из баскетбольного матча один сплошной мем. Насколько удачный, зависит от вашего восприятия игры, чувства меры и вкуса.

Кэти Перри всегда была присуща самоирония, но в клипе «Swish Swish» это качество сыграло против нее

В общем-то, юмор, китч и абсурдизм стали не только главной фишкой Перри, но и в какой-то степени ее спасательным кругом. На первых порах она всерьез пыталась конкурировать с главной махиной современной поп-индустрии Тейлор Свифт, когда та еще не набрала обороты и ограничивалась сугубо рамками песенного жанра. Пресса понукала обеих и с удовольствие смотрела за противостоянием, но как только стало ясно, что Перри не вывозит соперничество со Свифт на ее поле (лирические баллады вкупе с задорными хитами от звезды с ментальностью соседской девчушки-подружки), она аккуратно сменила амплуа на чуть более дерзкое, экстравагантное и провокационное.

Сарказм по отношению к самой себе и другим стал просматриваться как в текстах, так и в клипах. В некоторых случаях даже слишком явно. Например, как в видео на песню «Swish Swish» с альбома 2017 года «Witness», который считается одним из худших в дискографии певицы.

Свифт к слову тоже выпустила в 2017 году свой не самый удачный альбом «Reputation», но, во-первых, сложно было переплюнуть успех ее предыдущей и самой лучшей работы (альбом «1989»), а, во-вторых, звучание и визуал «Reputation» в любом случае превосходили все, что на тот момент делала Перри.

Считается, что «Swish Swish» – это прямая ответка в адрес Свифт за композицию «Bad Blood», вроде бы посвященную Перри.

Когда певичку спросили об этом напрямую, она ответила не чтобы уклончиво, но и не очень-то внятно.

«Весь мой новый альбом очень мотивирует. У него не было цели бросить вызов какому-то одному человеку. Но нельзя не заметить важную тему: нельзя путать доброту и слабость и наезжать на меня. Это касается любого, любого. Любого. Вообще любого. Но нет, это не обращено к конкретному человеку, дело не в этом. Если честно, когда женщины объединяются друг с другом, мир становится гораздо лучше. Вот и все. Хотя должна сказать: «У всего имеются последствия или реакция, не нужно забывать об этом, милочка».

Правда, в отличие от ироничной рефлексии Свифт насчет своей чрезмерной популярности в «Delicate», в «Swish Swish» Кэти Перри спряталась за огромным количеством камео и отсылок, но по факту лишь выставила себя голой королевой. Не лучшим образом выглядели и все немалочисленные сопричастные, среди которых, учитывая тематику, оказалось несколько баскетбольных героев.

Иллюминаты, звезды Netflix, пот Кобе Брайанта и многое другое. Перри смешала в клипе все, что знала и не знала о баскетболе

Видео начинается с панорамы спортивной арены, очень напоминающей лос-анджелесский «Стэйплс Центр» или по нынешним временам «Криптоком-арену».

Восседающую на пирамиде из мячей Перри при желании тоже можно счесть за отсылку. Непростые отношения Кайри Ирвинга с иллюминатами начались гораздо раньше выхода клипа, когда разыгрывающий стал вписывать различные масонские символы в дизайн своих именных кроссовок и набивать на теле тату, защищающие от сглаза и порчи.

Перри же в период соперничества со Свифт частенько намекала на то, что предпочтительное отношение к конкурентке в медиа не что иное, как своеобразный заговор. Так что у этой парочки явно нашлось бы о чем поговорить.

А вот дальше необязательно быть фанатом баскетбола, чтобы углядеть нарочитый закос под программу Sports Center (у Перри Swish Center), тем паче, что в клипе задействованы профессиональные комментаторы ESPN Рич Эйснер и Билл Уолтон, которых здесь представляют как «парня пониже Уолтона» и «реально очень высокого парня» (само собой, Уолтон, выигрывавший чемпионство с «Портлендом»).

Тут же нам впервые дают глянуть на названия команд соперников. Сброд, возглавляемый Кэти Перри – «Тигры», а их конкуренты – «Волки в овечьей шкуре» или просто «Овцы», в логотипе которого частично угадывается изображение волка со старой эмблемы «Миннесоты Тимбервулвз» (2009 год).

Ростер «Тигров» – это вообще отдельный разговор. Он целиком и полностью составлен из героев сериалов и мемов. Причем в большинстве своем это персонажи, вскоре почившие на просторах интернета.

Помимо Перри, которая здесь обзавелась весьма громким прозвищем «Кобе», «Тигров» представляют.

Гаэтано Матараццо (актер сериала «Очень странные дела»)

Дженна Ушковитц (бродвейская певица и актриса сериала «Хор»)

Декстер Мэйфилд (модель плюс сайз размера)

Рассел Хорнинг (говорят, как бы репер, но все его знают как танцующего паренька с рюкзачком)

Кристин Сиделко (видеоблогер, введшая в обиход словечко «shooked». Последний ее ролик вышел четыре года назад)

Тренирует всю эту шоблу актриса комедийного шоу «Saturday Night Life» Молли Шэнн, чья главная игровая установка состоит из четырех букв – HELP.

Короче, не трудно догадаться, что, если хотя бы один из этих персонажей затесался в вашу баскетбольную команду, вы имеете все шансы продуть с позором.

Соперники гораздо внушительнее внешне, но в действительности немногим представительнее.

В главном тренере легко угадывается актер Терри Крюз (сериалы «Бруклин 9-9» и «Все ненавидят Криса», а также пенсионная франшиза Сильвестра Сталлоне «Неудержимые»).

А в груде мышц, из которых состоит состав «Овец», при очень большом желании можно разглядеть Хафтора Бьернссона (Григор «Гора» Клиган из «Игры Престолов») и Айрис Кайл (десятикратная победительница конкурса Мисс Олимпиа).

Уже исходя из составов, нетрудно догадаться, какой нас ожидает сюжет и что будет происходить дальше. Под незатейливые танцы чирлидерш, за которых здесь актерский ансамбль сериала «Блеск» от Netflix (добротная комедийная драма про девушек-рестлерш), «Тигры» стараются создать хотя бы минимальную видимость сопротивления. Это удается им настолько вяло, что зритель волей-неволей начинает всматриваться в толпу болельщиков, где можно приметить тайтэнда «Нью-Инглэнд Пэтриотс» Роба Гронковски с плакатом «Когда уже начнется футбольный сезон?»

Или профессионального едока хот-догов Джоуи Честната.

Неуклюжий ход матча и игру лидера «Тигров» неспособна изменить даже капельница с потом Кобе Брайанта. Как тут не вспомнить «Секретный эликсир Майкла» из «Космического джема».

Ситуация настолько патовая, что кратко охарактеризовать ее можно лишь с помощью знаменитого мема «Плачущий Джордан».

Что Перри и делает.

Но за чудесное преображение тут отвечает не допинг и не появление на площадке звездного баскетболиста (хотя могли бы и раскошелиться), а Никки Минаж. Выступление смуглой барышни в большом перерыве спасает не только игру «Тигров», но и песню с клипом. Ее речитатив слегка оживляет надрывный вокал Перри, а призыв «собраться» действует покруче мельдония.

Игроки «Тигров» сразу начинают проявлять незаурядные умственные способности и – кто за счет картонных двойников, кто благодаря личным каскадерам – стремительно набирают очки. Тут-то и берет старт форменная вакханалия: «Тигры» уходят в отрыв с геометрической прогрессией, у тренера соперников от напряжения лопается голова, в пляс пускаются игроки, судьи, собаки и зрители, в числе которых мелькает форвард «Тимбервулвз» Карл Энтони-Таунс, старательно делающий вид, что попал сюда случайно.

В итоге побеждает не дружба, а «Тигры» и все те, кто смог досмотреть это видео без ущерба для физического и психологического здоровья. По крайней мере, так посчитало большинство музыкальных критиков и фанатов самой Кэти Перри.

«Swish Swish» выглядит как фильм с рейтингом 0% на Rotten Tomatoes»

«Это один из худших клипов, что я видел в своей жизни. В нем нет ничего, кроме отчаянного желания привлечь к себе внимание. Кэтрин, это совсем не мило».

«Перри, играющая в баскетбол – это то же самое, что и я, играющий в футбол. Смехотворно и бесполезно».

«Кэти не нашла ничего лучше, чем использовать кучу вышедших из моды мемов и нескольких неплохих актеров, чтобы хоть как-то отвлечь внимание от провалившегося альбома. Стыдоба».

«Я только что потратила 6 минут на просмотр клипа «Swish Swish», и так и не поняла, что это было».

«Swish Swish» Кэти Перри – лучше без Кэти Перри».

«Новое видео Кэти Перри выглядит как самое глупое и нелепое из того что она делала в этом году».

Были, конечно, и те, кто проникся атмосферой клипа, но их оказалось в разы меньше.

«Мы смотрели клип с моим папой и ему понравилось. Перри – настоящая королева мемов».

«Новый клип Кэти Перри – отличный и веселый призыв к тому, что никогда не надо сдаваться. Мораль с улыбкой, а не суровым выражением лица»

«Swish Swish» и не должен быть чем-то серьезным. Прекратите строить из себя аналитиков и поймите, что она просто шутит над собой».

Последнее определение, наверное, самое точное из применяемых к клипу. Другое дело, что шутить над собой тоже можно по-разному. Можно искренне и радостно, а можно с натянутой улыбкой, скрывающей обиду от поражения. Ведь, несмотря на то, что в клипе команда Перри победила, сама она потерпела поражение в очном противостоянии с Тэйлор Свифт.

В любом случае при всей кринжовости и негативном восприятии большинства критиков ролик завирусился, а композиция «Swish Swish» какое-то время играла из каждого чайника и взрывала хит-парады – к настоящему моменту у видео 680 миллионов просмотров на Youtube.

Для Перри эта песня навсегда была связана с баскетболом. Элементы игры неизменно появлялись на самых разных сценах при выступлениях певицы: то она появлялась на фоне огромного баскетбольного щита, то улетала наверх в конце перфоманса, чтобы поставить сверху, то приглашала зрителей поучаствовать в соревновании по броскам.

Видимо, прозвище «Кобе» подразумевает упорство.

Фото: commons.wikimedia.org