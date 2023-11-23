Клэй Томпсон – боль. Потерял бросок и скорость, но не хочет это признавать

Совсем расклеился.

После 6 поражений подряд «Уорриорс» все же сумели поднапрячься, чтобы обыграть у себя дома «Хьюстон». Для этого Стефу Карри пришлось набрать 32 очка (8 из 14 с игры, 5 из 9 трехочковых), но куда больший интерес вызвала результативность Клэя Томпсона, отметившегося 20.

Да, жизнь обгоняет не только мечты, но и кошмары. И именно одним из таковых в мыслях болельщиков «Голден Стэйт» еще недавно представлялась подобная продуктивность второго снайпера команды. За 14 матчей, сыгранных в этом сезоне, Клэй впервые пробил отметку в 20 очков, и по идее это должно было вернуть оптимизм «Уорриорс» и всем сопричастным, но в действительности результат вызывает неоднозначную реакцию даже у самого Клэя.

«Приятно, конечно. Но раньше я набирал за одну четверть больше очков, чем сегодня за всю игру. Знаю, что удачные матчи будут», – признал Томпсон.

В этой странной фразе – двойная доза страданий для болельщиков «Голден Стэйт».

С одной стороны, потому что все, естественно, не только помнят о тех самых удачных играх в исполнении «сплэш-бразера». Нынешний кризис «Уорриорс» связывается именно с фигурой Томпсона, потому что он первый, от кого ждут непосредственной поддержки для Стефена Карри.

С другой, потому что снайпер – по крайней мере, на это намекает очень многое – говорит об этом не с ностальгическими чувствами, а продолжает отрицать для многих очевидное и считать нынешний спад временным явлением. Это вполне укладывается в главную тему старта: Томпсон не смог договориться с «Голден Стэйт» о новом контракте и начал инстаграмный сезон с цитатой из Тупака – «Я против всего мира».

Томпсон сдал в том, в чем всегда был хорош

Речь, естественно, о трехочковых. На данный момент по этому показателю Томпсон упрямо идет по графику худшего сезона в своей карьере. 34,3% на 7,3 попытках за матч выглядят еще хуже, чем 38,5% на 9 попытках, которые он показывал в сезоне-2021/2022 после двух полностью пропущенных из-за травм сезонов . То есть за 32 матча, сыгранных в том чемпионате, после практически двухлетней паузы, он и то выглядел увереннее, чем сейчас.

И как раз бросковый спад тут же привлек шакалов/мастеров по «тейкам». Кендрик Перкинс незамедлительно предложил Томпсона обменять, а Стивен Эй Смит устроил ему разнос: «Братец мой, да ты ужасно скатился. Перед этим сезоном ты говорил, что это будут самое важное межсезонье и самая важная предсезонная подготовка твой карьеры… И вот Клэй Томпсон реализует 42,3% с игры и 34,2% из-за дуги… Мы тут говорим о Клэе Томпсоне. Если Клэй Томпсон не бросает на топовом уровне, то зачем он вообще нужен?!»

Скажем по секрету, что процент трехочковых вообще ничего не показывает.

Согласно NBA.com, Томпсон реализовал 8 из 16 трехочковых, когда в момент броска в радиусе двух метров от него не было опекуна. И формально его неудачи связаны с тем, что при наличии оборонцев в пределах этой дистанции он выдал 7 из 36 (17,9%), что вдвойне ужасно из-за того, что в прошлом году его процент при таком внимании защитников составлял 42,3% .

Вот только присутствие/отсутствие опекунов ничего в данном случае не объясняет: одновременно Томпсон положил 11 из 22 трехочковых, когда защитник находился на расстоянии от полметра до 1,2 метра.

Так что, как минимум, на данный момент спад на периметре упирается в небольшую выборку, по которой странно делать такие уж радикальные выводы.

В первых 12 играх прошлого сезона Клэй тоже клал дальние броски с низким процентом (33%), но закончил год в качестве лидера по количеству точных трехочковых (301) и их реализации (41%) . И это на всякий случай историческое достижение. Схожие цифры до него удавалось демонстрировать лишь двум игрокам: Хардену в 2019-м (378 трехочковых и 37% реализации) и Карри – в 2012-м, 2017-м, 2019-м и 2022-м.

На всем протяжении карьеры Томпсон был известен как снайпер не слишком стабильный – то пропадающий в своих мыслях, то, к всеобщему облегчению, ловящий кураж и выбивающий сумасшедшие цифры за четверть.

Другой вопрос, что мы видим несколько других тревожных тенденций.

Если отбросить канцелярский язык цифр и графиков, то Клэй сейчас вплотную подошел к тому, чтобы стать эдакой вариацией Рэя Аллена времен «Майами», добротный снайпер со скамейки, с четким функционалом и лимитированным набором действий.

Он может решить конкретный эпизод.

Но в остальном полагаться не на что. Да, его трехочковый на данный момент не тот, но пока Томпсон, скорее, просто мажет те броски, которые всегда реализовывал.

Клэй потерял первый шаг и маневренность

И все же вернемся к броскам из-под опеки.

Когда Томпсон вернулся после травм в сезоне-21/22, 18,7% его бросков попадали под категорию «совершенно открытые» (то есть защитник находился в двух метрах от него). В сезоне-22/23 количество подобных попыток снизилось до 17,3%. В сезоне-23/24 – уже до 13,3%. Как говорилось выше, подобные мячи защитник «Голден Стэйт» кладет с 50% попаданий, просто теперь их стало меньше.

При этом наблюдается обратный тренд: в сезоне-21/22 число «закрытых» трехочковых (то есть с защитником на расстоянии полметра) составляло 3%, в сезоне-22/23 – 3,3%, тогда как в этом сезоне – уже 6% .

Томпсон стал брать на себя еще больше сложных попыток, что отражается и на его показателях, и на игре команды.

Гораздо сложнее – разобраться в причине этого.

С одной стороны, более-менее для всех понятно (об этом, например, нередко говорит Стив Керр на пресс-конференциях), что Томпсон целенаправленно форсирует «плохие» атаки.

«Я не умею читать мысли, но зная, как функционирует Клэй и что за люди его окружают, конечно, невозможно абстрагироваться от ситуации с контрактом. Однако не думаю, что именно это влияет на него, – рассуждал тут инсайдер Марк Медина. – Мне кажется, тут, скорее, причина в давлении – с момента его возвращения он пытается всем доказать, что он остается тем же игроком, что до травм. Он не охотится за всеми этими бросками, чтобы обеспечить себе новый контракт, Клэй не такой. Всю свою карьеру он был победителем и делал все для команды. Он просто старается вернуть все те свои волшебные моменты, форсировать атаку, создать что-то в одиночку, чтобы доказать, что он вернулся . Хотя он должен бы первым понимать, что если бросок не идет, нужно фокусироваться на другом – на защите, на грамотных решениях, на том, чтобы открываться».

С другой же, не менее очевидно, что Томпсону физически стало тяжелее оторваться от опекунов.

Томпсон всегда был классным снайпером, но со временем добавил к своему основному таланту умение здорово использовать заслоны для выхода на открытую позицию. Он отлично рвал дистанцию с защитниками, ловил на противоходе, заставлял вязнуть в телах мощных одноклубников, предоставляя фанатам «Уорриорс» возможность тратить несчетное количество часов на подготовку подобных подборок. Он никогда не был сколько-нибудь реактивным, но научился использовать габариты и угрожать броском, чтобы получать преимущество. Но разрыв крестообразных связок колена, порванный ахилл и два с половиной года вне игры не могли не сказаться. Он потерял первый шаг, а на взрывной прыжок после суетливого марафона между заслонами перестало хватать сил. Поставьте себе на 8 февраля напоминалку о том, что Томпсону исполнится 34 года, и не будете удивляться, что подобные эпизоды будут случаться все чаще и чаще.

В статике Томпсон по-прежнему эффективен, как прежде, но как только он начинает стучать мячом в пол, темп атаки падает, а шансы на ее успешное завершение до истечения 24 секунд стремятся к нулю. В этом году он выдает лишь 40% в прорывах и за 31 рывок под чужой щит заработал 2 бросковых фола. Плюс у него худший процент по потерям за карьеру (12,9%) .

После игры с «Рокетс» Стив Керр особенно выделил одно из владений.

«Мяч дважды в течение одной атаки побывал в «краске». Драйв, кик, драйв и снова кик. Вот так и должно быть. Но для того чтобы так получалось, Клэю нужно расставаться с мячом тогда, когда он не открыт, а не пытаться обыграть своего человека один в один и совершить сложный бросок с отклонением. На этом мы фокусируемся сейчас».

Томпсон не в состоянии отрабатывать в обороне

Было время, когда Томпсона не только обсуждали в контексте одного из элитных защитников на периметре, но даже включали во вторую символическую сборную лучших защищающихся игроков (сезоне-2018/2019).

Однако правильно подметил Чарльз Баркли:

«Когда-то Клэй Томпсон был лучшим двусторонним защитником в НБА, но сегодня он уже не тот парень. И это, прежде всего, из-за травм. Можно ли ставить на нем крест? Нет, я не думаю, что он закончился как игрок. Думаю, он становится медленнее и теряет прежние навыки быстрее, чем рассчитывал. Он это и сам понимает, вот почему выглядит таким расстроенным».

Грустно признавать явное, но глупее отрицать очевидное. Нынешний сезон Томпсона по перехватам – худший в карьере (0,4 за игру), количество фолов – самое большое за последние 7 лет из 10 сыгранных им в НБА (2,2 за игру, в сезоне-2013/2014 было 2,9). Томпсон, некогда за счет сочетания габаритов и скорости способный портить нервы лучшим атакующим игрокам лиги – сегодня капитулирует в борьбе с вторыми-третьими опциями соперников.

Пятерки «Голден Стэйт» с ним и Уиггинсом находятся в минусе . И примерно все, за исключением Стива Керра, согласны, что Мозес Муди обязан занять в стартовом составе место Клэя Томпсона, проблемы которого в защите подтверждаются цифрами уже второй сезон. Когда-то он защищался против Кайри Ирвинга, но за молодыми звездами угнаться уже не получается.

Вспомните, как в прошлом чемпионате они закусились с Девином Букером.

«Я был на эмоциях, а Девин в тот день надирал мне задницу. Я оказывался не там, где мне следовало находиться. Со временем ты не становишься лучше, и в той ситуации время было не на моей стороне. Мне не следовало козырять четырьмя чемпионскими перстнями. Это было лишнее. Все и так об этом знают, это есть в википедии.

Моя игра была не на том уровне, на котором она была когда-то, и все мы временами чувствуем себя неуверенно. Во мне достаточно мужества, чтобы признать, что у всех нас бывают моменты слабости. Я, правда, не горжусь тем, как повел себя тогда», – признался Томпсон в интервью Sports Illustrated.

Откровенные слова настоящего человека и чемпиона, только, увы, они способны лишь подчеркнуть данность вещей, но не изменить их.

А вот «Уорриорс», если Клэй продолжит пикировать по всем показателям, просто вынуждены будут что-то менять

За этот сезон Томпсон получит 43 миллиона, это последний год контракта. Что будет дальше?

Вот как очертил происходящее бывший генменеджер «Уорриорс» Боб Майерс, нынче работающий экспертом на ТВ.

«Когда переговоры о продлении контракта не двигаются с места, часто все заканчивается фразой: «Это просто бизнес». В данном случае это не «просто бизнес», это Ситуация. Ни у кого нет сомнений, что рано или поздно перед зданием «Чейз Центра» будет стоять статуя этого парня, но это не значит, что он закончит свою карьеру в этом клубе . Для него это испытание, вероятно, первое большое испытание в его карьере», – высказался Майерс о буксующих переговорах по контракту Томпсона.

Сказано не без изрядной доли пафоса, но, учитывая, что информацию об отсутствии конкретики по продлению озвучил Водж со слов агента самого Томпсона, вопрос и впрямь насущный.

Для Клэя приоритетным вариантом остается «Голден Стэйт», и если еще в прошлом апреле он заикался о максималке, то уже этой осенью признался The Athletic, что слова были выдернуты из контекста и преувеличены. Томпсон, судя по всему, готов согласиться на условия сопоставимые с теми, на которых недавно подписался его одноклубник Дрэймонд Грин (4 года на 100 миллионов).

Вопрос в том: дадут ли ему эти деньги «Уорриорс»?

Примеров, когда клубы платили знаковым для себя игрокам деньги, несоразмерные их здоровью, возрасту и угасающим умениям, полно. Так было с Кобе, так было с Дирком, так было с Уэйдом.

Вот только главное, что отличает эту Ситуацию – это вовсе не статус Томпсона по сравнению с лучшими из лучших и не то, что он уже получил 68 миллионов, когда два года лечился. «Голден Стэйт» остается претендентом на титул до тех пор, пока Стеф Карри остается одним из лучших игроков в лиге. И было бы замечательно увидеть, как великая троица «Уорриорс» элегантно старела вместе, чтобы одновременно уйти в закат. Однако в этом фантастическом плане наметился серьезный изъян: Стеф Карри все еще собирается бороться за чемпионство, Дрэймонд Грин все еще один из лучших защитников лиги и, как минимум, хочет отлупить всех, кроме Леброна, а вот Клэй Томпсон в данном состоянии становится для клуба чуть ли не главной помехой.

«Я сохраняю терпение, – сказал после победы над «Рокетс» Стив Керр. – У нас парни с чемпионским прошлым. Да, у Клэя и Уиггса не все получается на старте сезона. Но я придерживаюсь мнения, что нужно потерпеть. Мы прекрасно знаем, на что они способны . Посмотрите, как тут Уиггс на днях сыграл, да он отлично выглядел. Наше терпение было вознаграждено. Думаю, что с этого момента мы увидим уже другого человека. Полагаю, что то же самое будет и с Клэем».

Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Thearon W. Henderson