Генеалогическое древо величайшего.

Проблема отцов и детей – одна из вечных, а если отцы к тому же и знаменитые, то проблема, как правило, становится еще и глобальной. Завышенные ожидания, огромное количество возможностей, которыми необходимо правильно и вовремя распорядиться, сопоставление собственного жизненного пути с судьбой именитого родителя и все это, разумеется, под немигающим зраком медиа, которые готовы поучаствовать в жизни звездного отпрыска серией несвоевременных фотографий или каким-нибудь резким комментарием.

Для некоторых существование в подобном режиме превращается в стресс, другие пробуют найти себя, меняют пароли, явки и фамилии, чтобы только бы не ассоциироваться со своим родителем, отдельная категория просто гибнет в борьбе с искушениями и своими внутренними демонами.

Учитывая все это, даже удивительно, как сыновья Майкла Джордана рискнули взять в руки баскетбольный мяч и какое-тот время побыть на слуху у спортивного сообщества. Баскетболистов из сыновей Майкла, к счастью для них же, не вышло, но свою роль детей величайшего баскетболиста в истории они отыгрывают исправно, регулярно поставляя новости для обсуждения. Собственно, это касается всех отпрысков Джордана, который к 60 годам обзавелся пятью детьми.

Джеффри Джордан

Первенец Майкла Джеффри Джордан начал ощущать на себе тяжесть бремени ребенка знаменитости, еще не родившись. Когда Джордан услышал от своей подруги Хуаниты Ваной, что она беременна, первой его реакцией стал отказ признавать отцовство.

«Хуанита сказала мне, что беременна, что она не замужем и отцом ребенка является Майкл Джордан. Она на протяжении нескольких месяцев не могла добиться внимания от Майкла. Джордан отказывался обсуждать эту тему, либо настаивал, чтобы разговоры о его отцовстве велись только в присутствии адвокатов», – поведал в 1988-м The Washington Post представитель Ваной и ее советник по юридическим вопросам Майкл Минтон.

Джордан признал отцовство только после рождения ребенка, когда все необходимые анализы подтвердили неопровержимость его отцовства. Процедура подтверждения заняла практически месяц, была проведена тщательнейшая медицинская экспертиза, каждый этап которой был юридически задокументирован.

Спустя год после известия о ребенке, 2 сентября 1989 года, Майкл женился на Хуаните в Лас-Вегасе.

Учитывая, что обычные детские забавы с отцом превращались в междоусобицу, Джеффри не мог не попробовать себя в баскетболе. Он отыграл три года за команду университета Иллинойса, а затем перевелся в Калифорнийский университет, за который отбегал еще год.

«Он был требователен, отец с самого детства воспитывал в нас дух соперничества. С одной стороны, это очень помогло подготовить нас к вниманию и давлению, с которым мы столкнулись, когда стали чуть старше. С другой, иногда его уроки доходили до крайностей. Каждый аспект нашей жизни подразумевал состязание. Однажды мы играли с отцом один на один, не помню, кто выигрывал и какой был счет, помню, что все закончилось 30 швами, которые мне пришлось накладывать после удара локтем.

После этого мать наложила вето на игры один на один. Она оберегала нас от его жажды конкуренции. Иногда помогало, а иногда – нет. Поводом для препирательств и упреков в слабохарактерности могло стать что угодно: от игры в «Монополию» до бросания косточек в мусорное ведро. Но по большей части эти игры были веселыми. Сейчас я понимаю, что без подобного воспитания было бы сложнее. Оно помогло нам стать самостоятельными личностями, а не просто детьми Майкла Джордана», – признавался первенец Майкла.

Джеффри адекватно оценил свои возможности и не стал связывать жизнь с профессиональным баскетболом. Вместо этого он сосредоточился на цифровом маркетинге спортивной продукции. После окончания университета он пошел стажером в Nike, где принялся на практике осваивать принципы создания и развития маркетинговых кампаний. Сейчас он возглавляет отдел цифровых инноваций Air Jordan Brand. В его обязанности входит работа с модными трендами, разработка концепции отдельных рекламных проектов, тесты цифровых технологий и платформ, с помощью которых можно продвигать продукцию Air Jordan. Вместе с отцом он стал со-основателем компании Jordan Avakian Group, венчурного фонда, занимающегося инвестициями в старт-апы. Уже без отца, зато с младшим братом Маркусом Джеффри они основали организацию Heir Jordan, занимающуюся благотворительностью и проектами в сфере социальной помощи.

С 2019 года Джеффри – женатый человек, его избранницей стала болгарка Радина Анева. Тут была бы уместна присказка о том, что «лучшие подарки – румынки и болгарки», но нет. Радина не знойная модель с цыганской поволокой на глазах. У нее имеется диплом по математике и компьютерным технологиям, который она выстрадала в софийском университете имени святого Климента Охридского. Помимо этого у девушки на руках степень магистра менеджмента IT-технологий. А о том, что она не купила все эти корочки на барахолке, свидетельствует хотя бы то, что ею заинтересовались представители Walt Disney Company. Девушка длительное время работала в Disney, а с Джеффри познакомилась в Орландо, в Диснейленде, где располагается один из крупнейших магазинов Jordan Brand под названием Trophy Room. Там-то, как позже выяснилось, Джеффри и урвал, как он говорит, свой главный трофей. Впрочем, насчет личной жизни он старается не распространяться.

Джеффри очень близок с отцом, при этом говорит, что от людей, работающих на поддержание наследия Майкла, его отделяет только фамилия в паспорте.

Маркус Джордан

Сейчас, когда Маркус без пяти минут муж бывшей супруги Скотти Пиппена Ларсы, кажется, что о нем известно почти все. Только это «все» исчерпывается пониманием того, что разница между будущими супругами составляет 16 лет (не в пользу Ларсы), а отец Маркуса, хоть и без видимого удовольствия, дал добро на брак, по итогам которого Ларса Пиппен станет Ларсой Джордан.

Если беглым взглядом окинуть прошлое Маркуса, то, в общем-то, легко понять, почему именно он угодил в такую забавную историю. В отличие от Джеффри, у второго сына Майкла детство ассоциируется не с конкурентным характером отца.

«Мама нас оберегала, и когда я говорю «оберегала», то имею в виду, что она следила за тем, чтобы мы росли с пониманием того, что мы обычные дети, несмотря на то, что в 8 лет я мог позволить себе играть в PlayStation на частном самолете. Мама возила нас к родственникам в южную часть Чикаго. У нас были эти длинные воскресные обеды с домашней едой, разговорами и шутками. Затем мы шли гулять, и я видел, что жизнь среднестатистических детей очень отличается от нашей. Я понял и начал ценить то, что у меня есть уже в раннем возрасте.

Оборотной стороной этого понимания стало ощущения того, что большинство людей общается с тобой только с целью получить что-то. Связи, пару кроссовок, автограф отца, все что угодно. Иногда это было не так, но переубедить меня было сложно. Не могу назвать себя доверчивым человеком. Пожалуй, недостаток доверия к людям – это моя главная проблема, над которой я работаю всю жизнь», – не скрывал своих слабостей Маркус.

Что касается путевки в жизнь, то начинал он так же, как и Джеффри – с баскетбола. Играл в школе и на уровне университетов. Только в данном случае не обошлось без неприятностей. Маркус выступал за команду университета Центральной Флориды на протяжении трех лет. И по ходу одного сезона он спалился на том, что бегал в белых Air Jordan. А поскольку у команды было партнерское соглашение с Adidas, то вскоре это попало в главные новости, и дело закончилось разрывом контракта. Согласно сообщениям Bleacher Report, университет потерял сделку на 3 миллиона долларов. Все завершилось самым благополучным образом: вместе с Джорданами в колледж пришел и Nike. Но само разбирательство, болезненная реакция боссов Adidas и роль Маркуса запомнились.

Шестикратному чемпиону НБА вообще частенько приходилось краснеть за Маркуса, которого полиция несколько раз задерживала за дебоши в публичных местах и чрезмерное проявление эмоций. Не иначе это бурная реакция на просьбу подогнать халявную пару кроссовок.

Кстати, кроссовки вообще стали своеобразной пунктирной линией для Маркуса. В детстве он постоянно выслушивал запросы о наличии лишней пары, в университете произошла вышеозначенная история, а после учебы, вооружившись дипломом менеджера/администратора, он открыл тот самый магазин Trophy Room.

В 2019-м Trophy Room закрылся, но не прекратил свое существование, а перебрался в онлайн. Коллаборации, лимитированные модели, кроссовки на заказ для VIP-клиентов – все это до сих пор вотчина Маркуса, не говоря уже об уникальной персональной коллекции, которой обзавидуется даже Пи Джей Такер.

Джасмин Джордан

В отличие от шебутного и понятливого Маркуса, который осознал свой статус в 8-летнем возрасте, Джасмин долго не могла уразуметь, почему все так восхищаются ее отцом.

«Для меня он был просто папа. Я училась в обычной средней школе Чикаго, мне было лет 11-12, а девочки подходили и говорили: «Хорошо тебе, ведь ты дочка Майкла Джордана». Однажды я спросила отца: «Пап, а чего ты такого сделал, что все называют тебя великим?». Он так громко смеялся, что мама прибежала из другой части дома. Мне пришлось лезть в Google, чтобы узнать, кто такой Майкл Джордан. И когда я прочитала, меня как будто током ударило, и я такая: «А, ну теперь ясно».

Я понимаю, в это сложно поверить, но у моего отца и публичного образа Майкла Джордана не так много общего. Дело в том, что он занимался всю жизнь тем, что у него получалось и что ему было интересно. А то, что профессия баскетболиста оказалась публичной… ну, так сложилось. Думаю, если бы этот вид спорта был менее популярен, мой отец все равно бы занимался им. Он никогда не стремился стать известным, это произошло естественно, вследствие его достижений, а так он очень ценит свою приватность. Его редко когда можно поймать в крупных городах типа Лос-Анджелеса или Нью-Йорка. Он туда приезжает исключительно по делам», – делится своим видением статуса «Его Воздушества» Джасмин.

Девушка из спортивной семьи решила, что будет логичным связать свою судьбу со спортом и поступила в Сиракьюзский университет на факультет спортивного менеджмента. Там же в университете она повстречала будущего отца своей дочери Ракима Крисмаса, игравшего в баскетбольной команде. Увы, зятю Джордана никаким из известных науке путей так и не передалось его умение играть в баскетбол. Раким два сезона просидел в фарм-клубе «Пэйсерс», а потом пустился в кругосветное путешествие: Турция, Новая Зеландия, Филиппины, Пуэрто-Рико, Тайвань, Венесуэла. Несмотря на такие хаотичные перемещения, пара нашла время для свадьбы, а в 2019-м у них появился ребенок Раким Майкл Джордан.

«У отца были определенные сложности с принятием нового статуса. Он говорил: «Никаких дедушек, пусть называет меня Майкл или Майк». На что я ответила: «Пап, этому не бывать. Просто прими это, как еще один титул». Он улыбнулся и согласился. Отец всегда любил меня и переживал, когда не может находиться рядом. После того как он закончил карьеру, он собрал всех нас вместе и сказал: «Я знаю, меня часто не было рядом, я многое упустил и очень жалею об этом. К сожалению, этого не исправить, и теперь я хочу с вами посоветоваться – как нам начать с начала, как мы будем выстраивать наши отношения». С тех пор он не изменяет себе, поддерживает отношения со всеми нами, участвует в жизни каждого», – делилась семейными тайнами Джасмин.

После окончания университета Джасмин работала в отделении Nike Jordan Brand, в частности, разрабатывала маркетинговую стратегию, дизайн и цветовую палитру для коллекции Jordan Heiress, которая вышла в 2017-м.

Джасмин также не упустила возможность поработать по своему прямому профилю: на протяжении четырех сезонов она была одним из координаторов по баскетбольным операциям в «Шарлотт Хорнетс». Девушка являлась контактным лицом и представляла интересы таких игроков, как Кемба Уокер, Майкл Кидд-Гилкрист, Дуэйн Бэйкон и других. Сейчас все ее время занимает материнство, тоже своего рода менеджмент, только с повышенной долей ответственности.

Виктория и Исабель Джордан

После просмотра The Last Dance легко поверить, что после длительного общения с Майклом «непреодолимые разногласия» могут возникнуть на раз-два.

Без них не обошелся и первый брак Джордана. После 13 лет совместной жизни, 4 января 2002 года, Майкл Джордан и Хуанита Ваной подали на развод, но окончательно оформить процедуру удалось лишь четыре года спустя. О причинах несложно догадаться. В конечном счете, Ваной, по информации журнала People, получила при разделе совместного имущества порядка 168 миллионов долларов, что стало самой крупной суммой в истории бракоразводных процессов на тот момент.

Майкл горевал недолго. В 2007-м на одной из вечеринок в Майами он познакомился с моделью кубинского происхождения Иветт Приетто. Спустя четыре года они объявили о помолвке, а в 2013-м обвенчались. В том же году пара объявила о скором рождении ребенка. 11 февраля 2014-го Приетто явила на свет двух девочек-близняшек – Викторию и Исабель. Майкл с супругой тщательно оберегают малышек от внимания общественности и делают все возможное, чтобы детство близняшек как можно дольше оставалось беззаботным. И вот на этот счет, мне кажется, ни у кого не может быть никаких «непреодолимых разногласий».

Фото: globallookpress.com/IMAGO/mpi04; Instagram/jumpman23, heirmj523