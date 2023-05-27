А ведь прическа могла быть еще более экзотичной.

За последние недели наиболее прогрессивная часть баскетбольной аудитории настойчиво сравнивает Джимми Батлера с Майклом Джорданом. Дескать, вот он – ген великого и неуступчивого, если бы Джордан играл в наши дни, то выглядело бы это примерно так. В соцсетях даже завирусился хэштег #JordansSon, используемый в фото- и видеонарезках с Батлером и Джорданом.

Более зашоренная и менее передовая часть человечества – каюсь, виновен – подобные аналогии воспринимает не столь очевидно. За себя могу сказать, что Батлер даже в самых влажных моих фантазиях не рифмуется с Майклом.

Не потому что играет хуже, а просто потому, что Джордан ко всему всегда относился серьезно. Он брал измором партнеров по «Дрим Тим», играя с ними в кости и карты не для того, чтобы получить удовольствие и посмеиваться над побежденными. Майкл делал это, чтобы обчистить их до нитки, заставить соперников клевать носом за игральным столом, а потом с утра придти на тренировку первым и ткнуть им в лицо самим фактом этого превосходства.

Джимми Батлер тоже любит бросать вызовы себе и окружающим, но он делает это иначе. Батлер – трикстер, провокатор, тот самый персонаж, который скажет вам «Why so serious?», когда вы начнете раскапывать подноготную одной из его многочисленных выходок. Он любит, умеет и практикует различные способы обращать на себя внимание и, главное, делает это как бы невзначай, чем еще больше распаляет падкую до сенсаций и недомолвок медиа-братию.

Чтобы убедиться в том, насколько Батлер хорош в саркастичных манипуляциях, достаточно вспомнить его памятную предсезонную пресс-конференцию, на которую Джимбо заявился с дредами. Всех мгновенно перестали интересовать кадровые проблемы «Хит», потеря в межсезонье Пи Джей Такера и прочие частности, а основное вопрос, обуревавший всех и каждого, заключался в другом: это настоящие дреды?

Поиск нового имиджа – естественное состояние для Батлера, а дреды – еще один из многочисленных вызовов самому себе

Задолго до журналистов вопрос естественности прически Батлера растревожил душу Бэма Адебайо. Случилось это после того, как он увидел этот клип в соцсетях Джимбо.

«Честно говоря, меня это слегка шокировало», – поведал Адебайо, который после увиденного сразу же связался с Батлером.

«Ааа, мне так захотелось. И да, они настоящие», – ответил Джимбо тоном, порождающим еще больше вопросов.

Речь о смеси иронии и сарказма, которая служит одной из причин, почему Батлера называют одним из самых искусных троллей в НБА. Все эти улыбочки в проигранных концовках «Майами», покачивания головой в моменты триумфального позерства соперников. Джимми не произносит ни слова или комментирует происходящее таким тоном, который запускает в голове мыслительный процесс, целиком и полностью состоящий из вопросов: что он имел в виду, был ли серьезен, значат ли его слова, что я должен готовиться к следующей игре еще лучше?

Джимбо залезает вам под кожу. Так он делает на площадке и за ее пределами. Почему? (Опять вопрос). Разложить это рационально так же сложно, как найти объяснение тому, как сеянные восьмыми «Хит» выбили лучшую команду чемпионата, а сейчас находятся в одной игре от попадания в финал.

И сам только факт осознания этого запускает очередные трюкачества Батлера с вашим разумом. Вспомните, как в начале регулярки, когда «Хит» выглядели ни шатко, ни валко при балансе 2-5, Джимбо на полном серьезе уверял: «Да мы выиграем этот чертов чемпионат». Получается какой-то эффект отложенной сенсации, которую лидер «Майами» анонсировал, но в которую мало кто верил.

То же самое было и дредами. Увидев клип, мало кто из партнеров по команде воспринял слова Батлера всерьез.

Меж тем, Батлер обзавелся дредами за три месяца до предсезонного медиа-дня. В этом ему помогла его личный парикмахер, подружка и соратница Джессика «Даймонд» Дарт. Она работает с Батлером начиная с его первого сезона в «Миннесоте» и отвечает за большинство из постоянно меняющихся причесок Батлера на протяжении последних шести лет. Даймонд сопровождает Джимбо во всех выездных турне «Хит», консультирует его по вопросам стиля и всегда готова соорудить на голове Джимми какую-нибудь сумасшедшую фантазию, посетившую эту самую голову парой минут ранее.

«У него каждый раз абсолютно дикие запросы. Иногда он просит сделать какую-нибудь прическу, и ты думаешь: «Он издевается или правда хочет этого?». Одним из его пожеланий была прическа «Кудрявый Джерри», как у Сэма Джексона в «Криминальном Чтиве». По правде говоря, Джимми выбирал как раз между ней и дредами. Я еле уломала его. Сказала, что «Кудрявый Джерри» слишком вреден для волос, к тому же это очень допотопный стиль. Что же до дредов, то это было вполне реально.

Проблема была только в том, что у Джимми было недостаточно волос для длинных дредов. Я сказала, что могу заказать специальные шиньоны для наращивания и сделать ему накладные дреды. Это удобно. Никакого вреда для волос, к тому же, в случае чего их легко удалить. Мне казалось, что он отнесется к этому скептически, но он воспринял это по-своему. Джимми посмотрел на меня, улыбнулся и сказал: «Не веришь, что я пойду на это? Ладно, спорим. Заказывай свои шиньоны», – вспоминала Дарт.

Батлер превратил процесс создания прически в глум и шоу, а затем на протяжении всего межсезонья тестировал новый стиль

Цель была поставлена, средства ее достижения ясны, оставалось только сделать прическу, но Батлеру было недостаточно просто обрасти наращенными дредами. Он решил, что это должно быть настоящее действо. Игрок снял квартиру в Хэмптоне на Лонг-Айленде, пригласил друзей, привел бариста из сети собственных кофеен «Big Face» и нанял съемочную группу, которая фиксировала все происходящее на камеру.

«Это была вечеринка в нью-йоркском стиле: Wu-tang Clan в колонках, ботинки Timberland. Атмосфера квартирников 90-х. Джимми постарался, чтобы создать домашнюю атмосферу. Он всегда выкладывается по полной и, если приступает к какому-то делу, то посвящает ему значительную часть своего времени. Так было с баскетболом, кофе да и с прической тоже. Весь процесс занял почти шесть часов. И вы ошибаетесь, если считаете что все это время он просто сидел на стуле, не шелохнувшись. Нет. Он вставал, готовил кофе вместе с ребятами из кофейни, танцевал, рубился с друзьями в карты и домино. Джимми всегда сам себе на уме, никто кроме него не в состоянии объяснить причины его поступков», – расписывала процесс наведения марафета Дарт.

Когда дело было сделано, настала пора исследовать практичность нового стиля. И тут Батлер пустился во все тяжкие. В межсезонье он колесил по Мексике, Аргентине, Колумбии и в каждом новом месте выглядел по-разному. В Колумбии щеголял с распущенными дредами. В Нью-Йорке папарацци поймали его и с дредами, собранными в тугой пучок.

Стандартным дефиле проверка на профпригодность не ограничивалась. Где бы Батлер ни был, он везде играл в баскетбол, тестируя свою новую прическу. После нескольких месяцев в новом образе Джимбо понял, что во время сезона с такой прической ему будет тяжеловато. Перед первой предсезонной игрой «Хит» он избавился от дредов, но только для того, чтобы затем потролить общественность по ходу медиа-дня.

«Для него это было очень важно. Это был конец версии Джимбо с дредами, поэтому он решил оттянуться по полной», – давясь от смеха, вспоминала Дарт.

Из-за выходки Джимбо медиа-день «Хит» превратился в парад мемов и вирусных видео

«Какие шиньоны? Наращенные волосы? Искусственные волосы, чтобы сделать дреды длиннее? Мужик, я не понимаю, о чем ты. Ты говоришь о продлении моего контракта? Я ничего не продлевал. Ладно, подумай над вопросом – потом задашь», – резвился Батлер, язвительно уходя от ответов на один и тот же вопрос.

И, конечно же, Батлер не мог не знать, что медиа-день, помимо общения с журналистами, это еще и один большой временной слот для съемок в рекламе, фото для официального профайла на сайте НБА и так далее.

Джимбо упивался тем, что происходило вокруг. Три или четыре раза он менял прическу, подогревая ажиотаж публики.

«Я пробую множество новых стилей. Как вам нравится мой образ убийцы с детским личиком? Я специально чисто побрился! Мило, не так ли? Я затеял все это, чтобы слегка свести с ума интернет. Это было моей целью этим летом, и это сработало», – не скрывал своего восторга от произведенного эффекта Джимбо.

А интернет тем временем и впрямь сходил с ума. В социальных сетях звезду «Хит» сравнивали с персонажем Мекхи Пфайфера из фильма «8 миль», не говоря уже о шквале фотографий Боба Марли и прочих представителей жанра регги.

Несмотря на выходку Батлера, не все считают, что завируситься в интернете было его первостепенной задачей.

«Просто нужно знать Джимми. Когда он решит, что кто-то в нем сомневается, он непременно захочет доказать обратное. Вы считаете, что он будет выглядеть нелепо с дредами, а он сделает так, что об этом заговорят все. Я знаю его еще со времен Миннесоты, и поверьте, тогда он не выглядел счастливым. Здесь в Майами он ощущает доверие, которое помогает ему проявлять себя везде, где он хочет. Он чувствует себя свободным. Поэтому и пробует все новое», – объясняла Дарт.

И тут действительно есть над чем подумать. После долгих скитаний Батлер нашел не просто клуб, который делает на него ставку, он нашел естественную для себя культуру и среду обитания, команду единомышленников. Помимо деда-толмача Юдониса Хаслема, опытного Кайла Лаури и работящего Бэма Адебайо в составе «Хит» обретаются аж семь незадрафтованных игроков, которым, как и Батлеру, пришлось бороться за место в НБА.

«Он – это мы, а мы – это он», – охарактеризовал роль Батлера в «Хит» Эрик Споэльстра после одного из матчей против «Бакс». И тут действительно будет не лишним вспомнить значение прически, сделанной Батлером. Ведь в ямайской культуре дреды означают одновременно антенны, посредством которых бог Джа общается со всеми растафарианцами, и корни, которые тянутся к земле и свидетельствуют о связи с родным местом. Джимми Батлер нашел свой дом и последние несколько лет основательно его благоустраивает. Этот сезон не исключение. И ведь он еще не закончен. А для тех, кто по-прежнему сомневается в Джимбо, у него есть довольно консервативное послание.

Фото: Gettyimages.ru/Megan Briggs, Eric Espada; Instagram/jimmybutler