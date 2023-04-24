70 комментариев

Баскетболь
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Кавай не только вылетел из плей-офф и услышал, что пора заканчивать. Его сестру приговорили к пожизненному сроку за убийство

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Этот сезон был неудачным для Кавая Ленарда.

Во всех отношениях.

Форвард «Клипперс» в третьем из последних четырех своих сезонов (один из которых он пропустил целиком) отыграл менее 60 матчей в регулярке, получил очередное повреждение по ходу плей-офф, после чего его команда вылетела в первом раунде от «Санс» со счетом 1-4.

Это поражение, вроде бы не такое уж сенсационное, если не смотреть на счет в серии, болезненно отозвалось на самых разных уровнях. Отстраненность Ленарда всегда вызывала вопросы, пусть и стала отличительной чертой его как торговой марки. С ней мирились, ее терпели, поскольку верили, что угрюмый анахорет может давать результат. И до определенного момента он давал. Но этот сезон заставил некогда подкрепленную фактами веру превратиться в сомнительный культ.

Болельщики уже даже не шутят на предмет «Load Management». Особо впечатлительные телеэксперты призывают Ленарда закончить карьеру, чтобы не портить нервы ни себе, ни другим. А руководство пребывает в тихом и угрюмом раздумье. Ведь, когда ты не можешь положиться на своего лучшего игрока в том, что касается здоровья и, как следствие, результата, то это вряд ли тот человек, с которым ты хочешь входить в новую эру клубной истории.

Владелец «парусников» Стив Балмер потратил 1,2 миллиарда долларов на постройку арены «Интуит Доум» в Инглвуде, которая откроется к началу сезона-2024/2025. И кого он должен будет презентовать в качестве главного лица «обновленных», «смотрящих блестящими глазами в светлое будущее» «Клипперс»? На кого должны будут покупать билеты болельщики? Видимо, на отрешенного хроника, чья история болезней по общему объему может конкурировать с полным собранием томов всемирной истории.

Контракт Ленарда истекает летом 2024-го, но в нем имеется опция игрока на сезон 2024/2025. Так что в следующем сезоне к нему будет приковано повышенное внимание. В конце апреля и без того удручающее положение дел вокруг Ленарда усугубило известие о дальнейшей судьбе его родной сестры Кимеши Уильямс. Она сядет в тюрьму до конца своей жизни. Без возможности условно-досрочного освобождения. За убийство.

Уильямс и раньше была не в ладах с законом, но в этот раз ее инстинкты привели к большой трагедии

У преступления не было толкового плана, только цель – 1000 долларов, и последствия – 84-летняя Афаф Ассад с проломленным черепом, лежащая на полу в туалете казино Pechanga Resort.

В 2019-м Афаф вместе со своим супругом Юаннессом приехала в гостинично-игорный комплекс, в Калифорнию, чтобы приятно провести время и попытать удачу. Никакого покера, рулетки и ставок в духе «Казино Рояль», просто банальная игра на автоматах. Фортуна раскошелилась на 1000 долларов, которую пожилая женщина положила в ярко-розовую сумочку. С ней же она и отправилась в ванную комнату. За ней проследовала 39-летняя Уильямс, пока ее подельница – 42-летняя Кендис Таунселл – стояла на стреме при входе. Пока Ассад и Уильямс находились в туалете, подошел уборщик с намерением попасть в помещение, но Таунселл перегородила ему дорогу со словами, что там находится ее подруга, и она не позволит ему войти. Безымянный уборщик был последним шансом Ассад.

Как таковых свидетелей преступления не было, никто не видел, как разворачивалось нападение на Ассад, но женщина, находившаяся в туалетной кабинке, слышала «глухой звук, похожий на удар», прежде чем камеры, установленные на этаже, зафиксировали, как Уильямс покинула туалет и направилась к выходу вместе с Таунселл.

Тело жертвы обнаружили сразу же. Ее госпитализировали с пометкой «серьезные черепно-мозговые травмы и ушибы в височной области». Женщина скончалась четыре дня спустя в местной больнице. Ярко-розовая сумочка пропала и не была найдена. В ходе судебного разбирательства старший заместитель окружного прокурора округа Риверсайд Маркус Гарретт заявил, что сумочку с руки Ассад сорвали с применением грубой физической силы. Доказательством была «глубокая рваная рана» на руке, где виднелся след от ремешка.

Уильямс и Таунселл задержали почти сразу. Их зафиксировали камеры наблюдения на этаже, где находился туалет.

Обе и так были хорошо известны правоохранительным органам. В 2015-м Уильямс была внесена в черные списки и пожизненно отстранена от посещения Pechanga Resort Casino после того, как ее поймали за кражей кошелька. Сестре Ленарда также был запрещен вход на территорию Morongo Casino Resort & Spa в Кабазоне и казино Yaamava в Хайленде после того, как она «нападала на людей, вырывая из рук выигрышные билеты». Наконец у Кимеши Уильямс еще и была судимость – за попытку ограбления в Лос-Анджелесе.

Таунселл тоже не была обременена амбициями и хитроумием профессора Мориарти. С 2017-го ей было запрещено посещать казино Soboba Casino Resort в Сан-Хасинто после пропажи у нескольких посетителей бумажников. В 2018-м Таунселл добавила в свое резюме агрессивное поведение в казино Morongo: вместе со своим парнем она провоцировала посетителей и угрожала им расправой.

Проще говоря, обе были рецидивистками с солидным багажом. Поэтому именно их предыдущий бэкграунд и сыграл значительную роль в вынесении такого сурового приговора.

К тому же, Уильямс, свою вину так и не признала.

«Искренне соболезную вашей потере. Молюсь за вас и вашу семью каждый день. Я не несу ответственности за смерть госпожи Ассад. И пусть суд признал меня виновной по предъявленным обвинениям, мы знаем правду, которая заключается в том, что есть лишь один судья – господь Бог. И только он ведает истину», – заявила в своем финальном обращении к семье погибшей Уильямс.

Понятно, что подобные глубокомысленные сентенции никак не могли утешить семью Ассад.

«Это было долгое, болезненное испытание системой уголовного правосудия. Я до сих пор не могу поверить, что моя мать стала жертвой столь жестокого преступления.

Часть меня умерла в той больничной палате вместе с ней. Мой отец остался без жены и спутницы жизни, он одинок и отказывается принимать мысль о том, что его любимая ушла. Мы не стремимся к мести, но столь отвратительный и беспринципный поступок должен повлечь за собой неизбежные последствия», – обозначила свою позицию дочь погибшей Мэри Ассад.

Кавай не присутствовал в суде во время оглашения приговора. Ни он, никто из представителей его семьи не прокомментировали вердикт Кимеши Уильямс. Наверное, правильно было бы сказать, что вся эта история про преступление и наказание, но, как по мне, она о том, что можно вывести человека из Комптона, но нельзя вывести Комптон из человека.

Насилие часто сопровождало семью Ленарда, и не исключено, что это и стало причиной его замкнутости

О Комптоне можно говорить долго и по-разному. Рэперы от Тупака до Кендрика Ламара в своих треках искусно придавали шарма этому жестокому району. Игры типа GTA апроприировали местечковую бандитскую культуру для глобальной аудитории. Ютьюб завален роликами всевозможных экскурсий по лос-анджелесским трущобам (есть даже хваткий русский гид). Те, кто живет там, принимают комптонские реалии, считают их стилем жизни и чаще всего не могут отказаться от него, даже если им удается оттуда вырваться. Сестра Ленарда как раз из таких, хотя начинали они в одинаковых условиях.

Кавай был самым младшим ребенком в семье (у него четыре сестры, все – старше него). Ему только-только исполнилось 5 лет, когда его отец Марк Ленард и мать – Ким Робертсон развелись. Кавай и 10-летняя Кимеша остались с матерью, но продолжали поддерживать отношения с отцом. Кавай виделся с ним почти каждый день, он подрабатывал на автомойке, которую открыл Марк. И он же ответил на звонок из полицейского участка 18 января 2008-го, когда ему сообщили, что трое неизвестных расстреляли его отца на автомойке после непродолжительного конфликта.

Убийц Марка Ленарда так никогда и нашли. И без того не слишком компанейский Ленард еще больше замкнулся в себе и сосредоточился на единственном увлечении, которое могло ему помочь выбраться из Комптона – на спорте. Кимеша избрала для себя не менее традиционный путь: мелкое воровство, мошенничество, гоп-стопы.

Когда Кавай попал в НБА, первое, что он сделал, перевез семью из Комптона в городок Темекьюла, в Калифорнии. Зеленые холмы, стелющиеся по ним виноградники, залитые солнцем долины – параллельная реальность в сравнении с тесным, обшарпанным Комптоном с его уголовным романтизмом. Тем не менее, на Кимешу перемена пейзажа повлияла лишь в том смысле, что теперь она могла охотиться на жертв посолиднее.

Время шло, сестра Ленарда не расставалась со старыми привычками, а трагические события не миновали Кавая даже в каких-то, казалось бы, совсем взаимоисключающих ситуациях. Удивительно, но Ленард имеет хоть и отдаленную, но прямую связь с гибелью Кобе Брайанта. Кавай приходится двоюродным братом бывшему ресиверу НФЛ Стиви Джонсону. У Джонсона и Брайанта был один и тот же пилот – Ара Зобаян, также погибший в злосчастной катастрофе над Калабасасом. Ленард знал Зобаяна, они не были близкими друзьями, но приятельствовали, иногда Ленард пользовался его услугами.

Тяжелое детство, безусловно, оставило свой отпечаток на личности Кавая, но не озлобило его и, главное, не ввергло в отчаяние и безответственность, ставших постоянными спутниками его сестры Кимеши.

То, что она не остановилась, не воспользовалась возможностями, которые ей со временем презентовал Кавай, пожалуй, и стало ее главным преступлением задолго до того, как она решилась отнять ярко-розовую сумочку у Афаф Ассад. Именно за него, а не за убийство, она будет сидеть в тюрьме до конца своих дней.

Фото: Gettyimages.ru/Christian Petersen; abc7chicago.com

70 комментариев

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funt803
Я в полнейшем а**€ от комментаторов: суть капитализма, Кавая жаль, тяжёлые испытания на долю Кавая.
При чем он здесь? Суть истории проста: убийца должен сидеть и сидеть долго; а соболезнования лучше выразите семье жертвы, которую убили только потому, что ей встретился отморозок..
+130
-5
+125
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Fynshy1991
Ответ Друг Писателя
Вы текст читали? Женщина уже не смогла жить по-другому! Он ее даже в благополучный район перевез? Нема.. Ни образования, ни работы... Тяжелое детство и насилие в семье. Кавай оказался сильным парнем, которому повезло что у него оказался талант в Баскетболе, а так тоже наверное бы сгнил бы в бандах.
Т.е. она не виновата или что? Тяжелое детство с каких пор стало "смягчающим" обстоятельством?
Талант в баскетболе? Т.е. по твоему он выбрался исключительно из-за везения, а не из-за тяжелого труда и пахоты на тренировках?
Может снимешь розовые очки и реально посмотришь на жизнь? Убила (причем цинично) - пускай теперь сидит до конца дней
+63
-3
+60
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KibR
Ответ Друг Писателя
Такова суть капитализма. Кавая жаль, даже сестру вытащить не смог. Сильный он человек как ни крути, не сломался, когда мог.
Причём здесь капитализм?
+59
-4
+55
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шампион
У нее уже были деньги, было жилье, брат все ей дал. Нет, она пошла грохнула старушку ради тысячи баксов, которые брат за пять минут зарабатывает. И села на пожизненное.
+43
-2
+41
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smartass
Ответ Друг Писателя
Такова суть капитализма. Кавая жаль, даже сестру вытащить не смог. Сильный он человек как ни крути, не сломался, когда мог.
У тебя на аве суть капитализма, грамотей)
+24
-2
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дон Рэба
А у нас бы никогда не дали пожизненное за такое преступление. Мне вот этим и нравится американский суд, что он не церемонятся сво всякими подонками, вне зависимости от их пола. Не удивлюсь если бы наше удивительное правосудие даже статью за умышленное убийство не предъявило. Типа бабка же померла в больнице через 4 дня.
+29
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Fynshy1991
Ответ арт П
Сколько людей выходят из гетто без поломаной психики? Очень мало,оттуда практически не вырваться.
Дак это оправдывает её как-то или что? Поломана психика - ну окей. Загляни в любой город СНГ с населением менее 500тыс.человек - посчитай на пальцах отличия этих городов от Американского гетто.
+22
-3
+19
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KibR
Ответ Друг Писателя
Если подумаешь, то поймешь. Если люди живут в гетто и в нищете, что даже казалось бы выйдя из этого, человек не смог перестроится, наверное это о чем то говорит? - Думаете семья Кавая одна? Это видимо "случайно" происходит да?
Мой вопрос остаётся прежним? Её брат миллионер, который уж точно мог обеспечить её. Она могла спокойно выйти на работу. Тут проблема не в капитализме, а в способе мышления.
+18
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M D
Как же Кавай был счастлив со своими сестрами, сияет от счастья
+16
0
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jonnysilverhand01
Зато у нас, за убийство от 6 до 15, а за гос. измену пожизненное … класс
+17
-2
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Bakhytzhan Babashev
У нас, в КЗ, недавно один нелюдь дома зарезал троих своих детей, в возрасте от 5 до 10, по моему, лет. Одного за другим. Поссорился с супругой, что-ли.Так в новостях писали, что ему светит всего лишь до 20 лет заключения! Да здравствует самый гуманный казахстанский суд в мире! А здесь сразу пожизненное! Понятно, что учли её прошлые подвиги, но тем не менее. К вопросу о ценности человеческой жизни. Здесь и там.
+14
0
+14
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NomerSports
Ответ Bakhytzhan Babashev
У нас, в КЗ, недавно один нелюдь дома зарезал троих своих детей, в возрасте от 5 до 10, по моему, лет. Одного за другим. Поссорился с супругой, что-ли.Так в новостях писали, что ему светит всего лишь до 20 лет заключения! Да здравствует самый гуманный казахстанский суд в мире! А здесь сразу пожизненное! Понятно, что учли её прошлые подвиги, но тем не менее. К вопросу о ценности человеческой жизни. Здесь и там.
иногда удивляешься действительно когда рецидивисты могут выйти через 10 -15 лет.и там же повторно творят всякую мерзость
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Fynshy1991
Ответ pyatachyok
Он где-то сказал, что она не виновата? Он просто понимает, как среда сделала эту женщину таким асоциальным чудовищем.
А разве у Кавая среда отличалась? Он вот никого не убил. Играет себе в баскетбол спокойно. Живет.
И причем тут вообще её детство и среда? Да, у многих людей бывает сложное детство и сложности в жизни. Но у неё то какие сложности были последние лет 10? Тысячу долларов искала? У неё была куча денег и все возможности исправить себя - она ничего не сделала.
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DENbright
Ответ Anita_Goferdump
жалко что не стул дали. теперь она целую жизнь на горбу налогаплатильщика будет.
У нас таким штраф дают, как тем что Шведа ушатали
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pyatachyok
Ответ Fynshy1991
Приедь в г.Серов Свердловская обл. Сгоняй на район ГРЭС. Тебя побьют и ограбят сначала на районе, а потом второй раз в полиции. Какие же вы странные, кто зачем-то приплетает "среду обитания" к тому что она сделала. Да всем насрать где она родилась и как жила - она убила, это факт. Теперь ей с этим фактом гнить в тюрьме
Уже в глубоко российское время заходил в города Лобня, Дубна, Калуга; в не столь глубоко российское время был в Ижевске, в Десногорске. На гетто все это не похоже ни разу.

Давай так, в вашем городе бывают магазины, что работают вечером? Если бывают, то это не гетто: помнится, жена забрела в гетто Балтимора: во-первых, тут же ей на хвост села полиция, чтобы охранять ее, а во-вторых, в магазине ей хозяин объяснил, что вечером, например, магазин в принципе не работает, ведь вечером заведомо могут зайти только воры или грабители. Посреди разговора он извинился: «Минуточку, потом договорим — вон, зашли люди что-то украсть».
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Денис Денис
Ответ rafa_Labret
Не, ну Я фигею с сеструх Кавая. Такие симпатяшки были по юности и такие чудовища с возрастом.
у Кавая 4 сестры, одна из них стала убийцей..... хотелось бы знать судьбы остальных сестёр. в голове не укладывается: не проще ли попросить эти 1000 баксов у брата мультимиллионера..... я понимаю ещё мотив убийства, если по другому найти средства заработать не получается. сказочная д...
+4
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Anita_Goferdump
Ответ DENbright
У нас таким штраф дают, как тем что Шведа ушатали
это диспора из МГИМО, а если бы сын Пескова ушатал кого (ветеран войны кстати), заставили бы еще жертву извинится.
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pyatachyok
Ответ дон Рэба
А у нас бы никогда не дали пожизненное за такое преступление. Мне вот этим и нравится американский суд, что он не церемонятся сво всякими подонками, вне зависимости от их пола. Не удивлюсь если бы наше удивительное правосудие даже статью за умышленное убийство не предъявило. Типа бабка же померла в больнице через 4 дня.
Ну суд тут в общем ни при чем: по законам Калифорнии минимальное наказание — пожизненное заключение с правом на УДО не ранее чем через 25 лет.
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pyatachyok
Ответ Anita_Goferdump
сколько старается? ты просто ен знаешь их менталитет. почему азиаты или африканцы имигранты вылезают из гетто а эти нет?
А ты уверен, что африканцы и азиаты массово живут в гетто? Я в свое время жил на Вернон Хилл в Вустере — это африканский район (тогда я жил один и не было смысла не экономить: что ты дома делаешь — да спишь ночью и все!). С каким-нибудь гетто Балтимора нет просто ничего общего.

При этом надо понимать, что когда небогатый китаец или ганец приезжает в Штаты, он приезжает с целью дать детям образование и забросить их куда-нибудь в район верхнего среднего класса. Ребенок такого китайца или ганца затрачивает примерно столько же моральных усилий, становясь инженером, сколько моральных усилий затрачивает пацан из гетто, становясь пушером: один тупо делает то, что велят родители, а другой — что делают его друганы, ибо родителям на него начхать.
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Anita_Goferdump
Ответ pyatachyok
А ты уверен, что африканцы и азиаты массово живут в гетто? Я в свое время жил на Вернон Хилл в Вустере — это африканский район (тогда я жил один и не было смысла не экономить: что ты дома делаешь — да спишь ночью и все!). С каким-нибудь гетто Балтимора нет просто ничего общего. При этом надо понимать, что когда небогатый китаец или ганец приезжает в Штаты, он приезжает с целью дать детям образование и забросить их куда-нибудь в район верхнего среднего класса. Ребенок такого китайца или ганца затрачивает примерно столько же моральных усилий, становясь инженером, сколько моральных усилий затрачивает пацан из гетто, становясь пушером: один тупо делает то, что велят родители, а другой — что делают его друганы, ибо родителям на него начхать.
я 35 лет живу в сша и вижу. сам начинал с черного раена, сдавал там экзамен на поступление в коледж. когда я пытался набрать как минимум 1300 балов, рядом со мной сидели черные "футболисты" которым надо было 800. Они вaляли дурака и с трудом набирали 500, и еще смеялись. Богатых китайцев в гетто не увидишь, а вот работягу - пожалуйста. Он 10 лет пашет в рыбном отделе магазина, потом открывает свой ресторан или лавку. Африканцы на 3-х работах пашут но ведут своих детей в частные школы при церквях, и при первой же возможности валjт из гетто. А эти местные хабалки, им ничего не надо. У них все есть за бесплатно.
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rafa_Labret
Не, ну Я фигею с сеструх Кавая. Такие симпатяшки были по юности и такие чудовища с возрастом.
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udod
Ответ Друг Писателя
Вы текст читали? Женщина уже не смогла жить по-другому! Он ее даже в благополучный район перевез? Нема.. Ни образования, ни работы... Тяжелое детство и насилие в семье. Кавай оказался сильным парнем, которому повезло что у него оказался талант в Баскетболе, а так тоже наверное бы сгнил бы в бандах.
в каком месте в статье сказано про насилие в семье? там написано, что Кавай постоянно виделся с отцом, и даже у него подрабатывал, и у отца была своя автомойка, вряд ли его бывшая семья голодала
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Abil Alex
брат миллионер,она пошла грабить 1000 долларов
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Abdulla
Ответ шампион
У нее уже были деньги, было жилье, брат все ей дал. Нет, она пошла грохнула старушку ради тысячи баксов, которые брат за пять минут зарабатывает. И села на пожизненное.
Зарабатывает брат, а не она сама.
Так что у неё этого не было.
Кавай правильно сделал - он дал удочку сестре. Но ловить рыбу она не захотела.
Отвратительная история, мерзкие люди, таким только на зоне место.
ЗЫ: Спасибо автору статьи, уже не первую читаю - интересно.
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Nuwanda
Ответ funt803
Я в полнейшем а**€ от комментаторов: суть капитализма, Кавая жаль, тяжёлые испытания на долю Кавая. При чем он здесь? Суть истории проста: убийца должен сидеть и сидеть долго; а соболезнования лучше выразите семье жертвы, которую убили только потому, что ей встретился отморозок..
звучит логично. сможешь эту же логику экстраполировать на уровень страны? не видел нигде страны которая ведет себя как сестра Кавая, но при этом ее жители поддерживают то что она делает?
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