70 комментариев

Этот сезон был неудачным для Кавая Ленарда.

Во всех отношениях.

Форвард «Клипперс» в третьем из последних четырех своих сезонов (один из которых он пропустил целиком) отыграл менее 60 матчей в регулярке, получил очередное повреждение по ходу плей-офф, после чего его команда вылетела в первом раунде от «Санс» со счетом 1-4.

Это поражение, вроде бы не такое уж сенсационное, если не смотреть на счет в серии, болезненно отозвалось на самых разных уровнях. Отстраненность Ленарда всегда вызывала вопросы, пусть и стала отличительной чертой его как торговой марки. С ней мирились, ее терпели, поскольку верили, что угрюмый анахорет может давать результат. И до определенного момента он давал. Но этот сезон заставил некогда подкрепленную фактами веру превратиться в сомнительный культ.

Болельщики уже даже не шутят на предмет «Load Management». Особо впечатлительные телеэксперты призывают Ленарда закончить карьеру, чтобы не портить нервы ни себе, ни другим. А руководство пребывает в тихом и угрюмом раздумье. Ведь, когда ты не можешь положиться на своего лучшего игрока в том, что касается здоровья и, как следствие, результата, то это вряд ли тот человек, с которым ты хочешь входить в новую эру клубной истории.

Владелец «парусников» Стив Балмер потратил 1,2 миллиарда долларов на постройку арены «Интуит Доум» в Инглвуде, которая откроется к началу сезона-2024/2025. И кого он должен будет презентовать в качестве главного лица «обновленных», «смотрящих блестящими глазами в светлое будущее» «Клипперс»? На кого должны будут покупать билеты болельщики? Видимо, на отрешенного хроника, чья история болезней по общему объему может конкурировать с полным собранием томов всемирной истории.

Контракт Ленарда истекает летом 2024-го, но в нем имеется опция игрока на сезон 2024/2025. Так что в следующем сезоне к нему будет приковано повышенное внимание. В конце апреля и без того удручающее положение дел вокруг Ленарда усугубило известие о дальнейшей судьбе его родной сестры Кимеши Уильямс. Она сядет в тюрьму до конца своей жизни. Без возможности условно-досрочного освобождения. За убийство.

Уильямс и раньше была не в ладах с законом, но в этот раз ее инстинкты привели к большой трагедии

У преступления не было толкового плана, только цель – 1000 долларов, и последствия – 84-летняя Афаф Ассад с проломленным черепом, лежащая на полу в туалете казино Pechanga Resort.

В 2019-м Афаф вместе со своим супругом Юаннессом приехала в гостинично-игорный комплекс, в Калифорнию, чтобы приятно провести время и попытать удачу. Никакого покера, рулетки и ставок в духе «Казино Рояль», просто банальная игра на автоматах. Фортуна раскошелилась на 1000 долларов, которую пожилая женщина положила в ярко-розовую сумочку. С ней же она и отправилась в ванную комнату. За ней проследовала 39-летняя Уильямс, пока ее подельница – 42-летняя Кендис Таунселл – стояла на стреме при входе. Пока Ассад и Уильямс находились в туалете, подошел уборщик с намерением попасть в помещение, но Таунселл перегородила ему дорогу со словами, что там находится ее подруга, и она не позволит ему войти. Безымянный уборщик был последним шансом Ассад.

Как таковых свидетелей преступления не было, никто не видел, как разворачивалось нападение на Ассад, но женщина, находившаяся в туалетной кабинке, слышала «глухой звук, похожий на удар», прежде чем камеры, установленные на этаже, зафиксировали, как Уильямс покинула туалет и направилась к выходу вместе с Таунселл.

Тело жертвы обнаружили сразу же. Ее госпитализировали с пометкой «серьезные черепно-мозговые травмы и ушибы в височной области». Женщина скончалась четыре дня спустя в местной больнице. Ярко-розовая сумочка пропала и не была найдена. В ходе судебного разбирательства старший заместитель окружного прокурора округа Риверсайд Маркус Гарретт заявил, что сумочку с руки Ассад сорвали с применением грубой физической силы. Доказательством была «глубокая рваная рана» на руке, где виднелся след от ремешка.

Уильямс и Таунселл задержали почти сразу. Их зафиксировали камеры наблюдения на этаже, где находился туалет.

Обе и так были хорошо известны правоохранительным органам. В 2015-м Уильямс была внесена в черные списки и пожизненно отстранена от посещения Pechanga Resort Casino после того, как ее поймали за кражей кошелька. Сестре Ленарда также был запрещен вход на территорию Morongo Casino Resort & Spa в Кабазоне и казино Yaamava в Хайленде после того, как она «нападала на людей, вырывая из рук выигрышные билеты». Наконец у Кимеши Уильямс еще и была судимость – за попытку ограбления в Лос-Анджелесе.

Таунселл тоже не была обременена амбициями и хитроумием профессора Мориарти. С 2017-го ей было запрещено посещать казино Soboba Casino Resort в Сан-Хасинто после пропажи у нескольких посетителей бумажников. В 2018-м Таунселл добавила в свое резюме агрессивное поведение в казино Morongo: вместе со своим парнем она провоцировала посетителей и угрожала им расправой.

Проще говоря, обе были рецидивистками с солидным багажом. Поэтому именно их предыдущий бэкграунд и сыграл значительную роль в вынесении такого сурового приговора.

К тому же, Уильямс, свою вину так и не признала.

«Искренне соболезную вашей потере. Молюсь за вас и вашу семью каждый день. Я не несу ответственности за смерть госпожи Ассад. И пусть суд признал меня виновной по предъявленным обвинениям, мы знаем правду, которая заключается в том, что есть лишь один судья – господь Бог. И только он ведает истину», – заявила в своем финальном обращении к семье погибшей Уильямс.

Понятно, что подобные глубокомысленные сентенции никак не могли утешить семью Ассад.

«Это было долгое, болезненное испытание системой уголовного правосудия. Я до сих пор не могу поверить, что моя мать стала жертвой столь жестокого преступления.

Часть меня умерла в той больничной палате вместе с ней. Мой отец остался без жены и спутницы жизни, он одинок и отказывается принимать мысль о том, что его любимая ушла. Мы не стремимся к мести, но столь отвратительный и беспринципный поступок должен повлечь за собой неизбежные последствия», – обозначила свою позицию дочь погибшей Мэри Ассад.

Кавай не присутствовал в суде во время оглашения приговора. Ни он, никто из представителей его семьи не прокомментировали вердикт Кимеши Уильямс. Наверное, правильно было бы сказать, что вся эта история про преступление и наказание, но, как по мне, она о том, что можно вывести человека из Комптона, но нельзя вывести Комптон из человека.

Насилие часто сопровождало семью Ленарда, и не исключено, что это и стало причиной его замкнутости

О Комптоне можно говорить долго и по-разному. Рэперы от Тупака до Кендрика Ламара в своих треках искусно придавали шарма этому жестокому району. Игры типа GTA апроприировали местечковую бандитскую культуру для глобальной аудитории. Ютьюб завален роликами всевозможных экскурсий по лос-анджелесским трущобам (есть даже хваткий русский гид). Те, кто живет там, принимают комптонские реалии, считают их стилем жизни и чаще всего не могут отказаться от него, даже если им удается оттуда вырваться. Сестра Ленарда как раз из таких, хотя начинали они в одинаковых условиях.

Кавай был самым младшим ребенком в семье (у него четыре сестры, все – старше него). Ему только-только исполнилось 5 лет, когда его отец Марк Ленард и мать – Ким Робертсон развелись. Кавай и 10-летняя Кимеша остались с матерью, но продолжали поддерживать отношения с отцом. Кавай виделся с ним почти каждый день, он подрабатывал на автомойке, которую открыл Марк. И он же ответил на звонок из полицейского участка 18 января 2008-го, когда ему сообщили, что трое неизвестных расстреляли его отца на автомойке после непродолжительного конфликта.

Убийц Марка Ленарда так никогда и нашли. И без того не слишком компанейский Ленард еще больше замкнулся в себе и сосредоточился на единственном увлечении, которое могло ему помочь выбраться из Комптона – на спорте. Кимеша избрала для себя не менее традиционный путь: мелкое воровство, мошенничество, гоп-стопы.

Когда Кавай попал в НБА, первое, что он сделал, перевез семью из Комптона в городок Темекьюла, в Калифорнии. Зеленые холмы, стелющиеся по ним виноградники, залитые солнцем долины – параллельная реальность в сравнении с тесным, обшарпанным Комптоном с его уголовным романтизмом. Тем не менее, на Кимешу перемена пейзажа повлияла лишь в том смысле, что теперь она могла охотиться на жертв посолиднее.

Время шло, сестра Ленарда не расставалась со старыми привычками, а трагические события не миновали Кавая даже в каких-то, казалось бы, совсем взаимоисключающих ситуациях. Удивительно, но Ленард имеет хоть и отдаленную, но прямую связь с гибелью Кобе Брайанта. Кавай приходится двоюродным братом бывшему ресиверу НФЛ Стиви Джонсону. У Джонсона и Брайанта был один и тот же пилот – Ара Зобаян, также погибший в злосчастной катастрофе над Калабасасом. Ленард знал Зобаяна, они не были близкими друзьями, но приятельствовали, иногда Ленард пользовался его услугами.

Тяжелое детство, безусловно, оставило свой отпечаток на личности Кавая, но не озлобило его и, главное, не ввергло в отчаяние и безответственность, ставших постоянными спутниками его сестры Кимеши.

То, что она не остановилась, не воспользовалась возможностями, которые ей со временем презентовал Кавай, пожалуй, и стало ее главным преступлением задолго до того, как она решилась отнять ярко-розовую сумочку у Афаф Ассад. Именно за него, а не за убийство, она будет сидеть в тюрьме до конца своих дней.

Фото: Gettyimages.ru/Christian Petersen; abc7chicago.com