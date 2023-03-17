Баскетболисты уже предлагают штрафовать судей.

У Питера Клеменцы из «Крестного отца» в фильме достаточно выдающихся реплик, но действительно памятных – две.

Первая фраза – «Оставь пистолет! Возьми канолли!» – в сцене, где гангстер больше заботится о сохранности десерта, нежели об уликах и только что пристреленном стукаче.

Вторая – не столь яркая, зато дающая представление о хронологии быта преступных кланов. «Войны между семьями происходят каждые 5-10 лет. Обычное дело. Это даже хорошо. Помогает избавиться от дурной крови», – объяснял Пит, вводя неопытного Майкла в курс дела.

Аналогичная ситуация и с громкими высказываниями игроков и тренеров НБА в адрес судей. Время от времени люди в сером получают солидную порцию критики в свой адрес, в ответ лига штрафует наиболее разговорчивых игроков, и все вроде бы возвращается на круги своя. Только вот ведь загвоздка, в последнее время претензий к судьям становится все больше и высказывают их все чаще.

Игроки и раньше критиковали судей, но в этом сезоне это переросло в настоящую ненависть

С момента, как авторитет и значимость игроков в лиге начала неуклонно расти (примерно конец 90-х – начало 2000-х), проблемы с обслуживанием матчей не только стали одной из главных тем обсуждений, но со временем перекочевали в категорию мемов. Как вам такое объяснение удаления игрока с площадки: «Я трижды просил его не смотреть в мою сторону и не давить на меня. Он не послушал. Я его предупреждал. Вот и результат».

Ну да бог с ним, в конце концов, это Рашид Уоллес времен «Портленда». А значит, одним своим дружелюбным взглядом исподлобья он вполне мог нанести пару колотых.

Но ведь были и подобные прецеденты.

«Он посмотрел на меня и сказал: «Че, хочешь подраться?» Если у него было желание, я мог бы. У меня с ним нет никаких проблем, но если он всерьез хотел этого, то я был бы не против», – говорил Данкан после матча в интервью ESPN. В итоге Дэвид Стерн после расследования эпизода охарактеризовал действия Джоуи Кроуфорда как провокационные, оштрафовал рефери на 100000 долларов и отстранил до конца сезона, тогда как Данкан отделался 25000 штрафа. И да, когда мы говорим, что лучший судья – тот, который делает свою работу, оставаясь максимально незамеченным, тот же Джоуи Кроуфорд едва ли согласится. Уверен, ему льстят подобные подборки.

И если вы думаете, что дело исключительно в Кроуфорде, то ошибаетесь. Его дело живет и процветает. Вот лишь некоторые выдержки из интервью и записей в соцсетях игроков с начала этого календарного года.

«Рефери должны штрафовать за ошибки, которые они допускают! К тому же они дают технические фолы игрокам, которые реагируют на их просчеты. Просмотр повтора также должен использоваться для того, чтобы определять правомерность свистков судей. Особенно в таких важных моментах, как очевидный фол на Леброне в конце игры. Это должно прекратиться. Нам необходима каждая победа, которую мы можем добыть, чтобы достичь поставленных целей! Проиграть 3-5 матчей из-за ошибок судей – тяжко», – написал Деннис Шредер после скандальной концовки январского матча между «Лейкерс» и «Селтикс».

«В каждой игре они стараются создать для меня проблемы с фолами. Будто специально выбирают именно меня. Не дают мне показывать мою игру. Не позволяют играть в атлетичный баскетбол. Так происходит в каждом матче, и я вообще не ценю подобное внимание с их стороны. Мне не нравится, что подобное происходит. Надеюсь, это изменится», – отмечал Диллон Брукс после проигранного матча с «Финиксом».

«На протяжении всего сезона они смотрят на меня и продолжают повторять: «Я не заметил» или «Это был не фол». Все это какая-то бессмыслица! Меня это чертовски бесит. В любом случае, наша команда продолжит свой путь!» – написал Леброн Джеймс после матча с «Филадельфией».

Ну и наиболее резонансно высказался Фред Ванвлит.

«Большинство судей стараются. Правда. Мне нравятся многие судьи, они выкладываются, они честны, с ними легко общаться. Но есть и те, которым нравится быть мудаками и портить игру.

Пусть меня оштрафуют, и я ничего не имею против, пусть так, но судья Бен Тэйлор был сегодня ########## ужасен. В большинстве случаев в судейской тройке присутствует один или два человека, которые портят игру. В нашем случае подобное происходит в двух матчах подряд», – заявил разыгрывающий «Торонто» после матча с «Клипперс».

После того как Ванвлита оштрафовали на 30000 за публичную критику судей, игрок вяло отреагировал: «Не критиковал бы, если бы у меня был другой выход».

И, говоря это, Фред, как минимум, не лукавил. Бен Тейлор, на которого сорвался игрок, обслуживал шесть матчей, в которых участвовал Ванвлит. И пять из восьми технических фолов, которые Фред получил в этом сезоне, были зафиксированы именно в тех играх, на которых работал Тейлор. Та что подобное отношение логически обосновано.

Неслыханный демарш Ванвлита (никогда в истории игрок не критиковал арбитра, выделяя его среди остальных и подчеркивая систематический и намеренный характер его упущений) поддержали и другие.

Главным образом они напирают на три тезиса:

1. Судьи ведут чересчур все более высокомерно и злоупотребляют властью.

2. Зачастую возникает ощущение, что судьи в своих решениях демонстрируют личное отношение к игроку и проявляют эмоциональность там, где не должны.

3. Арбитры регулярно ошибаются, но никакой ответственности за это не несут.

Значит ли все это, что судьи внезапно взбеленились и принялись терроризировать игроков?

Количество технических фолов и удалений действительно возросло, но дело не только в судьях

Автор портала hoop-social.com Майкл Ширер не только раздобыл статистику технических фолов и удалений за последние пять лет, но и спрогнозировал приблизительные данные за этот сезон.

Вот как это выглядит.

Прошлый сезон оказался самым урожайным на препирательства игроков и судей, но это и неудивительно, ведь предыдущие два были укорочены в связи с пандемией. Та же история касается и удалений.

Но тут есть один нюанс. Часто удаления становятся результатом не прямого конфликта между судьей и игроком, а между двумя игроками разных команды, которые оскорбляют друг друга или затевают драку. Тогда судья без всяких предубеждений выписывает второй технический и удаляет кого-то из игроков или сразу обоих за обоюдное нарушение.

В случае с удалением Скотти Барнса в концовке матча «Торонто» и «Денвера» все тоже было не так просто.

В последние несколько минут матча Барнс реагировал практически на каждое решение Скотта Фостера, тот по мере сил избегал его, предупреждал, но, видать, накипело (тем более, что Фостер никогда не отличался хладнокровием). И когда Барнс после нарушения Якоба Пелтля на Аароне Гордона крикнул в сторону судьи: «Да ладно, братан, ты жульничаешь» – у судьи сдали нервы, он дал Скотти двойной технарь за «сомнения в квалификации судейской бригады» и отправил его восвояси.

Было ли это идеальное решение? Нет. Можно ли его объяснить? Вполне. Все зависит от того, какую сторону вы готовы принять изначально. Ведь по факту Барнс самовольно вмешался в эпизод, участником которого не являлся. Здесь по сценарию должны раздаться упреки, шум, пронзительный свист и слова о том, что он всего лишь защищал своего партнера по команде. Все так, и это нормальная человеческая реакция. А теперь представьте, что вы рефери и через каждые 30-40 секунд вы должны отмахиваться от назойливого Скотти Барнса, критикующего вашу компетенцию при любом удобном случае. Не стоит забывать, что судьи тоже люди, и человеческий фактор в их работе, так или иначе, но все равно будет присутствовать. Более того, его влияние будет лишь усиливаться в зависимости от тона публичной критики и количества оскорбительных постов в соцсетях.

У нас нет статистики, которая бы показывала, что в этом году судьи стали больше жестить с техническими. У нас нет статистики, но наверняка у многих есть субъективное ощущение, что в этом году баскетболисты ведут себя все более нетерпимо. И речь не только о двух признанных плаксах Дончиче и Леброне, которые подвергают сомнению вообще каждый эпизод, но и о людях сильно скромнее.

Один из рефери НБА Зак Зарба в интервью New York Times на вопрос «Следит ли он за реакцией соцсетей?» дал исчерпывающий ответ.

«Да, я читаю соцсети. Мне кажется это важно для того, чтобы быть вовлеченным в то, что происходит в лиге. Я не читаю то, что пишут обо мне, но мониторю все, что касается игроков и новостей клубов. Я и другие рефери – мы уделяем внимание соцсетям для того, чтобы понимать нюансы вроде того, есть ли у какого-то игрока конфликт с другим игроком».

Также Зарба рассказал, что за час до матча судейская бригада проводит встречу с главами служб безопасности обоих клубов, на которой они рассказывает о взаимоотношениях между игроками, командами. Все это необходимо знать, чтобы учитывать при приятии того или иного решения в ходе игры. Как видите, человеческий фактор вступает в силу еще до того как прозвучит стартовый свисток.

Акцент на человеческом факторе – вообще ноу-хау судейского корпуса. Они не только спешат сообщить о себе какую-нибудь курьезную личную подробность: например, Скотт Фостер крут в виндсерфинге. Но и постоянно берут на жалость. Как в легендарно нелепом обращении профсоюза после ошибки в матче «Селтикс» – «Лейкерс»: «Как и все остальные, судьи допускают ошибки. Одна из них имела место в конце матча «Селтикс» – «Лейкерс», и это мучительная ситуация для нас. Этот момент будет тяжелым бременем и вызовет бессонные ночи, поскольку мы стремимся быть лучшими судьями, какими только можем быть ».

Судьи признают ошибки и рассказывают о методах наказания

«Гарантирую, если судей начнут штрафовать за ошибочные свистки, то игра станет намного лучше», – это слова форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса.

И здесь еще один важный посыл, который формулируют многие другие игроки. Лига защищает судей, затыкает роль баскетболистам и тренерам штрафами, какие-то наказания арбитров вроде бы предусмотрены, но никто о них не знает, а методика взысканий и поощрений судей остается непрозрачной и, в целом, непонятной для всех. Единственный публичный аспект – это отчеты о последних двух минутах матчей, которые зачастую выглядят как насмешка: оказывается, что арбитры косячат в каждом владении, но, кроме самой констатации этого факта, ничего не происходит.

Монти Маккатчен провел 25 лет в качестве рефери НБА, отработал 169 матчей плей-офф и 16 игр финальных серий НБА до того, как в 2018 году уйти в отставку. И вот что он думает по этому поводу.

«Это правда, что судей не штрафуют за ошибочные решения, но судья может быть оштрафован за нарушение технического кодекса. Если он неправильно ввел мяч в игру или использовал грубую лексику. В этом сезоне уже были подобные случаи.

Вы ошибаетесь, если считаете, что судьи не следят за качеством исполнения работы. Так же, как спортсмен понимает, что мог бы сыграть в проигранном матче лучше, так и судья понимает, что мог отработать качественнее. А если не понимает, то всегда найдутся старшие коллеги, которые ему подскажут. Или подменят».

Судейская система НБА предполагает подобные процедуры. Существуют всего три степени в судейской иерархии: судья начального уровня, рефери и глава судейской группы. Слабое судейство вполне может привести к понижению в квалификации или отправке на годичную переаттестацию. Дистанция сезона тоже скорректирована таким образом, чтобы в решающих матчах минимизировать возможность ошибки. К началу плей-офф штат из 70 с лишним представителей судейского корпуса сокращается до 36 человек, работающих в первом раунде. Ко второму раунду этот показатель оседает до 28, 20 человек работают на финалах Конференций. И только 12 лучших допускаются до судейства в финале НБА. Судьям платят за раунд плей-офф, а не за конкретную игру. Так что, вопреки популярной теории заговора у судей нет никакого стимула затягивать серию ради увеличения зарплаты.

«Знаю, людям трудно в это поверить, но работа судьи не в том, чтобы намеренно удалять игроков и злоупотреблять своими полномочиями. Да, ошибки бывают, и мы понимаем, что это часть человеческой природы. Но в то же время мы делаем все, чтобы избегать их. Наша работа это постоянное обучение ради минимизации человеческого фактора. Стремление к тому, чтобы наши показатели соответствовали высоким стандартам лиги», – констатирует Маккатчен.

И это практически весь диалог, который мы слышим: Фред Ванвлит имеет возможность за относительно скромную сумму покрыть матом конкретного не симпатичного ему работника судейского корпуса, а лига в ответ лишь уверяет, что к арбитрам наказания, безусловно, применяются, поверьте на слово, все очень строго и продумано, но обнародовать что-либо мы не можем. Вряд ли кого-то удивляет, что напряжение накапливается.

Всегда непросто взглянуть на ситуацию с разных точек зрений, рискуешь прослыть слабохарактерным мямлей без собственной точки зрения. Но в данной ситуации нетрудно хотя бы допустить простую мысль о том, что для того чтобы судить лучших баскетболистов в мире, нужно предъявлять к себе практически те же требования, что и они предъявляют к себе.

Фото: REUTERS/Jerome Miron-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/Elsa, Michael Reaves, Dustin Satloff / Stringer, Doug Pensinger