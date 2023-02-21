Идеальный сюжет для 8 марта.

Если вас что-то возмущает и очень хочется тут же высказаться, всегда вспоминайте историю из далекой Алабамы.

Там одна дама почти соорудила на скорую руку крестовый поход, не разобравшись в обстоятельствах откровенно возмутительной истории: команда девочек-пятиклассниц добилась победы в турнире мальчиков, но по недоступной причине так и не получила ни награды, ни признания.

Потребовалась целая неделя и пристальное внимание общенациональных медиа для того, чтобы просто разъяснить протестующим ряд простых и понятных правил. Не везде обязательно нужно искать расовую дискриминацию, гендерное неравенство, ущемление прав по какому-либо другому признаку…

Говорили, что главное – не победа, а участие, но приз не дали даже за победу

Необязательно козырять знанием цитат классиков, чтобы понимать: когда дело касается коммуналки или квартирного вопроса, жди беды.

Вот и сюжет баскетбольной команды юниорок Гувера начал петлять уже в самом начале, когда оказалось, что пятиклассницы, отыгравшие первую половину сезона в женской лиге, больше не могут использовать залы школы Гувера для тренировок. Условием пролонгации действовавшей до этого договоренности стала заявка на участие и плата взносов в другую лигу – Hoover rec. И вот тут нюанс, эта лига – юношеская.

То есть изначально все выглядело так, будто девочек принуждают принять участие в юношеском турнире, платить за это деньги, и только при таких условиях им будет позволено пользоваться залом для тренировок. Родители девочек напряглись уже на этой стадии, но ради своих чад согласились на предложение, зато по окончании сезона предки буквально утопили местную администрацию в негодовании. Причина проста: девочки выиграли турнир среди юношей, но не получили ни звания чемпионок, ни кубка, ничего.

При этом детали еще возмутительнее: команда девочек вошла в плей-офф с 6-го места, в итоге обыграла всех в матчах на выбывание, только чтобы увидеть, как трофей отдают побежденным .

Мать одной из баскетболисток Джейми Мэшайек опубликовала на своей странице в свободной для доступа в Алабаме (но не в России) соцсети письмо, в котором начала с описания ситуации, а закончила тем, чем, наверное, не могла не закончить.

«Эти девочки играли вместе в течение 3 лет в женской лиге, представляющей Спейн-Парк. Все они – учащиеся 5-го класса школы Гувера. В середине сезона им сказали, что они не могут использовать спортивные залы для своих тренировок, если они не заплатят за участие в лиге Hoover rec. Им сказали, что их команда может остаться, если они поднимутся на еще один соревновательный уровень и будут играть с мальчиками 5-го класса. Все произошло в середине сезона, несмотря на это, они не отступились. Да, они проиграли в нескольких матчах с разницей в 1 очко. Но для них играть против мальчиков было настоящим вызовом. Вызовом, с которым они справились. Новые условия сплотили их, сделали лучшей командой.

При этом еще до начала чемпионата им сказали, что они могут участвовать в нем, но если они выиграют, им не позволят получить трофей. И тут у меня масса вопросов: «Что они сделали, чтобы к ним проявляли такое неуважение. Они сделали что-то, заслуживающее дисквалификации? Они не платили взносы? Разве они не участвовали в соревновании на уровень выше, чем предыдущее?» Вопросов и так много, но позвольте и мне задать один: «Все это потому, что они девочки?!?!» .

Эти пятиклассницы выкладывались на полную, оставляли на паркете все свои силы, в противостоянии с мальчиками. И все это только для того, чтобы им потом сказали: «Нет, нам жаль, но ваши результаты не в счет».

Так история, с самого начала не предполагавшая никаких трофеев – что само по себе, все-таки упущение – перешла в стадию разгрома администрации учебного заведения и закончилась тривиальным по нынешним меркам обобщением на тему того, что все мужчины в целом и каждый по отдельности – GOAT. И не в том смысле, в котором таковыми называют Джордана, Брайанта и прочих заслуженных игроков НБА.

Негодование почти переросло в скандал, пока не подоспела пояснительная бригада

Местные газеты, конечно же, не остались в стороне, и стали раскручивать эту тему.

Тут же всплыла статистика Института исследования политики в отношении женщин, согласно которой Алабама занимает последнее место в США в тех случаях, когда речь заходит об оценке роли женщин в категориях рабочей занятости, заработной платы, участия в политической жизни, прав, здоровья и благополучия.

Опубликованная на сайте института работа под названием «Женщины Юга» оценила положение женщин Алабамы на двойку или «D».

Отсылка к южной географии в названии социального исследования заставила встрепенуться борцов за равноправие. Они скопом припомнили и то, что Алабама была одним из самых лютых штатов в плане рабовладения, и «Кровавое воскресенье» 1965-го, когда полицейские атаковали демонстрантов, а под занавес с укором указали, что в ноябре 2022-го Алабама стала одним из четырех штатов (так же Вермонт, Орегон и Теннесси), проголосовавших за исключение из конституции потенциального наказания за рабство. Дескать, мы на всю страну показательно демонстрируем свое отношение к наследию тяжких времен, а у нас тут зарождается новая форма дискриминации, уже на гендерном уровне.

Всеобщий хай и гвалт принялся чадить уже на уровне городской администрации.

«В среду, 1 марта 2023 года, совет города Гувер, а также прилегающих к нему парков и приграничных территорий узнал об озабоченности населения, причиной которого стал недавний молодежный турнира по баскетболу. В настоящее время мы работаем над тем, чтобы должным образом отметить все команды, добившиеся успеха в этом турнире. Кроме того, мы подробно изучаем произошедшее, чтобы обеспечить надлежащее выполнение всех законов и порядков в будущем», – заявил глава городской администрации Аллан Райс.

Местные активисты уже предложили занимать очередь всем взрослым мужчинам, вовлеченным в этот скандал, с целью вымаливания прощения у каждой из представительниц юниорской команды.

Однако проведение сего занимательного действа пришлось отложить на неопределенный срок. Причиной послужило письмо пользователя по имени Джейсон Джордан, который опубликовал его на странице Джейми Мэшайек, той самой матери одной из пятиклассниц.

Вот что в нем сказано.

«Я много лет тренирую мальчиков и девочек в Гувере и могу заверить всех, что в данном случае не может быть и речи о какой-либо дискриминации девочек. Подобная практика существует уже много лет.

Прежде всего, снимаю шляпу перед этой командой за победу в чемпионате. К сожалению, они не смогли получить трофей, но похоже, что школа Гувера и администрация города собираются исправить ситуацию, воздав девочкам почести. То есть сделают то же самое, что было ранее сделано в отношении команды мальчиков.

Суть дела в следующем: поскольку у школы Гувера ограниченное пространство в тренажерном зале и высокий спрос на тренировочные помещения, разместить игроков всех команд и возрастов крайне сложно. Политика Гувера всегда заключалась в том, что если вы хотите использовать тренажерный зал или зал для тренировок, вы должны участвовать в лиге Hoovers rec. Эта лига устроена по принципу OTM (Over The Mountain), который подразумевает игру команд одного возраста против команд на две возрастные категории старше. В данном, конкретном случае, девочки учатся в 5-м классе, значит, им нужно было бы играть против девочек из 7-го класса. Но в Hoovers rec, в принципе, нет категории для девочек 7-го класса, поэтому им пришлось играть против мальчиков 5-го класса.

В прошлом и я уверен, что и в данном случае лига заранее предупреждала тренеров о том, что их команда может пропустить турнир или играть, но не получить трофей. За 15 с лишним лет тренерской работы я ни разу не видел, чтобы выигрывала подобная команда. Обычно это были команды старшего возраста. Так что поздравляю этих девушек и тренеров с победой в чемпионате. Есть у них трофей или нет, в любом случае они чемпионы».

Финал последовал незамедлительно.

Вчера все-таки появилась новость, что девчонки из Гувера получили скандальный трофей. Награждение состоялось в Сити-Холле в рамках закрытой – по просьбе команды – церемонии.

А глава городской администрации Аллан Райс окончательно прояснил картину.

«Суть в том, что один родитель не понял правил, но поспешил выйти в интернет, чтобы выразить свое негодование. Дело в том, что эти девочки считаются «элитной» командой, так как их собрали на основе их баскетбольных умений, тогда как в этой лиге не только выступают все желающие, но и талантливые игроки распределены между всеми коллективами . Обычно «элитные» команды играют друг с другом, но мы их допускаем для участия в подобных турнирах, если им не хватает практики и дополнительных игр. Им всегда объясняют, что они имеют возможность участвовать, но при этом они не являются частью лиги, поэтому они не становятся чемпионами официально. И все команды принимают такие условия. Тренеры прекрасно знали об этом».

Итоги неутешительные. Райс их тоже огласил.

«Такая практика существовала на протяжении 15 лет и применялась безотносительно пола игроков команды. В этом году в таких же условиях не получила награду команда юношей, за которую выступают сыновья одного из членов городского совета. Скорее всего, город будет вынужден в дальнейшем запретить «элитным» командам соревноваться с обычными командами» .

Кто виноват и что делать?

Персонально я предоставил бы отвечать на эти и многие другие вопросы школьной и городской администрации Гувера.

Однако, даже исходя из имеющихся фактов, ясно, что имели место недопонимание, либо плохая осведомленность конкретной дамы – Джейми Мэшайек. Она вполне могли ориентироваться исключительно на желание своих детей играть в баскетбол, и только потом, когда те же самые дети спросили – а где наш трофей? – тогда обрушиваться на всех и вся с праведным гневом.

Администрация школы тоже, скорее всего, предоставила всю информацию, но сделала это не слишком доступно. Все-таки отказываться от взносов с целой школьной команды, у которой минимальные шансы на победу – не комильфо.

Ну, а все, что набухло вокруг истории по ходу развития событий – не что иное, как современная реальность, которая вваливается к нам в дом с экранов смартфонов, ноутбуков, телевизоров и все того, без чего мы уже не мыслим своей жизни. Тем, у кого получается, я бы вручал кубок, названный в честь команды юниорок из школы Гувера.

Фото: facebook/CityofHoover