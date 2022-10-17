Рекордная сделка в НБА: $4 млрд за «Финикс» от бывшего баскетболиста-ипотечника

Мэтт Ишбия – везунчик.

НБА – лига, в которой постоянно бьют рекорды. И речь не о результативности Дончича, не о трипл-даблах Йокича, не о возрасте Леброна.

Лига еще и постоянно обновляет финансовые рекорды – как свои, так и общеспортивные. Каждый год в новостях: «рекордно высокая зарплата» и «самый большой максимальный контракт в истории». Самая крупная годовая выручка. Самые дорогие билеты на финал. Рекордный контракт со спонсорами и партнерами (например, многомиллиардный телеконтракт: заключен в 2016-м – ждем новый рекорд в 2025-м). Наивысшая стоимость клуба по версии Forbes или Sportico.

Да, последнее тоже обновляется ежегодно, стабильно как часы, даже регулярнее зарплат и потолков. Менее 10 лет назад самые дорогие клубы НБА – «Никс» и «Лейкерс» – оценивались в $1,4 млрд. Пять лет назад – уже 4 млрд. Сейчас – 6, причем их впервые обогнал третий клуб, потому что «Уорриорз» оцениваются уже в $7 млрд!

И на эту оценку, конечно, влияет и финансовое благополучие лиги, и рост рейтингов, но больше всего – спрос. Он намного превышает предложение. И когда редкая продажа клуба все-таки происходит, она превышает прогнозы экспертов, а значит, ценник на другие клубы тоже растет.

Один из таких случаев – рекордная сделка по продаже «Финикса», о которой объявили на этой неделе. Команда из Аризоны меняет владельца и оценивается в $4 млрд: в полтора раза дороже, чем считает Forbes!

$4 млрд за клуб – рекорд, но не совсем

Даже в официальном пресс-релизе передача «Санз» от Роберта Сарвера к новому владельцу Мэту Ишбии названа «крупнейшей сделкой в истории НБА».

Это действительно так – с определенной точки зрения.

Ишбия покупает не только «Финикс Санз», но и команду женской НБА «Меркьюри». $4 млрд – их суммарная стоимость, но клубы WNBA оцениваются всего в 10-15 млн, а продаются даже дешевле (по слухам, «Лас-Вегас» купили всего за миллион).

И даже если завысить ценник «Меркьюри» в 50 раз до полумиллиарда, сделка по «Санз» все равно будет казаться рекордной.

Больше всего за клуб НБА заплатил Джо Цай в 2019-м – 3,3 млрд, но в ту сделку входил еще и «Барклайз-Центр». Без стадиона «Бруклин» оценили в 2,35 млрд, и именно это стало новым рекордом. Предыдущие лидеры – «Хьюстон» за 2,2 млрд в 2017-м и «Клипперс» за 2 млрд в 2014-м.

Тем не менее, Ишбия заплатит совсем не 4 млрд. Он покупает только контрольный пакет акций – «более 50%», как сказано в заявлении, то есть, скорее всего, 50% + 1 акцию. Получается, траты Мэта (и его брата Джастина) будут немного выше 2 млрд.

А прежний владелец получит еще меньше – Роберт Сарвер руководил командой, но поскольку акции были распылены между миноритарными владельцами, ему для контроля хватало 30-40%. Ишбия покупает акции Сарвера и некоторые доли миноратариев, чтобы получить де-юре контрольный пакет.

И все равно оценка клуба в 4 млрд при продаже, пускай только половина из них – фактические выплаты, огромна. Вот где она располагается:

• Тодд Боули купил «Челси» за 5,3 млрд долларов, но только 60% этой суммы – акции, остальное – гарантированные инвестиции в развитие клуба.

• В августе продавали «Денвер Бронкос» – за 4,65 млрд, а ведь клубы НФЛ всегда были значительно дороже НБА (самый дешевый футбольный оценивается в 3 млрд, самый дешевый баскетбольный – «Новый Орлеан» – в 1,6).

• Бейсбольные «Метс» продали в 2020-м за 2,475 млрд, и в эту сумму входил стадион, за 2 млрд в далеком уже 2012-м ушли «Доджерс» (вторая после «Янкиз» франшиза МЛБ по финансовой оценке).

• Наконец, еще одна сделка, в которой чей-то счет пополнился на 2 млрд – продажа «Каролины Пантерс» из НФЛ за 2,275 млрд в 2018-м.

• В НХЛ таких дорогих клубов нет. Рекорд – «Торонто» в 2012-м, вот только новые владельцы купили за 1,32 млрд 80% холдинга, который владеет не только «Мэйпл Лифс», но и «Рэпторс», командой по канадскому футболу, командой по европейскому футболу, а также ареной.

Цай в 2019-м заплатил больше, чем Ишбия сейчас, но и получил бóльшую долю. Тогда можно ли считать, что эта сделка по «Финиксу» – рекордная оценка клуба НБА при продаже не 100%-ной доли? Тоже нет: в прошлом году совладелец «Лейкерс» Филип Аншутц продавал свои 27%, и при этом клуб оценивался в 5 млрд.

То есть рекорд Ишбии-«Санз» – самая высокая оценка клуба НБА при продаже контрольного пакета акций.

Вот таким сложным будет формальное определение рекорда, когда «Финикс» продадут. Все верно, несмотря на новости и пресс-релизы, клуб еще не сменил владельца. Даже когда утрясут все финансовые и юридические нюансы, перед продажей совет директоров НБА должен будет проверить нового владельца и утвердить сделку.

И, учитывая атмосферу, в которой продажа «Финикса» стала возможной, «бэкграуд-чек» Мэта Ишбии будет тщательный.

Что не так с бывшим владельцем?

Если вы не следили за этой историей, вот подробное описание в двух текстах:

Резюмируем:

В ноябре 2021-го на ESPN вышел текст-расследование, в котором Роберта Сарвера обвинили в неподобающем поведении в роли руководителя команды. Тут и сквернословие на расовой почве, и сексизм, и вообще создание крайне токсичной обстановки в клубе. Ну и стандартные, пускай и легальные заскоки не очень умелых руководителей: вмешательство в баскетбольный менеджмент, неразумная экономия, как следствие – 10 лет без плей-офф.

Сарвер отнекивался от обвинений в расизме и женоненавистничестве, но лига запустила собственное расследование, в течение полугода опросила бывших и действующих работников «Финикса» и к началу нового сезона выкатила наказание для Роберта – отстранение на год от клуба.

Формально – временное; в реальности это означало необходимость продажи клуба. Вообще у правления НБА (а НБА – это ассоциация 30 клубов, а не какая-то вышестоящая над командами структура и не независимый организатор соревнований) есть полномочия вообще выгнать одного из своих членов за нарушение устава лиги, и у Сарвера набралось эпизодов, под которые можно «найти статью». Но, естественно, другие владельцы не хотят создавать прецедент – ведь потом так же могут выдавить и их. И если даже Дональду Стерлингу разрешили продать клуб и получить пару миллиардов, а не просто отобрали, то и Сарвера выгнали «мягко».

Для самого Сарвера такое добровольное изгнание – не самый выгодный вариант: если бы его заставили продать команду, а он пошел бы в суд, то мог сэкономить на налогах. Но кошелек Роберта жалеть все равно не стоит: он покупал долю в «Финиксе» за 400 млн, потом продавал миноритарные пакеты, а сейчас за остаток получит минимум 1,2 млрд.

Почему «Финикс», который даже не был чемпионом НБА, продают так дорого?

Для нас 1,2 млрд, 4 млрд, 2 млрд, 2,7 млрд – суммы одного порядка. И все же как будто странно, почему «Финикс» вроде как стоит 4 млрд, а вот «Манчестер Юнайтед» тот же Форбс оценивает в 4,6 млрд.

Да, «МЮ» давно ничего не выигрывал, но «Финикс»-то не выигрывал вообще никогда: три проигранных финала (1976, 1993, 2021), ноль титулов, а в эпоху Сарвера чаще пропускал плей-офф, чем играл там, и только в 2020-е ситуация начала исправляться.

Но оценка и реальная стоимость – совсем разные вещи. Да, суть первого – в прогнозе, но он строится на базе многих экономических показателей, в то время как на цену спортивного клуба часто влияет только один фактор – сколько за него готовы заплатить.

Тот же «МЮ» Глейзеры планируют продать совсем не за 4,6 млрд, а за 6-7. Потому что клуб – штучный товар, продается очень редко.

За последние 5 лет владение спортивным клубом в США становится все более привлекательным делом для супербогачей, но мы увидели совсем немного сделок: две в НФЛ, три в МЛБ, столько же – в НХЛ, но там ценник намного ниже. И в НБА «Финикс» – тоже лишь третий случай за этот срок (кроме «Бруклина» это еще «Юта» за 1,66 млрд в 2021-м). Четвертый пока под вопросом.

Пик продаж в НБА пришелся на 2010-2015 – началось все как раз с Прохорова в «Нетс», затем еще 10 клубов сменили владельца, но каждый стоил не более полумиллиарда – в том числе и «Уорриорз».

Но в 2014-м громыхнул скандал со Стерлингом, появился Стив Балмер с предложением в 2 млрд – и клубы стали резко дорожать. Да, на переоценку повлияла и новая экономика НБА, ведь до локаута-2011 очень многие клубы теряли деньги. Например, «Новый Орлеан» у прежнего владельца выкупала сама НБА – считайте, 29 других клубов вскладчину – и долго не могла найти покупателя (а также блокировала обмен Криса Пола в «Лейкерс», потому что сама управляла командой в тот момент).

И на цену «Финикса» влияет не только роскошный статус клуба как редкого актива. В последние годы НБА – очень доходный бизнес, выручка того же «Финикса» ежегодно превышает 200 млн при операционной прибыли в 30-50 млн в обычные годы (были в плюсе даже в пандемию). А впереди у лиги, как уже говорилось, новый телеконтракт – предыдущий увеличил доходы лиги и клубов почти в полтора раза.

Благодаря системе распределения доходов между клубами зарабатывают все: самый дешевый «Новый Орлеан» имеет похожие с 4-миллиардным «Финиксом» показатели прибыльности, ничего не выигрывающий беззвездный «Сакраменто» находится на одном уровне с «Милуоки».

У «Финикса» есть преимущество перед многими командами: во-первых, это привлекательный рынок. Не совсем магнит для игроков, как Лос-Анджелес или Нью-Йорк, но теплый климат, крупный город, близость к той же Калифорнии.

Во-вторых, на цену продажи влияло и текущее состояние команды. Полтора года назад «Санз» играли в финале НБА. За них выступает один из лучших баскетболистов лиги Девин Букер. Основа клуба – такие же молодые, но уже выходящие на пик игроки Микэл Бриджес, Деандре Эйтон, Кэмерон Джонсон, а Крис Пол, хоть и будет зарабатывать по 30 млн в год еще до 2025-го, имеет лишь частично гарантированный контракт – так что и для спортивных достижений клуб оказывается в хорошем положении как с точки зрения талантов, так и с точки зрения потолка зарплат.

И все-таки вряд ли новый владелец платит миллиарды ради спортивных достижений.

Зачем вообще покупают клубы НБА?

В далекие времена клуб НБА был единственным бизнесом владельца. С тех пор остается убеждение, что ребята вроде Балмера покупают себе клубу как игрушку – воплотить идеи из компьютерных баскетбольных игр в реальной жизни.

На самом деле, это уже давно не так.

Клуб НБА – генератор прибыли : ведь доходы НБА пополам делятся между игроками и владельцами. Да, когда у тебя такой налог на роскошь, как у тех же «Клипперс» Балмера сейчас, можно и не получать никакой прибыли – но, следуя примеру «Голден Стэйт», благодаря обладанию баскетбольным клубом Балмер получил право построить арену, которая будет генерировать еще больше дохода независимо от баскетбольных игр.

Клуб НБА – дорожающий актив. Возможно, когда-то стремительный рост замедлится, остановится, даже начнут дешеветь команды. Но такое прогнозировали, еще когда Прохоров покупал «Бруклин» и арену за целый миллиард. А он в итоге продал в три с половиной раза дороже.

Но главное для американских мультимиллиардеров даже не доходность клуба и не перспектива перепродажи акций. Спортивные клубы помогают им не только зарабатывать, но и экономить сотни миллионов. На налогах.

Это для нас, глупеньких, клуб НБА приносит прибыль и дорожает. А для умных покупателей таких клубов это убыточный бизнес. Новый владелец покупает актив за несколько миллиардов, а как же амортизационный износ? Налоговое законодательство США позволяет расписать сумму покупки как убыток будущих лет – а также полученный за это налоговый вычет перенести и на другие источники доходов. И миллиардный доход того же Балмера в итоге облагается по ставке в три-четыре раза ниже, чем ставка налога для игрока НБА.

Короче, богач тратится на клуб, говорит, что у него из-за этого оттока наличности появились миллиардные убытки – «суммирует» их с прибылью основного бизнеса и платит меньше подоходного налога. Профит.

Кстати, а кто этот новый везунчик-владелец «Финикса» Мэт Ишбия?

Мэт Ишбия будет самым молодым владельцем в НБА – ему 42, он родом из Детройта, у него одна из крупнейших ипотечных компаний в Америке, а состояние оценивается в 5,1 млрд.

Но не просто так Билл Симмонс в подкасте предлагал Ишбию в качестве потенциального покупателя. Да, скорее всего, у Билла был инсайд, но Мэт не чужой человек для баскетбола.

Майкл Джордан теперь не единственный основной владелец команды НБА, сам игравший в баскетбол! Мэт Ишбия – тоже экс-баскетболист, причем даже чемпион NCAA, как Майк!

Правда, если Джордан – один из величайших спортсменов в истории, то у Мэта карьера игрока закончилась очень быстро. Он провел три сезона в баскетбольной команде университета Мичиган Стэйт – alma mater Мэджика Джонсона и Дрэймонда Грина. Ишбии удалось повторить достижение Мэджика (1979), не покорившееся Дрэймонду (2011, проигрыш в финале) – стать чемпионом в студенческом баскетболе. Именно Мэт с мячом в руках ждал чемпионскую сирену в Мартовском безумии-2000.

В команде легендарного тренера Тома Иззо наш Мэт за три года провел на паркете… 115 минут в сумме. Нарезка его хайлайтов выглядит так:

Как 175-сантиметровый разыгрывающий вообще попал в команду? Количество спортивных стипендий в университетах ограничено. Остальные места в заявке на сезон заполняют «уок-оны» (walk-on) – студенты, которых не рекрутировали как спортсменов, они учатся на общих основаниях и просто умеют играть в баскетбол и отобрались в команду. Там, кстати, был Скотти Пиппен.

Мэт, конечно, спокойно обходился без стипендии – его отец Джефф не был миллиардером, но у него успешная юридическая практика, а заодно и дополнительный ипотечный бизнес. А еще он был «бустером» университета Мичиган Стэйт – то есть активным жертвователем.

После выпуска в 2002-м Ишбия-младший сначала хотел остаться в баскетболе – Том Иззо даже взял его себе в помощники. И все же через год Мэт оставил этот славный путь и сошел на другой – в отцовский ипотечный бизнес . Но не забывал принципы баскетбола даже там. Вплоть до того, что выпустил книгу «Игра в корпоративное нападение», а Иззо написал к ней вступление.

В ипотечном кредитовании Ишбия добился еще больших успехов, чем в студенческом баскетболе. Отец, все еще практикующий юрист, по сути отдал второй бизнес сыну. К 2013-му Мэт официально стал президентом United Wholesale Mortgage.

Бизнес продолжал стремительно расти, UWM стала второй по величине ипотечной компанией в США, а главный скачок благосостояния Ишбии случился в 2021-м. UWM выходила на биржу и открылась на Нью-Йоркской фондовой биржей с рекордной первичной оценкой компании в 16 млрд.

Такую высокую оценку обеспечило слияние со СПАК-компанией перед выходом на биржу. Тут самое интересное – это очередная связь Ишбии с баскетболом: эту спецкомпанию организовал Алек Горс, брат Тома Горса, владельца «Детройт Пистонс». А через полгода «Пистонс» заключили спонсорский контракт с UWM, и нашивка компании второй сезон красуется на майках «Детройта».

(забавное совпадение – в тот же момент Том Горс купил у Сарвера фарм-клуб «Финикса» «Норзерн Аризона Санз» и перевез его из Аризоны в Мичиган)

Кстати, нашивка – еще одна причина, по которой сделка по приобретению «Финикса» может быть отложена. Вряд ли Ишбии позволят одновременно владеть одной командой НБА и рекламироваться на форме другой. Он все-таки не Майкл Джордан.

Посмотрим, как именно договорятся Ишбия и Горс, два выпускника Мичиган Стэйт.

А вот с каким выпускником Мичиган Стэйт новому боссу «Санз» никогда не договориться, так это с владельцем «Кливленд Кавальерс» Дэном Гилбертом.

Помните, мы говорили, что UWC – вторая по величине ипотечная компания в США? Так вот Rocket Mortgage Гилберта – первая, и они с Ишбией люто ненавидят друг друга. Тут вражда и на корпоративном уровне – Мэт, к примеру, запретил своей компании работать с брокерами, сотрудничающими с Rocket Mortgage – и на личном. Когда в начале 2022-го Ишбия пожертвовал рекордные 32 миллиона университету, Гилберт сразу перебил это контрактом на эксклюзивное спонсорство баскетбольной команды Мичиган Стэйт.

Может ли такое меряние кошельками и амбициями привести к финалу «Финикс» – «Кливленд»? Почему бы и нет, тем более что обе команды уже молоды и находятся в топе своих конференций. В истории НБА уже были противостояния игроков, тренеров и даже генменеджеров в финальных сериях, а вот на уровне владельцев-ипотечников нам такого явно не хватало.

Фото: REUTERS/Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports; East NewsAssociated Press/East News; Gettyimages.ru/Christian Petersen; Javier Rojas/ZUMAPRESS.com; Amazon