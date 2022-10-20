Безумный рекорд в НБА: игрок сменил 13 команд за 12 лет. Да-да, все именно так!

Иш Смит – главный путешественник.

В сегодняшнем матче «Денвера» и «Юты» произошло что-то очень нестандартное. Нет, не то, что двукратный MVP Никола Йокич в первой игре сезона уступил 102:123 команде, которая распродала летом всех лидеров и рассматривается как главный фаворит на последнее место в НБА.

5 минут в этом матче сыграл Иш Смит – и теперь он единоличный обладатель рекорда по числу команд, за которые он выходил на паркет НБА: 13 штук!

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Чьи же рекорды Иш в прошлом сезоне повторил, а в этом – побил? Четыре человека, которые выступали примерно в одно и то же время, имеют по 12 клубов НБА в резюме.

Чаки Браун был частью чемпионского «Хьюстона»-1995 и даже провел все 82 игры в старте в следующем году, но до перехода в «Рокетс» играл за «Кливленд», «Лейкерс», «Нетс» и «Даллас», а затем отправился в обменном пакете за Чарльза Баркли в «Финикс», и сразу дальше – «Милуоки», «Атланта», «Шарлотт», «Сан-Антонио», снова «Шарлотт», «Голден Стэйт», снова «Кливленд» и, наконец, то самое «Сакраменто»-2002. Правда, в серии против ЛАЛ Чаки не выходил на паркет – и завершил карьеру с рекордом.

Браун также подписывал перед сезоном-1994/95 контракт с «Майами» перед тем, как получить шанс всей жизни (10-дневный контракт с «Хьюстоном», который превратился в полноценный), но не пробился в состав. Так что он, как и Иш, числился в составе 13 клубов.

Тони Массенбург пока не отсает от Иша Смита по такой статистике: он сыграл за клубы из 13 разных городов. Да, между началом и завершением карьеры в «Сан-Антонио» разместилось 11 других клубов («Хорнетс», «Селтикс», «Уорриорз», «Клипперс», «Рэпторс», «Сиксерз», «Нетс», «Гриззлиз», «Рокетс», «Джаз» и «Кингз»), но в одном из этих клубов он застал переезд: «Гриззлиз» из Ванкувера отправились в Мемфис. Это единственная команда, за которую бигмен провел больше 100 матчей (229, 99 в старте), а за четыре он отыграл не более 10.

В Джиме Джексоне, когда он играл в «Далласе» с Джейсоном Киддом и Джамалом Мэшберном, видели восходящую звезду. Но после «Мэвз» были «Нью-Джерси», «Филадельфия», «Голден Стэйт», «Портленд», «Атланта», «Кливленд», «Майами», «Сакраменто», «Хьюстон», «Финикс» и «Лейкерс», а также «Новый Орлеан», куда Джим после обмена отказался приезжать и добился другого обмена спустя 1 месяц забастовки и 0 игр в активной заявке.

Джо Смит вообще когда-то был первым номером драфта. «Голден Стэйт» предлагал ему продление контракта на 80 млн – Смит отказался, был обменян в «Филадельфию», а дальше в «Миннесоте», «Детройте», «Милуоки», «Денвере», «Чикаго», «Кливленде», «Оклахоме», «Атланте», «Нью-Джерси» и «Лейкерс» в сумме заработал лишь 53 млн. Мог больше – но его сговор с «Миннесотой» в 2000 году раскрыла лига, всех дисквалифицировала, контракт на 86 млн аннулировала. Этой историей Джо теперь и известен больше всего.

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До этого квартета рекорд держал Лен Чеппелл – 8 клубов с 1962 по 1971. А ведь в те годы было намного меньше команд! Чеппел отыграл за 47% возможных команд, что опережает даже Иша Смита (43%). Но в относительном измерении это не лучший результат. В половине от возможных команд сыграли Фил Роллинз (4 из 8 в 1958-1961, все верно: за три сезона!) и Дэйв Гэмби (7 из 14 в 1958-1970). Гэмби, что интересно, 7 лет провел в одной команде, зато другие 5 сезонов постоянно менял клубы. И это в эпоху, когда института свободных агентов в НБА не существовало! Гэмби трижды выбирали на драфте расширения новые клубы, дважды обменяли, дважды банально продали.

А вот обменивали за карьеру чаще всего снова игрока из 90-х – Билли Оуэнс попадал в обмены 8 раз. Самый известный – обмен его на Митча Ричмонда и довески между «Голден Стэйт» и «Сакраменто» вскоре после драфта-1991.

Среди членов Зала славы больше всего команд НБА поменяли Боб Макаду, Эдриан Дэнтли и Мозес Мэлоун – по 7. У Мозеса также два клуба в АБА. Впрочем, в Зал славы обязательно войдет и Винс Картер, у которого было 8 мест работы в НБА.

Кто может оспорить первенство Иша? У Джеффа Грина и Гарретта Темпла по 11 клубов в карьере. У пока находящегося без команды Ди Джея Огастина – столько же, по 10 у Тревора Аризы, Айзейи Томаса и игрока БК «Самара» Джеймса Энниса (он самый молодой в этой группе, всего 32). В 10-ю подписался Джеймс Джонсон, но пока за «Индиану» не сыграл. На 9 клубах пока остановились Рэджон Рондо, Грег Монро, Уэйн Эллингтон. А для 27-летнего Ноа Вонле «Бостон» – уже восьмая команда.

Но и Ишу есть, куда стремиться. Да, 13 клубов – рекорд, но это если считать выход на паркет.

Энтони Толливер сыграл за 11 команд, причем в три из них даже возвращался. Но форм разных клубов он примерял больше 11, и маршрут его путешествий длиннее, чем у Иша:

Майами (Летняя лига)

Кливленд (отчислен до сезона)

Нью-Джерси (Летняя лига)

Сан-Антонио

Новый Орлеан (не сыграл ни разу за 10 дней контракта, позднее подписался в Летнюю лигу)

снова Майами (отчислен до сезона)

Портленд

Голден Стэйт

Миннесота

Атланта

Шарлотт

Финикс

Детройт

Сакраменто

снова Миннесота

снова Портленд

снова Сакраменто

Мемфис

Филадельфия

Новый Орлеан (заболел ковидом и 10-дневный контракт разорвали)

«У самурая нет цели, только путь» (с).

Фото: East News/AP Photo/Rick Bowmer, DOUG COLLIER / AFP, CRAIG LASSIG / AFP FILES / AFP; globallookpress.com/Wang Ying/Xinhua