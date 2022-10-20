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Безумный рекорд в НБА: игрок сменил 13 команд за 12 лет. Да-да, все именно так!

Голден Стэйт Голден Стэйт
Вашингтон Вашингтон
Финикс Финикс
Денвер Денвер
Филадельфия Филадельфия
Милуоки Милуоки
Джо Смит
Мемфис Мемфис
Шарлотт Шарлотт
Детройт Детройт
Иш Смит Иш Смит
Новый Орлеан Новый Орлеан
Орландо Орландо
Энтони Толливер Энтони Толливер
Оклахома-Сити Оклахома-Сити
Хьюстон Хьюстон
Тони Массенбург
Баскетбол Баскетбол

Иш Смит – главный путешественник.

В сегодняшнем матче «Денвера» и «Юты» произошло что-то очень нестандартное. Нет, не то, что двукратный MVP Никола Йокич в первой игре сезона уступил 102:123 команде, которая распродала летом всех лидеров и рассматривается как главный фаворит на последнее место в НБА.

5 минут в этом матче сыграл Иш Смит – и теперь он единоличный обладатель рекорда по числу команд, за которые он выходил на паркет НБА: 13 штук!

* * *

Чьи же рекорды Иш в прошлом сезоне повторил, а в этом – побил? Четыре человека, которые выступали примерно в одно и то же время, имеют по 12 клубов НБА в резюме.

Чаки Браун был частью чемпионского «Хьюстона»-1995 и даже провел все 82 игры в старте в следующем году, но до перехода в «Рокетс» играл за «Кливленд», «Лейкерс», «Нетс» и «Даллас», а затем отправился в обменном пакете за Чарльза Баркли в «Финикс», и сразу дальше – «Милуоки», «Атланта», «Шарлотт», «Сан-Антонио», снова «Шарлотт», «Голден Стэйт», снова «Кливленд» и, наконец, то самое «Сакраменто»-2002. Правда, в серии против ЛАЛ Чаки не выходил на паркет – и завершил карьеру с рекордом.

Браун также подписывал перед сезоном-1994/95 контракт с «Майами» перед тем, как получить шанс всей жизни (10-дневный контракт с «Хьюстоном», который превратился в полноценный), но не пробился в состав. Так что он, как и Иш, числился в составе 13 клубов.

Тони Массенбург пока не отсает от Иша Смита по такой статистике: он сыграл за клубы из 13 разных городов. Да, между началом и завершением карьеры в «Сан-Антонио» разместилось 11 других клубов («Хорнетс», «Селтикс», «Уорриорз», «Клипперс», «Рэпторс», «Сиксерз», «Нетс», «Гриззлиз», «Рокетс», «Джаз» и «Кингз»), но в одном из этих клубов он застал переезд: «Гриззлиз» из Ванкувера отправились в Мемфис. Это единственная команда, за которую бигмен провел больше 100 матчей (229, 99 в старте), а за четыре он отыграл не более 10.

В Джиме Джексоне, когда он играл в «Далласе» с Джейсоном Киддом и Джамалом Мэшберном, видели восходящую звезду. Но после «Мэвз» были «Нью-Джерси», «Филадельфия», «Голден Стэйт», «Портленд», «Атланта», «Кливленд», «Майами», «Сакраменто», «Хьюстон», «Финикс» и «Лейкерс», а также «Новый Орлеан», куда Джим после обмена отказался приезжать и добился другого обмена спустя 1 месяц забастовки и 0 игр в активной заявке.

Джо Смит вообще когда-то был первым номером драфта. «Голден Стэйт» предлагал ему продление контракта на 80 млн – Смит отказался, был обменян в «Филадельфию», а дальше в «Миннесоте», «Детройте», «Милуоки», «Денвере», «Чикаго», «Кливленде», «Оклахоме», «Атланте», «Нью-Джерси» и «Лейкерс» в сумме заработал лишь 53 млн. Мог больше – но его сговор с «Миннесотой» в 2000 году раскрыла лига, всех дисквалифицировала, контракт на 86 млн аннулировала. Этой историей Джо теперь и известен больше всего.

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До этого квартета рекорд держал Лен Чеппелл – 8 клубов с 1962 по 1971. А ведь в те годы было намного меньше команд! Чеппел отыграл за 47% возможных команд, что опережает даже Иша Смита (43%). Но в относительном измерении это не лучший результат. В половине от возможных команд сыграли Фил Роллинз (4 из 8 в 1958-1961, все верно: за три сезона!) и Дэйв Гэмби (7 из 14 в 1958-1970). Гэмби, что интересно, 7 лет провел в одной команде, зато другие 5 сезонов постоянно менял клубы. И это в эпоху, когда института свободных агентов в НБА не существовало! Гэмби трижды выбирали на драфте расширения новые клубы, дважды обменяли, дважды банально продали.

А вот обменивали за карьеру чаще всего снова игрока из 90-х – Билли Оуэнс попадал в обмены 8 раз. Самый известный – обмен его на Митча Ричмонда и довески между «Голден Стэйт» и «Сакраменто» вскоре после драфта-1991.

Среди членов Зала славы больше всего команд НБА поменяли Боб Макаду, Эдриан Дэнтли и Мозес Мэлоун – по 7. У Мозеса также два клуба в АБА. Впрочем, в Зал славы обязательно войдет и Винс Картер, у которого было 8 мест работы в НБА.

Кто может оспорить первенство Иша? У Джеффа Грина и Гарретта Темпла по 11 клубов в карьере. У пока находящегося без команды Ди Джея Огастина – столько же, по 10 у Тревора Аризы, Айзейи Томаса и игрока БК «Самара» Джеймса Энниса (он самый молодой в этой группе, всего 32). В 10-ю подписался Джеймс Джонсон, но пока за «Индиану» не сыграл. На 9 клубах пока остановились Рэджон Рондо, Грег Монро, Уэйн Эллингтон. А для 27-летнего Ноа Вонле «Бостон» – уже восьмая команда.

Но и Ишу есть, куда стремиться. Да, 13 клубов – рекорд, но это если считать выход на паркет.

Энтони Толливер сыграл за 11 команд, причем в три из них даже возвращался. Но форм разных клубов он примерял больше 11, и маршрут его путешествий длиннее, чем у Иша:

  • Майами (Летняя лига)
  • Кливленд (отчислен до сезона)
  • Нью-Джерси (Летняя лига)
  • Сан-Антонио
  • Новый Орлеан (не сыграл ни разу за 10 дней контракта, позднее подписался в Летнюю лигу)
  • снова Майами (отчислен до сезона)
  • Портленд
  • Голден Стэйт
  • Миннесота
  • Атланта
  • Шарлотт
  • Финикс
  • Детройт
  • Сакраменто
  • снова Миннесота
  • снова Портленд
  • снова Сакраменто
  • Мемфис
  • Филадельфия
  • Новый Орлеан (заболел ковидом и 10-дневный контракт разорвали)

«У самурая нет цели, только путь» (с).

Фото: East News/AP Photo/Rick Bowmer, DOUG COLLIER / AFP, CRAIG LASSIG / AFP FILES / AFP; globallookpress.com/Wang Ying/Xinhua

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