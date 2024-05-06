Откуда в комментах Спортса появилась великая традиция «простыней» о «плазмах» и НБА

Если вы случайно заглянули в игровые ветки НБА, то могли удивиться, обнаружив там в числе самых заплюсованных подобные комментарии.

Здесь они называются «простынями». И их присутствие никак не объясняется. Так же, как и жесткая необходимость их плюсовать.

Потому что дополнительные объяснения и не требуются.

«Простыни», подобные этой, появляются практически каждый день во время матчей плей-офф. И эта традиция существует на Спортсе уже 8 лет.

Как же все это зародилось?

Тут сошлись два значимых фактора.

Во-первых, в комментариях под игровыми ветками всегда было принято сочинять пространные фанфики о баскетбольных героях. Например, в свое время широкий успех имела серия постов про рыбалку.

Например, как вот такие в исполнении пользователя xjapan.

Весь баскетбольный раздел с интересом следил за тем, насколько продуктивно суперзвезды НБА, вылетевшие из плей-офф, орудуют с рыболовными снастями. Нигде связь позора в плей-офф с последующей рыбалкой не воплощалась в столь запоминающемся виде.

Во-вторых, практически одновременно не менее широкую известность в комментариях приобрел пользователь Эдвард XVII , который делился своими эмоциями от приобщения к большому спорту. Получалось у него, правда, не совсем однозначно: он, конечно, рассказывал о своем уникальном опыте, но при этом ярко подсвечивал подробности собственной жизни.

Вот как это видели другие:

В частности, еще с 2014 года Эдвард XVII настойчиво вставлял во все свои комментарии навязчивые упоминания о «плазме», которая позволяет ему смотреть спорт в более комфортном разрешении, чем это делают все остальные.

«Плазма» стала легендой задолго до появления жанра.

Именно Эдвард XVII и написал, так сказать, «нулевой комментарий», заложивший основы для традиции. Причем сделал он это не на баскетбольной ветке, а под текстом Виталия Суворова о «Ливерпуле» .

Случилось это в 2016 году. Сейчас «простыни» плюсуют, но тогда реплика Эдварда стала самой заминусованной.

И вот весной 2017 все сошлось воедино. Из смешения «простыней про рыбалку» и «простыней» Эдварда о его любимой (и всех в тот момент максимально раздражающей) команде «Голден Стэйт» родился новый жанр: «простыни о просмотре НБА», пародирующие манеру основоположника…

Отмашку дал юзер elephant12, который противопоставил «плазме» и прочим атрибутам гламура родной УАЗ. Это еще не было заходом на «простыню», просто ироничным отзывом на творчество Эдварда.

Уже на следующий день «простыни» от остальных пользователей доминировали в комментариях. Настолько, что ничего не понявшие модераторы удалили половину шедевров.

С каждым годом «простыни» становились все более изощренными.

Эдвард поначалу отрицал, что весь флэшмоб устроен в его честь.

Но не смутился .

И использовал его как удобный повод написать еще не один десяток пространных комментариев о спорте, о себе, о путешествиях и, конечно, о легендарной «плазме».

Эдвард по-прежнему с нами, хотя любимый «Голден Стэйт» его подводит и не дает ему развернуться в прежних масштабах.

Изначальный триггер утерян: «плазма» уже давно не воспринимается как атрибут социального превосходства.

Создатели самых первых «простыней» выросли, погрузились во взрослую жизнь, начали спать по ночам и потеряли интерес к НБА.

Однако традиция по-прежнему жива. С каждым плей-офф НБА возвращаются и «простыни» о том, как смотрят НБА.

Фото: Gettyimages.ru /Max Paro, Harry How