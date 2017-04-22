Сегодня состоятся очередные матчи первого раунда плей-офф НБА-2017. В 22.00 по мск начнется встреча между «Милуоки» и «Торонто». «Мемфис» попытается сравнять счет в серии с «Сан-Антонио».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Третьи и четвертые матчи

В серии впереди «Милуоки» – 2-1

В серии впереди «Вашингтон» – 2-0

В серии впереди «Сан-Антонио» – 2-1

В серии впереди «Голден Стэйт» – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика НБА