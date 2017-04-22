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    НБА. Плей-офф. «Милуоки» – «Торонто», «Мемфис» примет «Сан-Антонио» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Голден Стэйт Мемфис Милуоки Портленд Сан-Антонио Торонто НБА Вашингтон НБА плей-офф

    Сегодня состоятся очередные матчи первого раунда плей-офф НБА-2017. В 22.00 по мск начнется встреча между «Милуоки» и «Торонто». «Мемфис» попытается сравнять счет в серии с «Сан-Антонио».

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Третьи и четвертые матчи

    Милуоки – Торонто 33:30 (2 четверть)
    Дата проведения
    22 апреля, 22.00, «Bradley Center»
    Онлайн матча
    Милуоки
    Снелл (8), Адетокумбо (8), Миддлтон (7), Макер (3), Брогдон (0).
    Торонто
    ДеРозан (13), Лаури (4), Пауэлл (3), Кэрролл (2), Ибака (2).

    В серии впереди «Милуоки» – 2-1

    Атланта – Вашингтон
    Дата проведения
    23 апреля, 00.30, «Philips Arena»
    Онлайн матча

    В серии впереди «Вашингтон» – 2-0

    Мемфис – Сан-Антонио
    Дата проведения
    23 апреля, 03.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    В серии впереди «Сан-Антонио» – 2-1

    Портленд – Голден Стэйт
    Дата проведения
    23 апреля, 05.30, «Moda Center»
    Онлайн матча

    В серии впереди «Голден Стэйт» – 2-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

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