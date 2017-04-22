НБА. Плей-офф. «Милуоки» – «Торонто», «Мемфис» примет «Сан-Антонио» и другие матчи
Сегодня состоятся очередные матчи первого раунда плей-офф НБА-2017. В 22.00 по мск начнется встреча между «Милуоки» и «Торонто». «Мемфис» попытается сравнять счет в серии с «Сан-Антонио».
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Третьи и четвертые матчи
- Дата проведения
- 22 апреля, 22.00, «Bradley Center»
- Милуоки
- Снелл (8), Адетокумбо (8), Миддлтон (7), Макер (3), Брогдон (0).
В серии впереди «Милуоки» – 2-1
- Дата проведения
- 23 апреля, 00.30, «Philips Arena»
В серии впереди «Вашингтон» – 2-0
- Дата проведения
- 23 апреля, 03.00, «FedExForum»
В серии впереди «Сан-Антонио» – 2-1
- Дата проведения
- 23 апреля, 05.30, «Moda Center»
В серии впереди «Голден Стэйт» – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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