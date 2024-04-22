Вембаньяма – супер, но побед у «Сан-Антонио» столько же, что и год назад без чудо-новичка. Это как так?

Не дает эффекта инопланетянин?

Всего год назад мы, еще не зная, в какую команду попадет Виктор Вембаньяма, уже восхищались будущим первым номером драфта-2023. Такого количества материалов на сайте не было ни об одном проспекте НБА – и заслуженно.

Оправдал ли Вемби те авансы в первый год? На поверхности ответ – конечно. Статистика 21,4 очка, 10,6 подбора, 3,9 передачи в среднем за игру, лидерство во всей лиге по блок-шотам, уверенная игра против звезд лиги. Виктор попал в число трех финалистов на награды Лучшему оборонительному игроку НБА и Новичку года.

Первую он вряд ли получит, а вторую – обязательно. Особенно ценно, что Новичком года он становится при очень сильном конкуренте, которого в другой год признали бы лучшим без колебаний. Чет Холмгрен лидировал в гонке новичков в первой половине сезона, и хотя в итоге Вембаньяма его обогнал, в Холмгрене тоже видят будущую звезду баскетбола. Уже в дебютном сезоне он второй по значимости игрок «Оклахомы» – клуба-лидера Западной конференции.

Год назад «Оклахома» в последний момент заскочила в плей-ин, откуда не вышла в плей-офф. В этом – добавила сразу +17 побед (второй прогресс в лиге за год). А ведь за исключением дебюта Чета и еще одного новичка Кэйсона Уоллеса, состав остался тот же.

А что же «Сперс» с Вембаньямой? В прошлом сезоне без Виктора – 22 победы, 60 поражений. В этом сезоне с Виктором… 22 победы, 60 поражений.

Неужели никакого эффекта от суперновичка? Никакого прогресса? Никакой надежды? Переживать за будущее «Сан-Антонио» и Вемби не стоит – сейчас все объясним.

Новички редко дают мгновенный эффект

Как первый номер драфта в «Сперс» и будущий Новичок года, Вембаньяма не может избежать сравнений с Дэвидом Робинсоном и Тимом Данканом. Новичок Робинсон в сезоне-89/90 превратил прошлогоднего аутсайдера с 21 победами в 56-победного лидера дивизиона. Эти +35 стали новым рекордом НБА – самый сильный прогресс клуба в истории... пока те же «Сперс» не обновили его восемь лет спустя. В том году Тим Данкан повысил планку еще на 1 пункт – от 20 побед в сезоне-96/97 перед его драфтом к 56 победам в дебютном сезоне Тима.

Почему же Вембаньяме не удалось не то что повторить успех Робинсона и Данкана, но хотя бы вытянуть клуб со дна НБА, хотя бы одну дополнительную победу добавить? Во-первых, французу лишь в январе исполнилось 20 лет, Данкан был почти на два года старше. Робинсону вообще было 24! В НБА теперь дебютируют в более юном возрасте, а Тим с Дэвидом – это не современные новички, это сформировавшиеся взрослые игроки с большим опытом во все еще сильном студенческом баскетболе.

Во-вторых, в 1989/90 вместе с Робинсоном «Сперс» пополнили: другой топ-новичок Шон Эллиотт, член Зала славы разыгрывающий Морис Чикс, участник Матча звезд-1989 Терри Каммингс из «Бакс». Адмирал не в одиночку разворачивал курс того корабля. Он же (вместе с ключевым запасным Чаком Персоном, также экс-Новичком года НБА) вернулся в строй после пропущенного сезона-96/97 к новичку Данкану, составив легендарные «Две Башни».

Средний возраст «Сперс»-1998 был на год выше, чем средний по лиге, «Сперс»-1990 – на полгода моложе. «Сперс»-2024 – самая молодая команда НБА со средним возрастом игроков 23 года, на 3,5 года ниже среднего по лиге! У Вембаньямы пока просто нет готового побеждать окружения, нет помощи.

Бонус: Йокич, Яннис, Дончич – все текущие европейские суперзвезды не выходили в плей-офф в первом сезоне. Как и когда-то Карри… Дюрэнт… Леброн. Это норма.

«Сан-Антонио» очень осторожно развивает Вембаньяму

224-сантиметровый тинейджер еще будет расти. Не вверх, наверное (хотя и это не исключено). И это даже не про очевидное – опыт. Это про физическую форму, про мускулы, связки, сухожилия и прочие анатомические параметры растущего организма. Посмотрите, каким задохликом в НБА приходил Джейсон Тейтум – и сравните с тем, как форвард «Бостона» выглядит сейчас. Или взгляните на Янниса, +20 кг с момента дебюта.

Вембаньяма не будет набирать столько мыщц – ему и не требуется, даже со своими текущими 105 кг (уже на 10 больше, чем на преддрафтовых замерах) он справляется со взрослой силовой борьбой в НБА. И, тем не менее, это новые для него нагрузки. Весь сезон медштаб «Сперс» контролировал игровое время Вембаньямы – сначала был лимит в 30 минут, затем, после травмы голеностопа, его понизили до 25. В начале февраля ограничение официально «сняли» – неофициально же Вемби продолжал с ним играть, чуть повысил нагрузку после перерыва на Матч звезд, но все равно выходил на 32-34 минуты, лишь четырежды преодолев эту планку. И пропустил ради отдыха и восстановления 5 из последних 20 игр сезона.

В итоге его среднее игровое время за сезон – менее 30 минут за матч. Он станет лишь пятым в истории НБА Новичком года, кто играл менее получаса за игру в дебютном сезоне (но третьим – за последние 8 лет).

«Сперс» даже не пытались побеждать в этом году

Возможно, если бы стояла задача побеждать как можно чаще, Вембаньяму использовали бы более активно. Но перед «Сан-Антонио» такой не стояло.

Это вряд ли удивит кого-то из преданных фанатов НБА, но для остальных коротко объясним: не всегда клубы в лиге играют на победу. Даже если в теории они могли бы запрыгнуть в плей-офф с низким посевом, молодым командам обычно выгоднее «сливать сезон»: проигрывать как можно чаще, чтобы получить как можно более высокую позицию на драфте. Так «Сперс» и получили Вембаньяму, да и Данкана, и Робинсона. Так поступают почти все команды в перестройке или при неудачном, испорченном травмами сезоне.

Допустим, «Сперс» активнее поработали бы на рынке свободных агентов и обменов, рискнули бы нагрузить Вембаньяму, добыли бы не 22 победы, а 42. Этого все равно не хватило бы даже для плей-ин на Западе в этом году. При этом на драфте САС получили бы лишь 12-й выбор в 93% исходов лотереи. Сейчас же они пятые с конца и имеют 42% на то, чтобы выбирать в топ-4.

Драфт-2024 не считается богатым на будущих звезд, но даже на таком лучше выбирать выше, чем ниже. Тем более среди топ-пиков будут земляки француза Алекс Сарр и Заккари Рисаше, а также очень подходящий к Вембаньяме сербский разыгрывающий Никола Топич. В НБА не достаточно одного перспективного игрока, чтобы построить сильную команду, и «Сперс» будут подбирать Виктору талантливых партнеров.

Этот сезон Попович выбрал временем для любых экспериментов

Если не стоит задачи побеждать в матчах – то нужно использовать их с пользой. Есть много доводов в пользу того, чтобы делать акцент на сильных сторонах игроков, а не искать в них скрытые таланты, но Грегг Попович пошел другим путем. В этом сезоне он попробовал Вембаньяму в паре с другими центровыми и как единственного бигмена, перевел тяжелого форварда Джереми Сохана на позицию разыгрывающего (!), убрал одного из самых результативных игроков команды Келдона Джонсона на скамейку, чтобы рядом с Вембаньямой бегал не очень талантливый, да и не очень меткий, но всегда готовый выбросить трехочковый с получения Джулиан Шампани.

Большинство экспериментов не принесли желаемых результатов: нападение работало только с профильным плеймейкером Тре Джонсом, результативность команды была даже ниже, чем в прошлом году, а защита даже с такой мухобойкой, как Вемби, оказалась ниже средней. Но когда еще проверять самые дикие гипотезы, как не в таком свободном сезоне?

Сказалась нехватка ветеранов

Мы уже упоминали юный возраст «Сперс» – и тут можно возразить: побеждающая «Оклахома»-то несильно старше, она вторая по молодости в НБА.

И все-таки лидеру «Тандер» Шэю Гилджес-Александеру 25, и он уже 6 лет в лиге, по ходу сезона клуб усилили опытные Хэйворд, Мускала и Бийомбо. У Вембаньямы в одноклубниках – лишь четыре человека старше 24: Зак Коллинс с тремя полноценными сезонами в НБА, практически не играющий Девонте Грэм, плюс Джеди Осман. Единственный игрок старше 30 – Даг Макдермотт – был обменян в «Индиану» в середине сезона.

Даже в прошлом сезоне «Сперс» были старше – не только Макдермотт и Горги Дженг в роли менторов, но до дедлайна были еще Якоб Пелтль, Джош Ричардсон, Стэнли Джонсон, у которых опыта в НБА больше, чем у текущего состава САС.

У состава пока нет глубины

Игроки-ветераны не только помогают своим опытом в сложных концовках и учат уму-разуму на тренировках, но и обеспечивают лучшую ротацию. Когда их нет в составе – играют молодые и не всегда подготовленные баскетболисты.

Попович перепробовал кучу стартовых и запасных пятерок. И вообще-то два самых привычных набора САС – Вемби, Сохан, Джонс, Девин Васселл и пятым либо Келдон, либо Шампани – показали положительный результат по набранным-пропущенным очкам! Вот только эти пятерки были на паркете лишь 533 минуты, или 13,5% от всего сезона.

Все остальные комбинации игроков в чем-то сильно проседали – особенно плохо было без Виктора, сразу на 12,6 очка за 100 владений хуже с его сменщиками (для сравнения эффект Йокича – 20 очков, Леброна – 9,9, Дончича – 9,4). Можно ожидать, что когда по итогам своих экспериментов Попович поймет, на кого ему можно положиться в качестве помощников для Вемби в старте, клуб подпишет и опытных ролевых игроков на скамейку запасных. И результаты пойдут вверх.

По всем метрикам «Сперс» были лучше, чем показывает их процент побед. И намного лучше, чем прошлогодние

Ограничение игрового времени Вебманьямы, неопытность состава, сниженная мотивация побеждать, нестабильная атака – все эти факторы приводят к тому, что в концовках «Сан-Антонио» выглядел неубедительно. Исходя из средней разницы набранных и пропущенных «Сперс» шли на 26 побед в сезоне, а не на 22.

По метрике «Simple Rating System» от Basketball-Reference, которая учитывает разницу в счете и силу календаря, САС уверенно отрываются от четверки аутсайдеров («Портленд», «Детройт», «Вашингтон», «Шарлотт») и даже опережают «Торонто» и «Мемфис». По многофакторному «Рейтингу силы» от ESPN они выше еще и «Юты» и «Бруклина».

Прошлогодние САС были значительно хуже, просто сухая статистика побед этого не отражает. Они «случайно» выиграли на 3 матча больше, чем должны были по средним цифрам, баскет-референс ставил их на последнее, 30-е место в лиге, ESPN – на третье с конца. У клуба была худшая защита и предпоследнее нападение. И шестая с конца посещаемость.

В этом году «Сперс» 22-е по защите и 26-е по атаке, в середине рейтинга по посещаемости, а благодаря «эффекту Вемби» первые – по приросту телезрителей. Не самые впечатляющее показатели, но все равно это серьезное поступательное движение.

Которое обязательно продолжится в следующем сезоне.

Фото: Gettyimages.ru /Jason Miller, Elsa, Kevork Djansezian, Jess Rapfogel, Ronald Martinez, Alex Slitz, Jacob Kupferman