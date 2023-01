Еще одна иллюстрация уникальности Леброна: сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА

Леброн как семейная реликвия.

В матче с «Хьюстоном» Леброн Джеймс столкнулся с троллингом: новичок «Рокетс» Джабари Смит решил деморализовать суперзвезду сокрушающим фактом из его биографии.

«Эй, ты играл против моего отца в своем первом матче НБА. Понимаешь, насколько ты стар?» – сказал Смит.

Джеймс набрал 48 очков, 8 подборов, 9 передач и вдобавок отметился мощным данком через самого Смита, а после окончания встречи прокомментировал слова 19-летнего игрока.

«Чувствую себя чертовски старым, это точно. Мне посчастливилось сыграть против нескольких дуэтов отец-сын: Гэри Трент – Гэри Трент-младший, Кеньон Мартин – Кеньон Мартин-младший, а теперь и Джабари Смит. Это было отличное путешествие. За 20 лет я видел, как многие хорошие игроки приходят и уходят. Это честь для меня».

Всего же Джеймс за карьеру сыграл уже против 8 пар отцов и детей.

Против Кеньона Мартина и Кеньона Мартина-младшего

Первая встреча с Кеньоном Мартином – 2 января 2004 года

Последняя встреча с Кей Джеем Мартином – 16 января 2023 года

Мартин-старший был выбран под первым пиком драфта всего за три года до того, как в НБА пришел Леброна Джеймс. Всего они встретились на площадке 15 раз, последний – в 2014 году. А последние три сезона Леброн уже сталкивается на паркете с его сыном – Кей Джеем из «Хьюстона». Кстати, Кей Джей – выпускник школы Сьерра-Кэньон, где когда-то учился вместе с сыном Леброна Джеймса Бронни (он старше на четыре года).

Против Гэри Трента и Гэри Трента-младшего

Первая встреча с Гэри Трентом – 21 ноября 2003 года

Последняя встреча с Гэри Трентом-младшим – 18 марта 2022 года

Первый сезон Леброна Джеймса в НБА был последним сезоном для Гэри Трента – они встретились лишь два раза тогда.

Спустя 15 лет против Джеймса вышел уже Гэри Трент-младший, который противостоял ему и в плей-офф-2020.

Против Гэри Пэйтона и Гэри Пэйтона II

Первая встреча с Гэри Пэйтоном – 12 января 2004 года

Последняя встреча с Гэри Пэйтоном II – 12 февраля 2023 года

Гэри Пэйтон застал четыре года Леброна Джеймса – хотя его карьера была уже на спаде, в 13 матчах между ними его команда побеждала 8 раз.

Его сын дебютировал в НБА в 2017 году. Однако прикоснуться к Джеймсу ему удалось лишь спустя 4 года.

Против Рика Брансона и Джейлена Брансона

Первая встреча с Риком Брансоном – 20 декабря 2003 года

Последняя встреча с Джейленом Брансоном – 1 марта 2022 года

С Риком Брансоном Джеймс сыграл шесть раз между 2003 и 2006 годом. С его сыном он впервые встретился в 2018 году, и в конце января они проведут юбилейную, 10-ю игру.

Против Гленна Робинсона и Гленна Робинсона III

Первая встреча с Гленном Робинсоном – 19 декабря 2003 года

Последняя встреча с Гленном Робинсоном III – 3 марта 2020 года

«Большого пса» Джеймс застал в своем первом сезоне – в возрасте 18 лет он помог «Филадельфии» победить и набрал 36 очков. С его сыном они встречались восемь раз, последний – в 2020 году.

К этому моменту карьеры обоих Робинсонов в лиге уже завершены. А Леброн Джеймс и не собирается останавливаться.

Против Эдриана Гриффина и Эй Джея Гриффина

Первая встреча с Эдрианом Гриффином – 25 февраля 2004 года

Последняя встреча с Эй Джеем Гриффином – 6 января 2023 года

Эдриан Гриффин застал пять лет карьеры Леброна – за этот период они соприкасались шесть раз. Его сын Эй Джей хочет поскорее обойти это достижение отца – он только появился в лиге, но уже успел отыграть против Джеймса два раза.

Против Джабари Смита и Джабари Смита-младшего

Первая встреча с Джабари Смитом – 22 декабря 2004 года

Последняя встреча с Джабари Смитом-младшим – 16 января 2023 года

Джабари Смит за 5 лет в «Нетс» выходил с Леброном Джеймсом на площадку трижды. Его сын, выбранный «Рокетс» под 3-м номером на драфте-2022, впервые смог это сделать на днях. И не мог не удивиться тому, насколько его соперник стар: Смит родился только в 2003 году, как раз тогда, когда Джеймс уже дебютировал в НБА.

Против Самаки Уокера и Джабари Уокера

Первая встреча с Самаки Уокером – 9 апреля 2004 года

Последняя встреча с Джабари Уокером – 30 ноября 2022 года

Самаки Уокер застал первые три года карьеры Леброна Джеймса – и выходил против него пять раз.

Его сын Джабари впервые встретился с Леброном 30 ноября прошлого года, когда тот настрелял в кольцо «Портленда» 31 очко.

