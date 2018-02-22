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    baltika
    Блог Долой бардак в баскетболе

    Пробежка или очередной баззер-биттер для Северной Каролины

    Не везет Университету Северной Каролины на броски с сиреной. Проигрыш в финале НСАА от Университета Виллановы наверняка стал одним из самых неприятных моментов в истории "Смоляных Пяток", но и на этом "приключения" не закончились.

    При равном счете игрок Майами Джа'Куон Ньютон забрасывает очень противоречивый трехочковый, принеся победу своей команде и испортив "Ночь Выпускников" для Северной Каролины. Лучшим у Tar Heels стал Джоель Берри, набравший 31 балл за результативность.

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