🤨 «Поначалу я никогда не ходил в спортзал». Дембеле рассказал, как со временем поумнел в «Барселоне»

Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле решил наладить отношения с фанатами «Барселоны» и с теплом вспомнил минувший этап карьеры в Каталонии.

«Барселона» сформировала меня. Я стал лучшим человеком, как на поле, так и за его пределами – и завел друзей на всю жизнь.

Я был в клубе мечты – «Барселоне». Это было нелегко, но я делал то, что любил. Я присоединился к «Барсе» в 20, когда лишь 18 месяцев выступал на профессиональном уровне. Мне не везло с травмами, но я все равно сильно вырос.

Поначалу в «Барселоне» я никогда не ходил в спортзал. Я просто показывал себя, энергично бегал и полагался на талант. После травм я понял: нужно тренироваться, правильно питаться, хорошо спать – таланта недостаточно. Ты не можешь просто проснуться и начать играть в футбол высокого уровня».

Напомним, Дембеле играл за «Барсу» с августа 2017-го по август 2023-го.