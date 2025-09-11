Отношения Гави и Фермина испортились летом. Как развивался их конфликт?

В начале августа фанаты заметили испортившиеся отношения между Гави и Фермином Лопесом. Тогда решили, что друзья детства поругались из-за своих девушек , которые невзлюбили друг друга.

Конфликт у игроков и правда был, теперь о разногласиях пишет испанская пресса. По данным Catalunya Ràdio, в августе между футболистами произошло два неприятных инцидента, которые серьезно встревожили раздевалку «Барселоны».

Во время тренировочной игры в Южной Корее Гави, пытаясь отобрать мяч у Фермина, влетел в одноклубника, в результате оба получили сильные ушибы. Лопес при этом пострадал больше, ему понадобилась помощь, чтобы подняться, тренировку он смог продолжить.

Позже Гави и Фермин вновь столкнулись на тренировке, в этот раз они начали кидать друг в друга упреки, совершенно не стесняясь в выражениях. Остальным игрокам пришлось разнимать парней, чтобы ситуация не обострилась.

Второй инцидент вызвал серьезную тревогу в раздевалке. Тренерский штаб понимал, что между игроками отношения станут токсичными, а это не пойдет на пользу команде. Тогда Ханси Флик решил вмешаться: он провел беседу с обоими футболистами, пытаясь урегулировать ситуацию.

Catalunya Ràdio добавляет, что приход Тиаго Алькантары в штаб Флика в том числе связан с желанием укрепить связи внутри коллектива – испанец на это способен, считает Ханс-Дитер.

А теперь самое главное в инсайде: конфликт в прошлом, футболисты помирились. На сборах с Испанией Фермина спрашивали об отношениях с Гави, он ответил:

«Гави был моим другом с 12 лет. Когда я присоединился к Ла Масии, он стал мне как брат. Это не изменится, но он по-прежнему мой друг. У нас, как всегда, хорошие отношения. Мне больше нечего сказать по этому поводу».

Ура, дружба.