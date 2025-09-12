🤯 Усэйн Болт уверен, что в «Барселоне» есть игрок, который стартует быстрее, чем он

Усэйн Болт рассказал, какая звезда «Барселоны» потенциально может победить его в гонке на 20 ярдов.

«Да, Рэшфорд может сделать меня в гонке на 20 ярдов (18 метров). Это его специальность. У него быстрый старт, сильный всплеск скорости. Но потом все для него будет кончено!

Что думаю об АПЛ? Меня всегда спрашивают об этом. Предпочту «Манчестер Сити».

Я знаю многих фанатов «Арсенала», и когда они на вершине таблицы, то много говорят, а я такой: «Вы еще не выиграли!» Представьте, если бы они действительно победили? Боже мой, мы бы с ума сошли. Я не выдержу, если выиграет «Арсенал».

«Ливерпуль? Нет, тогда они догонят «МЮ» по количеству титулов», – сказал олимпийский чемпион в спринте Усэйн Болт.

А вы кого ждали увидеть?