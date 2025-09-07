🚨 «Барса» ищет возможность избавиться от Рэшфорда. Флик недоволен физическим и ментальным состоянием англичанина

Сегодня весь день соцсети сотрясают новости о недовольстве «Барселоной» Маркусом Рэшфордом.

Несколько источников подтверждают, что каталонцы неудовлетворены физической формой и игровым интеллектом англичанина. Клуб даже рассматривает возможность разрыва договора об аренде с «МЮ», чтобы игрок покинул команду.

Свеженькие реакции.

💭 «Действительно плохое решение от Ханси Флика. Как тренер, он должен лучше понимать своих игроков. Рэшфорд зависим от настроения. Если он счастлив, то будет отлично играть. Критика ему не поможет. Флик должен сосредоточиться на том, чтобы Маркус улыбался и мог использовать свои сильные стороны. Его нужно использовать как инсайда, а не чистого вингера. Еще нужна подстраховка. Рэшфорда не следует просить бесконечно бегать, пусть он сохранит энергию для контратак. Самое главное – сделать его счастливым. Когда Рэшфорд улыбается, его не остановить».

💭 «Свобода. Ему нужно дать возможность продемонстрировать свой талант. «Барселона» – это кладбище необработанных талантов. Тренеру нужен самоанализ».

💭 «Почему у каждого тренера есть проблемы с его физическим состоянием? Чувак, ты играл в Премьер-лиге, ты должен командовать этими детьми».

💭 «Рэшфорд должен сделать пост об этом!! Когда он был в «Манчестер Юнайтед», то обязательно вышел бы в интернет, чтобы пожаловаться, как тренер или фанаты нападают на него!»

💭 «Аморим снова был прав».