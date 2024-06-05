Кунде приехал в сборную Франции в туфлях на высоком каблуке: тот наряд стоил защитнику «Барсы» более 600 тысяч рублей 😱🤯🤑

Одни туфли почти 60 тысяч.

До первого матча сборной Франции на евро меньше двух недель - 17 июня команда сыграет с Австрией. Дидье Дешам давно определился с заявкой, а команда во всю готовится к чемпионату континента.

Жюль Кунде, известный своей любовью к ярким образам, на этот раз превзошел сам себя. Защитник «Барселоны» приехал на сбор в туфлях на высоком каблуке.

Французские журналисты быстро определили марку обуви - туфли от Poenza стоят 610 евро. На этом ценители моды не остановились - весь эпатажный наряд Кунде стоил ему 6 тысяч 290 евро, что по текущему курсу составляет 607 тысяч 480 рублей.