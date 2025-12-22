1 мин.

«Барса» забила 169 голов и выиграла три титула в 2025 году. Оцените год каталонцев по 10-бальной шкале

48

Для «Барселоны» закончился календарный год – следующий матч только 3 января.

Итоги года:

– 3 титула: Ла Лига, Кубок и Суперкубок Испании;

– 60 матчей;

– 169 голов;

– 2,81 гола за матч;

– 67 голов в 25 матчах прошлого сезона;

– 102 гола в 35 матчах текущего сезона.

Что вам больше всего запомнилось в 2025-м?

Как вам «Барселона» в 2025-м?162 голоса
1-2 (мы катимся в пропасть)Валерий Карпин
3-4 (все плохо)Рубен Аморим
5-6 (где ЛЧ?)Пеп Гвардиола
7-8 (три титула – отлично)Венсан Компани
9-10 (почти идеально)Микель Артета
