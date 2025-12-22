«Барса» забила 169 голов и выиграла три титула в 2025 году. Оцените год каталонцев по 10-бальной шкале
Для «Барселоны» закончился календарный год – следующий матч только 3 января.
Итоги года:
– 3 титула: Ла Лига, Кубок и Суперкубок Испании;
– 60 матчей;
– 169 голов;
– 2,81 гола за матч;
– 67 голов в 25 матчах прошлого сезона;
– 102 гола в 35 матчах текущего сезона.
Что вам больше всего запомнилось в 2025-м?
Как вам «Барселона» в 2025-м?162 голоса
1-2 (мы катимся в пропасть)
3-4 (все плохо)
5-6 (где ЛЧ?)
7-8 (три титула – отлично)
9-10 (почти идеально)