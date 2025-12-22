Роберт Левандовски заглянул в гости к блогеру TheGrefg с одной целью – провести для молодого человека личную тренировку в зале. Парень занимается боксом, но тренировка с поляком ему стоила огромных усилий.

Особенно блогер страдал, когда Левандовски поставил его в планку. Нападающий сделал ученику замечание – он слишком расслабляет ягодицы: «Спина прямая, хорошо. А что у нас с задницей? Задница – это самое важное. Не забывай про нее».

Роберт рукой пару раз ткнул в мышцы ягодичной области блогера, парень отшутился: «Роберт Левандовски трогает мою задницу!»

Когда ученик наконец принял правильное положение, а футболист дал обратный отсчет к концу упражнения, TheGrefg вдруг начал вслух рассуждать о длительности выполнения планки. Тогда шутил уже поляк: «Так у тебя остались силы на разговоры?» Парень тут же коротко извинился.

Роберта дома тренирует его супруга Анна – каратистка и фитнес-тренер. Девушка рассказывала, что уже 15 лет лично отвечает за планирование рациона мужа.

Там вся семья на спорте.

Всем встать в планку.