Уход Хави может спасти карьеру в «Барселоне» пятерым игрокам. Тренер не видел их в команде

По данным издания Gol a Gol , в следующем сезоне Хави не стал бы рассчитывать сразу на пятерых игроков «Барселоны» − Роберта Левандовского, Витора Роке, Жоау Феликса, Ориоля Ромеу и Маркоса Алонсо. Тренер хотел, чтобы клуб избавился от них.

Считается, что эти идеи стали одной из причин, почему Жоан Лапорта поменял мнение о будущем Хави в «Барселоне». Президент считает, что Левандовски и Роке заслуживают быть частью команды, в то время как то, что Феликс останется, тоже не исключено.

В этом отношении приход Ханси Флика имеет для руководство важное значение. Немец готов дать шанс и поляку, и бразильцу, в то время как решение о Феликсе еще не принято.

Ранее сообщалось, что окружение Левандовского и Роке было недовольно тем, как Хави обращался с игроками. В последнее время босс «Барсы» дает мало игрового времени Роке и выпускает Левандовского на замену во вторых таймах.