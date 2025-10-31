‼️ В шорт-листе «Барсы» не только Альварес, но и Осимхен

Деку планирует встречу с агентом Хулиана Альвареса, но это не единственный кандидат на усиление атаки «Барселоны».

Mundo Deportivo пишет, что клуб также рассматривает вариант подписания Виктора Осимхена.

Нападающий «Галатасарая» может стать сменщиком Роберта Левандовского, но лишь если «Барсу» устроят финансовые условия турецкого клуба и личные запросы игрока. Действующий контракт Осимхена рассчитан до 2029 года.

Какой вариант лучше?