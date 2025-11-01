Шченсны назвал Роналду своим самым звездным контактом в телефонной книге. Но звонить побоялся 😅

Войчех Шченсны, может, и не входит в число звезд футбола, но он точно в ряду приближенных. А значит у него есть контакты «тех самых».

Поляка спросили во время интервью, кто самый «крутой» в его телефонной книге.

«Мой самый именитый контакт? Я могу позвонить этому человеку, но… это действительно плохая идея.

Это Криштиану Роналду. Я очень надеюсь, что он не поднимет трубку…» – признался Войчех.

А вы кому боитесь позвонить?