🔥 «Барса» хочет раскошелиться на 32-летнего Кейна. Что об этом думают фанаты? 🤔
«Барселона» интересуется Харри Кейном.
32-летний нападающий «Баварии», по информации Diario SPORT, может переехать в Испанию уже следующим летом, чтобы заменить другого экс-форварда мюнхенцев Роберта Левандовского.
По сумме компенсации все просто – оговорка о выкупе предполагает плату в €65 млн за трансфер англичанина. По слухам, Харри заинтересован в переходе.
А что думают фанаты?
💭 «Он стоит всего на €65 млн больше, чем может себе позволить «Барса».
💭 «Честно говоря, я устал от слухов о трансферах «Барсы». Они хотят подписать всех, но не подписывают никого. Найдите молодого таланта и оформите его».
💭 «Заменять 35-летнего 32-летним – гениально».
💭 «Хватит покупать старперов. Кейн великолепен, но нам нужен тот, кто может бежать».
💭 «Он старый, как черт. Протянет еще год-два».