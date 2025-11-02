🔥 «Барса» хочет раскошелиться на 32-летнего Кейна. Что об этом думают фанаты? 🤔

«Барселона» интересуется Харри Кейном.

32-летний нападающий «Баварии», по информации Diario SPORT, может переехать в Испанию уже следующим летом, чтобы заменить другого экс-форварда мюнхенцев Роберта Левандовского.

По сумме компенсации все просто – оговорка о выкупе предполагает плату в €65 млн за трансфер англичанина. По слухам, Харри заинтересован в переходе.

А что думают фанаты?

💭 «Он стоит всего на €65 млн больше, чем может себе позволить «Барса».

💭 «Честно говоря, я устал от слухов о трансферах «Барсы». Они хотят подписать всех, но не подписывают никого. Найдите молодого таланта и оформите его».

💭 «Заменять 35-летнего 32-летним – гениально».

💭 «Хватит покупать старперов. Кейн великолепен, но нам нужен тот, кто может бежать».

💭 «Он старый, как черт. Протянет еще год-два».