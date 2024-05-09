❗ Грустные новости из «Барселоны»: восстановление Гави затягивается. Скорее всего, он не сыграет до ноября 😩
Diario AS сообщает, что Гави не вернется на поле даже к старту следующего сезона. Ожидается, что полузащитник будет готов к игре на раньше октября или ноября.
Восстановление испанца идет медленнее, чем ожидалось. На данный момент он находится на полпути к полному выздоровлению.
Напомним, полузащитник порвал крестообразные связки колена в ноябре 2023-го в матче за сборную Испании. «Барса» рассчитывала, что юноша восстановится за 7-9 месяцев, но, похоже, его не будет почти год.
Каталонцы ожидают, что Гави наберёт оптимальную форму не раньше января 2025 года.
Медицинский штаб докладывает руководству Барсы: "Всё хорошо, прекрасная маркиза. Работаем, как проклятые. Восстановление идёт прекрасно." Возникает положительная утечка в прессу.
Руководство Барсы сообщает тренеру сборной Испании и олимпийской сборной Испании: "Дохлого осла уши вы получите, а не Гави. Восстановление идёт плохо." Возникает отрицательная утечка в прессу.