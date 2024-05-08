💡 «Барса» придумала, как подписать Дарвина Нуньеса. Для этого потребуется избавиться от главной звезды клуба 😱

«Барселона» действительно заинтересована в подписании Дарвина Нуньеса, сообщает OnzeTv3.

Несмотря на финансовые трудности, каталонцы рассчитывают, что сумеют позволить себе этот трансфер.

План «Барсы» заключается в том, чтобы заменить Роберта Левандовски на уругвайца.

По текущему контракту каталонцы заплатят поляку 32 миллиона евро в следующем сезоне. «Барса» рассчитывает летом заработать на трансфере Роберта, после чего подписать контракт с Нуньесом, который получит значительно меньший оклад, чем был у Левандовски.

У нападающего «Ливерпуля» 18 голов и 13 передач в 52 играх текущего сезона. Недавно он удалил все фотографии, связанные с клубом, из своей ленты в соцсетях, а также опубликовал селфи с Рональдом Араухо.