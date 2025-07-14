📸🎥 Ламин Ямаль поделился кадрами со своей вечеринки. Пафоснее и быть не могло

Вечеринка в честь совершеннолетия Ламина Ямаля наделала много шума, гостям запретили снимать происходящее – теперь ясно, почему . Праздник прошел не на Ибице, как писала пресса, а в загородной вилле в каталонской Оливелье.

Мероприятие оформили в стиле гангстеров, поскольку съемка была запрещена, Ямаль сам делится кадрами. Юноша выложил ролик, подписав: «Всего одна минута, наслаждайтесь».

Видео начинается с закадрового голоса на итальянском: «Где-то в горах, когда солнце садится, а тени становятся длиннее, собираются кланы, чтобы выразить уважение тому, кому суждено оставить след в истории. Этой ночью мы чествуем Ламина Ямаля».

Есть и фотографии.

Пацану нужна помощь, иначе вырастет гангстер.