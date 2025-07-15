У «Барселоны» есть четыре задачи до закрытия трансферного окна: клуб пытается избавиться от ряда игроков

«Барселона» начала предсезонную подготовку под руководством Ханси Флика, имея несколько нерешенных вопросов.

Марк-Андре Тер Стеген

33-летний вратарь «Барселоны» продолжает работать отдельно от основной команды. Его позиции в основном составе ослабевают после прихода Жоана Гарсии и продления контракта Шченсны до 2027 года. Флик уже сообщил ему, что он не будет основным вратарем. Несмотря на это Тер Стеген хочет остаться и бороться за место в «основе», у него контракт с клубом до 2028 года.

Иньяки Пенья

Пенья, как четвёртый вратарь, не входит в планы тренерского штаба. С контрактом до 2026 года он понимает, что ему придётся сменить команду. Однако полученные предложения не соответствуют его ожиданиям, и, хотя он открыт для переговоров, сделка может занять больше времени, чем ожидалось.

Ориоль Ромеу

33-летний Ромеу уже понимает, что ему нет места в полузащите Ханси Флика. После аренды в «Жироне» в прошлом сезоне полузащитник смирился со сменой обстановки. На данный момент всё указывает на то, что клуб расторгнет с ним контракт.

Пау Виктор

23-летний нападающий близок к уходу из клуба. Он интересен как национальным, так и международным командам. Его контракт с «Барселоной» истекает в 2029 году, но клуб открыт для аренды.