Тер Стеген не стал тренироваться вместе с командой. Почему?

На неделе Флик объяснил Тер Стегену, что в новом сезоне его роль серьезно изменится – он почти наверняка потеряет статус первого номера «Барселоны». Сообщается, что слова тренера на Марка-Андре не повлияли, по ряду причин он все еще намерен остаться в «блаугране» .

Футболисты вернулись в расположение клуба после отпуска и наконец приступили к тренировкам. Жоан Гарсия впервые работал в качестве нового вратаря «Барселоны».

А что Тер-Стеген? Пресса пишет об отсутствии немца на групповой тренировке «блауграны», он работал самостоятельно в тренажерке – а дальше версии расходятся. По данным El Chiringuito, голкипер не присоединился к одноклубникам из-за «небольшого дискомфорта».

По сведениям AS, в «блаугране» началось «перетягивание каната»: Марк-Андре сам решил остаться в спортзале и пропустить первую тренировку «Барселоны», поскольку между ним и клубом растет напряженность. Сага, вероятно, затянется, но уже ясно, что каталонцы будут пытаться пристроить вратаря в новую команду.

Как добавляет Cadena SER, беседа с Фликом и ситуация, в которой Тер-Стеген оказался, голкипера злит. И хотя он все еще намерен бороться за свое место в «Барсе», агент Марка-Андре изучает варианты на случай, если немец передумает.

Все же клубные фотографы запечатлели вратаря с улыбкой на лице.

А может, все не так плохо, как передают испанские журналисты?