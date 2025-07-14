Ассоциация людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями подаст в суд на вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

Причина – найм людей с карликовостью в целях развлечения.

«Ассоциация осуждает найм людей с карликовостью в качестве развлечения на вечеринку Ламина Ямаля. Мы предпримем меры как в правовом, так и в общественном поле», – говорится в заявлении организации.

Так Ламин отметил день рождения.

Интересно, а к Алехандро Гарначо вопросы были?

Или здесь?

Вот именно. Фанаты ищут реальную причину.

💭 «Они действительно подают в суд из-за того, что он дает людям работу».

💭 «Мир слабаков».

💭 «Все распинают Вини, потому что он активен и много говорит, но это? Так низко. Как люди могут его защищать».

💭 «Ключевое слово «Наняты». Этот иск безнадежен».

💭 «Надеюсь, здесь никак не замешан фильм «Волк с Уолл-стрит».