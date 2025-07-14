🤦♂️ Ямаля будут судить за найм карликов на день рождения. А Гарначо можно?
Ассоциация людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями подаст в суд на вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.
Причина – найм людей с карликовостью в целях развлечения.
«Ассоциация осуждает найм людей с карликовостью в качестве развлечения на вечеринку Ламина Ямаля. Мы предпримем меры как в правовом, так и в общественном поле», – говорится в заявлении организации.
Так Ламин отметил день рождения.
Интересно, а к Алехандро Гарначо вопросы были?
Или здесь?
Вот именно. Фанаты ищут реальную причину.
💭 «Они действительно подают в суд из-за того, что он дает людям работу».
💭 «Мир слабаков».
💭 «Все распинают Вини, потому что он активен и много говорит, но это? Так низко. Как люди могут его защищать».
💭 «Ключевое слово «Наняты». Этот иск безнадежен».
💭 «Надеюсь, здесь никак не замешан фильм «Волк с Уолл-стрит».
1. Кем надо вообще быть, чтобы заказать себе на днюху карликов?
2. Кем надо вообще быть, чтобы осуждать других людей за то, как они проводят свое личное время?
3. Кем надо вообще быть, чтобы лезть в жизнь карликов и лишать их заработка, если им это нравится?