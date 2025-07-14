📸🎥 Представители Ла Лиги проинспектировали «Камп Ноу». К каким выводам пришли?

10 августа «Барселона» сыграет на «Камп Ноу» впервые с момента закрытия арены из-за реконструкции, каталонцы встретятся с «Комо» в рамках Кубка Жоана Гампера – информацию подтвердили официально.

Как передает Mundo Deportivo, на прошлой неделе стадион посетили представители Ла Лиги. Делегация подтвердила, что работа продвигается хорошо, в сентябре «Камп Ноу» сможет принять встречу с «Валенсией» в рамках четвертого тура испанского первенства.

Члены руководства «Барселоны» рассказали инспекции о безопасности на стадионе, о том, как будет осуществляться вход на обновленную арену. Также делегация чемпионата узнала о тонкостях организации телевизионных трансляций, о логистике работы с судьями, командами и СМИ.

Временная зона для прессы почти готова, добавляет MD. Также представители Ла Лиги лично убедились, что клуб закончил работу над VIP-ложей – все 475 мест готовы и сейчас накрыты специальными чехлами, защищающими их от пыли.

Портал CampNou Updates Live делится свежими кадрами с арены, сообщается, что рабочие перекладывают газон – до этого на поле было установлено временное покрытие для проверки качества грунта.

Ждете возвращение «Барсы» домой?