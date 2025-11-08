😮 13-летний талант «Ла Масии» страдает из-за проблем с нарушением роста. Намек поняли? 😨
Испанские СМИ трубят одну и ту же новость, которую поймут лишь истинные любители футбола.
В юношеской академии «Барселоны» есть 13-летний талантливый парень по имени Давид Морено. И у него выявили проблемы с нарушением роста. Уже поняли?
Если сомневаетесь, то смотрите, как играет Морено.
Аналогичный недуг мешал легендарному воспитаннику «Барсы» Лионелю Месси, который буквально рос на гормональных уколах.
Фанаты в ожидании.
💭 «Реал Мадрид» такой: Они делают это снова».
💭 «Беспокоюсь за Роналду-младшего».
💭 «Месси 2.0?»
💭 «Зовите доктора, работавшего с Месси».
💭 «Реинкарнация».
Ну и сравнения.