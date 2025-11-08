1 мин.

😮 13-летний талант «Ла Масии» страдает из-за проблем с нарушением роста. Намек поняли? 😨

39

Испанские СМИ трубят одну и ту же новость, которую поймут лишь истинные любители футбола.

В юношеской академии «Барселоны» есть 13-летний талантливый парень по имени Давид Морено. И у него выявили проблемы с нарушением роста. Уже поняли?

Если сомневаетесь, то смотрите, как играет Морено.

Аналогичный недуг мешал легендарному воспитаннику «Барсы» Лионелю Месси, который буквально рос на гормональных уколах.

Фанаты в ожидании.

💭 «Реал Мадрид» такой: Они делают это снова».

💭 «Беспокоюсь за Роналду-младшего».

💭 «Месси 2.0?» 

💭 «Зовите доктора, работавшего с Месси».

💭 «Реинкарнация».

