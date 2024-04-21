В 16 лет Ямаль выйдет в основе «Барсы» на класико. В 8 он выходил за руку с Рамосом и не отрывал от него взгляд
Ламин Ямаль проводит выдающийся сезон в основе «Барсы»: в 16 лет он набрал 6+5 во всех турнирах, но его вклад в команду Хави не описать только цифрами.
Сегодня он снова выйдет на поле вместе с игрокам мадридского «Реала» - только теперь в роли игрока. В 2016-м выходил ещё ребенком, сопровождающим футболистов.
Тогда ему было всего 8, выходил за руку с Серхио Рамосом и смотрел на него с воодушевлением.
Просто мальчуган был радостен, и не скрывал эмоций.
Рамос, Пепе, Бейл (ещё мотивированный), Навас, эх блин 🥺