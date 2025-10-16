🎥 А Ламин точно был травмирован? Уже разрывает на тренировках «Барсы»

Ламин Ямаль не играет с начала октября, всю осень молодой игрок страдает из-за травм. Наконец испанец вернулся к командным тренировкам «Барселоны», на которых он вообще не щадит своих партнеров.

После паузы на матчи сборных, которые Ямаль пропустил из-за повреждения, «блауграна» сыграет с «Жироной», после примет дома «Олимпиакос» в рамках Лиги чемпионов. А уже 26 октября команду ждет выезд в Мадрид на класико.

Перед главным матчем Испании лазарет «Барселоны» становится все больше. К давно травмированным Марку-Андре тер Стегену, Гави, Фермину Лопесу и Рафинье за международную паузу добавились Дани Ольмо и Роберт Левандовски. Не будем забывать и о Жоане Гарсии, который из-за повреждения уступил свое место вечному Войчеху Шченсному.

Так что здоровый Ламин каталонцам будет особенно важен.