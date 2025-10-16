🎥 Месси, Неймар и Иньеста снова вместе! В Бразилии играют юные тезки экс-звезд «Барсы»

В академии бразильского «Сеара» играет трио Лионеля Месси, Андреса Иньесты и Неймара. Это не прозвища, а реальные имена юных футболистов, чьи родитель обожают футбол.

Самый старший из трио – 14-летний Неймар. Его отец впервые услышал это имя, когда увидел игру 19-летнего футболиста за «Сантос». С именем определились быстро, только юный Неймар не пошел по стопам тезки, он играет в защите.

Мама 13-летнего Лионеля Месси из Бразилии любит футбол так сильно, что гоняла мяч, когда была беременна. Женщина признается, что выбор имени был простым: «Это было очевидно. Лионель Месси. Мы и представить себе не могли, что сын будет любить футбол так же, как настоящий Месси».

13-летний Иньеста играет в полузащите, его отец обожал «Барсу» Гвардиолы, а особенно выделял легендарного Андреса. Мужчина не хотел давать сыну банальное имя: «Мне предлагали назвать сына Франсишку, но это имя человека, который потерял документы и не придумал ничего оригинального для новых. Я безмерно восхищаюсь Иньестой, на поле он был невероятен».

Самое забавное, что тезки экс-звезд «Барселоны» оказались в одной команде совершенно случайно.

Судьба!