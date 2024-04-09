Девушка экс-защитника «Барселоны» - одна из самых ярких подруг футболистов в мире: теперь она снялась в абсолютно голой фотосессии

Джессика Гойкочеа не даст нам забыть о защитнике.

Прошлым летом 32-летний Марка Бартра вернулся в «Бетис» после сезона в турецком «Трабзонспоре». Контракт Бартры с испанским клубом действует до конца сезона-2023/24. В сезоне-2022/23 Бартра провел 29 матчей в чемпионате Турции, отметившись 4 голами.

Бартра начал роман с Джессикой после 6 лет совместной жизни с другой девушкой. О Гойкочеа известно не так много, кроме того, что у нее более 2 миллионов подписчиков в соцсетях, которые называют ее богиней.

Джессика неоднократно радует поклонников яркими фотосессиями, но теперь она превзошла сама себя и снялась полностью без одежды.

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