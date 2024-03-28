Что «Барса» будет делать с 8 центральными защитниками на следюущий сезон? План по каждому

У «Барселоны» есть восемь центральных защитников, по которым нужно принять решение на следующий сезон. Из этого октета только Пау Кубарси и Жюль Кунде гарантированно продолжат карьеру в клубе.

Вот план «Барселоны» по всем восьми центральным защитникам, который добыл Луис Феликс.

Пау Кубарси. 17-летний испанец считается настоящим и будущим клуба на позиции центрального защитника. Ему гарантировано место в составе на следующий сезон, и «Барса» работает над продлением его контракта.

Рональд Араухо. «Барса» не уверена, что уругваец будет играть здесь в следующем сезоне. Пока он не подпишет новый контракт, ничего нельзя гарантировать. «Бавария» готова подписать его за большие деньги.

Жюль Кунде. Французский защитник также гарантированно останется в клубе на следующий сезон, так как «Барса» видит в нем универсального игрока. Кунде продолжает прогрессировать.

Иньиго Мартинес. Из-за проблем с зарплатой испанец даже не зарегистрирован на следующий сезон, хотя у него контракт до 2025 года. Если «Барса» не сможет зарегистрировать его в начале следующей кампании, ей придется отпустить его бесплатно, а затем выплатить неустойку.

Андреас Кристенсен. «Барса» высоко ценит датчанина за универсальность, но может продать его, чтобы решить финансовые проблемы. Продажа Кристенсена принесет клубу серьезную прибыль, ведь в 2022 году он пришел бесплатно.

Клеман Ленгле. У «Барсы» нет планов на француза. План лишь в том, чтобы продать его тому, кто предложит наибольшую цену, но пока претендентов мало, так как Ленгле греет скамейку в «Астон Вилле».

Эрик Гарсия. «Барса» надеется, что сможет продать испанца в «Жирону». Гарсия впечатляет, но в «Барсе» для него по-прежнему нет места.

Шади Риад. «Барса» может выкупить защитника, если заплатит 7 млн евро. Клуб воспользуется этой возможностью только для того, чтобы продать игрока по более высокой цене, учитывая его впечатляющие выступления в «Бетисе». Однако это вряд ли произойдет.