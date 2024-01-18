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Последний матч Пепа в «Барсе»: исторический плакат, недостижимый рекорд Месси и почетный коридор от всего стадиона

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Сегодня Пепу Гвардиоле исполняется 53 года. Его четырехлетнее пребывание в «Барселоне» принесло каталонцам сотни замечательных дней, и вот один из них.

Его последний поклон

Пеп Гвардиола попрощался с родным домом 5 мая 2012 года. В тот день «Барселона» принимала «Эспаньол». Его скорый уход не был секретом: 27 апреля Пеп публично объявил, что покинет команду по окончании сезона-2011/12.

«Четыре года – это целая вечность», – объяснял он на пресс-конференции. «В декабре я сообщил президенту, что чувствую, что мой этап здесь заканчивается. Однако я не мог сделать это публично или сказать игрокам [раньше].

За эти четыре года я износился. Я отдал все, и мне нужно восстановить силы. Из-за высокого спроса я должен уехать и восстановиться».

Дерби с «Эспальнолом» было идеальным матчем для последней домашней игры Пепа. «Барселона» уже обеспечила себе 2-е место в Ла Лиге, поэтому на менеджера и команду не оказывалось никакого давления. А «Эспаньол» был командой из нижней половины чемпионата, которая казалась легким орешком.

Гигантское тифо

Любовь болельщиков к Пепу всегда была огромной. Неудивительно, что фанаты подготовили для тренера особое прощание. Гигантское тифо с надписью «T'estimem Pep!» (на каталонском языке: «Мы любим тебя, Пеп!») появилось на трибуне «Камп Ноу». Конечно, были и плакаты поменьше, и баннеры с тем же посланием, но это вошло в историю.

4 рекордных гола Месси

Как и другие игроки «Барселоны», Лионель Месси узнал об уходе Пепа на апрельской пресс-конференции. Он был шокирован:

«Я хочу от всего сердца поблагодарить Пепа за то, как много он мне дал». Я предпочел не присутствовать на пресс-конференции, потому что СМИ стали бы искать лица убитых горем игроков, а это не то, что я хотел бы демонстрировать».

Месси стал звездой мирового уровня под руководством Пепа, и он отблагодарил босса наилучшим образом. В победе со счетом 4:0 аргентинец забил все четыре гола: один со штрафного, еще два с места и один после ассиста Адриано.

Этими четырьмя голами Месси сильнее оторвался от рекорда Герда Мюллера по количеству голов, забитых за один сезон (67) – аргентинец завершил сезон с 73 мячами.

Почетный коридор для Пепа

После финального свистка, зафиксировавшего победу «Барсы» со счетом 4:0, игроки каталонцев вместе с Пепом станцевали танец вокруг центрального круга. Затем команда и обслуживающий персонал образовали почетный коридор для Гвардиолы.

Весь «Камп Ноу» поднялся, чтобы попрощаться с легендарным тренером, и болельщики соперника не стали исключением.

Последняя речь Пепа

Обращаясь к толпе, уходящий Гвардиола сказал: «Жизнь преподнесла мне этот подарок, за эти годы мы смогли насладиться лучшим зрелищем. Я не слишком отличаюсь от вас. Я был привилегированным зрителем, как и все вы, только немного ближе к этим фантастическим игрокам».

9 комментариев
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Пеп Гвардиола величайший тренер современности.
+30
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Ответ Nike of FW
Россель (интересно что практически вся его кампания строилась на корупции вокруг Лапорты ) знатно поднасрал Барселоне этим уходом....
Главная причина ухода Пепа, это ублюдская шайка Россель-Бартомеу
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Россель (интересно что практически вся его кампания строилась на корупции вокруг Лапорты ) знатно поднасрал Барселоне этим уходом....
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вот и вам, решения проблем,надо вернут его, штоби вернут, барсе свой облик
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После второго места в чемпионате уходил королем
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Ответ v8rczgyg5s
нет
Мостовой
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