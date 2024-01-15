«Неприемлемо». Левандовски извинился перед фанатами «Барселоны» за разгромное поражение в класико

«Барселона» не смогла завоевать первый трофей в сезоне. В финале Суперкубка Испании «Мадрид» разгромил «блауграну» со счетом 4:1. Автором единственного гола каталонцев в класико стал Роберт Левандовски.

Поляк извинился перед поклонниками «Барсы» за болезненное поражение. Нападающий написал в соцсетях: «Сегодня вечером мы показали неприемлемый результат. Приношу искренние извинения всем фанатам «Барселоны».

Нападающий подвергается критике со стороны болельщиков из-за низкой результативности. В этом сезоне Роберт провел 25 матчей за «Барсу» во всех турнирах, на его счету – 12 голов и 5 ассистов. Левандовски является лучшим бомбардиром каталонцев, но в Ла Лиге он занимает лишь восьмую строчку по забитым мячам.

«Блауграна» все еще претендует на два трофея. 18 января подопечные Хави сразятся с «Унионистас» в 1/8 финала Кубка страны. В чемпионате Испании после 19-ти матчей каталонцы расположились на четвертой строчке.