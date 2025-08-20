🚨 Де Йонг сменил агента и теперь работает с голландцем. Тот уже запросил встречу с Деку
Френки де Йонг изрядно потрепал нервы «Барселоне» в последние годы, но… это было взаимно.
Журналист Роджер Торелло рассказал о серьезных изменениях в карьере игрока. От агента Али Дурсуна он ушел и начал сотрудничество с новым – пока известно лишь, что с соотечественником.
Новый представитель Френки первым дело связался со спортивным директором сине-гранатовых Деку, чтобы провести с ним встречу.
Чем это обернется? Рассуждают фанаты.
💭 «Как долго мы должны ждать продления Френки де Йонга? Другие игроки обновили контракты, это заняло не более одной-двух недель».
💭 «Это хорошие новости».
💭 «Наконец-то хоть какое-то облегчение. Эта сага затянулась».
💭 «Надеюсь, этот вопрос скоро будет решен».
Объясним беспокойство болельщиков: Действующий контракт де Йонга рассчитан до конца сезона. Его оклад составит €19 млн.