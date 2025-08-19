Рафинью спросили, приедет ли он на церемонию вручения «Золотого мяча». Бразилец ответил очень достойно 🤙

Совсем скоро станет известен обладатель «Золотого мяча» за прошедший сезон. Среди фаворитов лидеры «ПСЖ» и «Барселоны». И вот, что интересно – А приедут ли на церемонию проигравшие?

Насчет последнего вопрос еще открытый, но Рафинья – оптимист:

«С учетом всего, через что я прошел в своей карьере, оказаться на церемонии – уже огромное достижение».

А победителя мы узнаем 22 сентября.

Рафинья смирился?